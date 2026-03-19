Meghosszabbították a nemzeti petíció határidejét + videó

– A kormány úgy döntött, hogy április 8-ig meghosszabbítja a nemzeti petíció határidejét. Ezzel időt adunk mindenkinek, hogy hallassa a hangját, mert azt akarjuk, hogy a magyarok válasza a lehető legerősebben szóljon Brüsszelnek és Zelenszkijnek – jelentette be új videó jában Hidvéghi Balázs.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára arra kért mindenkit, hogy aki még nem tette meg, szánjon egy percet a nemzeti petícióra.

– Három életbevágó kérdésben kérjük a véleményüket:

akarjuk-e, hogy a magyarok is finanszírozzák a háborút,

akarjuk-e, hogy a magyarok pénzéből finanszírozzák Ukrajnát,

és akarjuk-e, hogy a rezsi a többszörösére emelkedjen, a benzinár pedig elszálljon csak azért, mert az orosz energia nem tetszik Brüsszelnek és Zelenszkijnek

– sorolta a nemzeti petíció három kérdését az államtitkár.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta:

A kormány válasza mindhárom kérdésre egyértelmű: nem, nem fizetünk.

– A petíció meghirdetése óta Ukrajna minden korábbinál durvább nyomásgyakorlást fejt ki hazánk ellen. Politikai zsarolásból elzárták a Barátság kőolajvezetéket, ukrán aranykonvojokat utaztatnak át hazánkon, és életveszélyesen megfenyegették Orbán Viktor miniszterelnököt – emlékeztetett. Hozzátette: – Bárhogy fenyegetnek, bárhogy erőszakoskodnak, mi ki akarunk maradni a háborújukból, és nem akarjuk a magyarok pénzét elküldeni Ukrajnába, mert mi a magyar emberekre akarjuk költeni a magyarok pénzét. Mi biztonságos, kiszámítható és megfizethető energiát akarunk, nem pedig elvágni a magyar családokat és vállalkozásokat az olcsó energiaforrástól.

A kormány április 8-ig meghosszabbította a nemzeti petíció határidejét (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Hidvéghi Balázs szerint most mindenki számára döntő fontosságú, hogy kiálljon Magyarországért:

Most nem maradhatunk csendben, most ki kell állnunk magunkért. Mert ha csendben maradunk, akkor majd mások döntenek helyettünk, és nem fogja őket érdekelni, hogy mennyibe kerül az ő játszmájuk a magyar embereknek.

– Bele akarnak rángatni minket a háborúba, el akarják venni a pénzünket, és a magyar családokkal fizettetnék meg a háború árát. Eddig csak azért nem tudták megtenni, mert a kormány nem engedte. Ezért kérem, álljunk ki Magyarországért, küldjünk három határozott nemet – fogalmazott Hidvéghi Balázs.