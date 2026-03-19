Rendkívüli

Orbán Viktor: Az ukránok oldalán áll Brüsszel

hidvéghi balázsbrüsszelnemzeti petícióháború

Meghosszabbították a nemzeti petíció határidejét + videó

A kormány április 8-ig meghosszabbította a nemzeti petíció határidejét, hogy mindenki elmondhassa véleményét a háború finanszírozásáról, az Ukrajnának nyújtott támogatásról és az energiaárak alakulásáról. A döntést Hidvéghi Balázs államtitkár jelentette be, és arra buzdított, hogy aki még nem tette meg, töltse ki a kérdőívet.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 8:30
– A kormány úgy döntött, hogy április 8-ig meghosszabbítja a nemzeti petíció határidejét. Ezzel időt adunk mindenkinek, hogy hallassa a hangját, mert azt akarjuk, hogy a magyarok válasza a lehető legerősebben szóljon Brüsszelnek és Zelenszkijnek – jelentette be új videó jában Hidvéghi Balázs.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára arra kért mindenkit, hogy aki még nem tette meg, szánjon egy percet a nemzeti petícióra.

– Három életbevágó kérdésben kérjük a véleményüket:

  • akarjuk-e, hogy a magyarok is finanszírozzák a háborút,
  • akarjuk-e, hogy a magyarok pénzéből finanszírozzák Ukrajnát,
  • és akarjuk-e, hogy a rezsi a többszörösére emelkedjen, a benzinár pedig elszálljon csak azért, mert az orosz energia nem tetszik Brüsszelnek és Zelenszkijnek

– sorolta a nemzeti petíció három kérdését az államtitkár.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta:

A kormány válasza mindhárom kérdésre egyértelmű: nem, nem fizetünk.

– A petíció meghirdetése óta Ukrajna minden korábbinál durvább nyomásgyakorlást fejt ki hazánk ellen. Politikai zsarolásból elzárták a Barátság kőolajvezetéket, ukrán aranykonvojokat utaztatnak át hazánkon, és életveszélyesen megfenyegették Orbán Viktor miniszterelnököt – emlékeztetett. Hozzátette: – Bárhogy fenyegetnek, bárhogy erőszakoskodnak, mi ki akarunk maradni a háborújukból, és nem akarjuk a magyarok pénzét elküldeni Ukrajnába, mert mi a magyar emberekre akarjuk költeni a magyarok pénzét. Mi biztonságos, kiszámítható és megfizethető energiát akarunk, nem pedig elvágni a magyar családokat és vállalkozásokat az olcsó energiaforrástól.

Budapest, 2026. január 29. A Nemzeti Petíció kérdőívei a kézbesítés napján egy fővárosi társasházban 2026. január 29-én. A mintegy 7,6 millió küldemény kézbesítése országszerte nagyságrendileg öt hetet vesz igénybe. A kormány január 14-én jelentette be, hogy nemzeti petíciót indít az Ukrajna támogatásáról szóló brüsszeli követelésekkel kapcsolatban. MTI/Purger Tamás
A kormány április 8-ig meghosszabbította a nemzeti petíció határidejét

Hidvéghi Balázs szerint most mindenki számára döntő fontosságú, hogy kiálljon Magyarországért:

Most nem maradhatunk csendben, most ki kell állnunk magunkért. Mert ha csendben maradunk, akkor majd mások döntenek helyettünk, és nem fogja őket érdekelni, hogy mennyibe kerül az ő játszmájuk a magyar embereknek.

 – Bele akarnak rángatni minket a háborúba, el akarják venni a pénzünket, és a magyar családokkal fizettetnék meg a háború árát. Eddig csak azért nem tudták megtenni, mert a kormány nem engedte. Ezért kérem, álljunk ki Magyarországért, küldjünk három határozott nemet – fogalmazott Hidvéghi Balázs.

A politikus felhívta a figyelmet, hogy a nemzeti petícióra postán vagy online, a nemzetipeticio.hu oldalon lehet jelentkezni, és

április 8-ig még mindenki élhet a lehetőséggel.

Most kell dönteni – mutatott rá Hidvéghi Balázs.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a nemzeti petíció kézbesítésén (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekeurópai tanács

Zsigmond Barna Pál avatarja

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
