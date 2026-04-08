Most még nemet mondhatnak a magyarok a brüsszeli háborús tervekre

Április 8-án, vagyis a mai napon ér véget a kormány által meghirdetett szavazás, amivel a polgárok nemet mondhatnak az ukrajnai háború finanszírozására. A nemzeti petíciónak további aktualitást ad, hogy az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket, így veszélybe sodorták hazánk energiaellátását. Az eddigi részeredmények szerint komoly esély van rá, hogy meghaladja a kétmilliót a kitöltők száma, ami rendkívül erős kiállást jelentene a kormányzati álláspont mellett. Egy ilyen eredmény pedig jelzésértékű lenne most vasárnapi választások miatt is.

2026. 04. 08. 5:17
Utolsó napjához érkezett a kormány által indított nemzeti petíció, az íveket online vagy postai úton még a mai napon lehet elküldeni. A nemzeti petíció kiemelt fontosságú, ugyanis az Európai Unió 1500 milliárdos támogatást adna Ukrajnának, amelynek uniós felvételét már 2027-re tervezi Brüsszel. De az utóbbi hetek történései megmutatták: most mindennél fontosabb, hogy a magyarok hallassák a hangjukat. Mint ismert, Ukrajna politikai okokból nem indítja újra az olajszállítást Magyarország irányába, amivel Kijev zsarolni próbálja Magyarországot. Ráadásul a vitában a brüsszeli vezetés Ukrajna oldalára állt hazánkkal szemben.

Még egy napig lehet kitölteni a nemzeti petíciót (Fotó: Markovics Gábor)
Még egy napig lehet kitölteni a nemzeti petíciót (Fotó: Markovics Gábor)

Gulyás Gergely egy korábbi Kormányinfón lapunk kérdésére válaszolva mindenkit buzdított a nemzeti petíció kitöltésére. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a petíciónak soha nem látott aktualitása van:

annak meghirdetésekor a kormány nem gondolt arra, hogy az ukránok elzárják a Barátság vezetéket.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a múlt héten tudatta, hogy 1,8 millióan küldték már vissza a nemzeti petíciót.

Most még nemet mondhatunk a magyarok kifosztására, amire a Tisza készül! A tiszás energiaterv háromszoros kifosztást jelentene a magyar családoknak. Nem elég a háromszoros rezsi, az ezer forint feletti benzinár, még a magyar emberek megtakarításait is elvennék Brüsszel és Zelenszkij kedvéért

– írta az államtitkár.

 

Rendkívül sikeres lehet a nemzeti petíció

Az eddigi trendeket figyelembe véve az utolsó napokban jó eséllyel meghaladja a kétmilliót a nemzeti petíciót visszaküldők száma. Ezzel pedig az egyik legsikeresebb ilyen jellegű szavazás lesz, amit a kormány az elmúlt 16 évben indított. Az eddigi legnagyobb részvétel a 2017-es Stop Soros nemzeti konzultáción volt, amelyen 2,3 millióan mondtak nemet a Soros tervre. De szintén kétmillió feletti részvételt hozott az ukrán EU-tagságról szóló Voks 2025 véleménynyilvánító szavazás is, amin 2,1 millióan álltak ki amellett, hogy hazánk nem vállalhatja az Ukrajna uniós csatlakozásával járó kockázatokat.

Amennyiben a nemzeti petíció is meghaladja a kétmilliós kitöltőszámot, az rámutat arra, hogy ismét egy erős tábor sorakozott fel a kormányzati álláspont mellett. Ennek pedig komoly üzenetértéke lehet a most vasárnapi választásokat illetően is.

 

Három témában mondhatnak véleményt a magyarok

A kormányfő a digitális polgári körök (DPK) kaposvári háborúellenes gyűlésén ismertette a nemzeti petíció három pontját:

  • Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására! 
  • Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására! 
  • Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

A kormányfő kiemelte, hogy ha most Ukrajna tagja lenne az EU-nak, akkor az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal.

Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai ­Unión, beengedni őket életveszély, és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent

– tette hozzá.

 

A kormány meghallgatja az embereket

Nem új keletű jelenség, hogy a kormány veszélyek és a meghatározó átalakulások idején az emberekhez fordul, hogy kikérje a véleményüket. Az elmúlt 16 évben már számos alkalommal élt a kabinet a nemzeti konzultáció intézményével. Legutóbb tavaly ősszel tartottak nemzeti konzultációt, akkor gazdasági kérdésekben kérte ki a kormány az emberek véleményét. A témák között a személyi jövedelemadó rendszere és az adóemelések szerepeltek, miután tavaly nyáron kiszivárgott, hogy hatalomra kerülve a Tisza Párt többkulcsos szja-t vezetne be.

A konzultációban több mint 1,6 millió magyar mondta el a véleményét. Az eredmények egyértelműek voltak, hiszen a magyarok túlnyomó többsége elutasította a baloldali megszorításokat.

Borítókép: Nemzeti petíció (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

