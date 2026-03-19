Fontos üzenetet küldött a NAV az adóbevallásokkal kapcsolatban – félmillió embert érint a bejelentés

Már elérhetők a tavalyi évben szerzett jövedelmeket tartalmazó szja-bevallási tervezetek. A dokumentumot az eSZJA-oldalon nézhetik meg azok, akik regisztráltak az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra. Lényeges, hogy a tervezet csak a NAV rendelkezésére álló adatokat tartalmazza, így azoknak, akik tavaly elfelejtettek nyilatkozni munkáltatójuknak a nekik járó kedvezményről, vagy más okból nem érvényesítettek kedvezményt év közben, ahhoz, hogy megkapják a visszajáró adót, ki kell egészíteniük a szükséges sorokkal a bevallásukat. Ebben segít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kisfilmje.

NAV: a kiegészítéssel nem érdemes megvárni a május 20-át

A gyermekes szülők például a bevallásban igénybe vehetik a családi kedvezményt, és a négy vagy többgyermekes anyáknak, októbertől pedig a háromgyermekes anyáknak teljes szja-mentesség jár. Kedvezményt kaphatnak a 30 év alatti anyák, a tartós betegséggel élők, illetve az első házasok is.

A NAV most közzétett videója a családi adókedvezmény utólagos, adóbevallásban igényelt érvényesítését mutatja be, így még egyszerűbb lehet az igénybevétel. A kiegészítéssel pedig nem érdemes megvárni a május 20-át, a bevallási határidő legvégét, mert a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró összeget.

Az szja-bevallás kiegészítése alapesetben nem érinti a 25 év alattiakat, illetve a csecsemőgondozási, a gyermekgondozási vagy az örökbefogadói díjban részesülőket.

Az ő kedvezményeiket ugyanis a munkáltató automatikusan figyelembe veszi, és rögtön érvényesíti is a fizetésükben, ezért azt a tervezet is tartalmazza – derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményéből.