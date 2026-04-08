Most még nemet mondhatnak a magyarok a brüsszeli háborús tervekre

Utolsó napjához érkezett a kormány által indított nemzeti petíció, az íveket online vagy postai úton még a mai napon lehet elküldeni. A nemzeti petíció kiemelt fontosságú, ugyanis az Európai Unió 1500 milliárdos támogatást adna Ukrajnának, amelynek uniós felvételét már 2027-re tervezi Brüsszel. De az utóbbi hetek történései megmutatták: most mindennél fontosabb, hogy a magyarok hallassák a hangjukat. Mint ismert, Ukrajna politikai okokból nem indítja újra az olajszállítást Magyarország irányába, amivel Kijev zsarolni próbálja Magyarországot. Ráadásul a vitában a brüsszeli vezetés Ukrajna oldalára állt hazánkkal szemben.

Gulyás Gergely egy korábbi Kormányinfón lapunk kérdésére válaszolva mindenkit buzdított a nemzeti petíció kitöltésére. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a petíciónak soha nem látott aktualitása van:

annak meghirdetésekor a kormány nem gondolt arra, hogy az ukránok elzárják a Barátság vezetéket.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a múlt héten tudatta, hogy 1,8 millióan küldték már vissza a nemzeti petíciót.

– írta az államtitkár.

Rendkívül sikeres lehet a nemzeti petíció

Az eddigi trendeket figyelembe véve az utolsó napokban jó eséllyel meghaladja a kétmilliót a nemzeti petíciót visszaküldők száma. Ezzel pedig az egyik legsikeresebb ilyen jellegű szavazás lesz, amit a kormány az elmúlt 16 évben indított. Az eddigi legnagyobb részvétel a 2017-es Stop Soros nemzeti konzultáción volt, amelyen 2,3 millióan mondtak nemet a Soros tervre. De szintén kétmillió feletti részvételt hozott az ukrán EU-tagságról szóló Voks 2025 véleménynyilvánító szavazás is, amin 2,1 millióan álltak ki amellett, hogy hazánk nem vállalhatja az Ukrajna uniós csatlakozásával járó kockázatokat.

Amennyiben a nemzeti petíció is meghaladja a kétmilliós kitöltőszámot, az rámutat arra, hogy ismét egy erős tábor sorakozott fel a kormányzati álláspont mellett. Ennek pedig komoly üzenetértéke lehet a most vasárnapi választásokat illetően is.

Három témában mondhatnak véleményt a magyarok

A kormányfő a digitális polgári körök (DPK) kaposvári háborúellenes gyűlésén ismertette a nemzeti petíció három pontját:

Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására!

Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!

Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

A kormányfő kiemelte, hogy ha most Ukrajna tagja lenne az EU-nak, akkor az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal.

Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai ­Unión, beengedni őket életveszély, és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent

– tette hozzá.