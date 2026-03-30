Orbán Viktor a nemzeti petíció kitöltésére buzdít + videó

– Négy évvel ezelőtt, amikor kitört a háború, mi magyarok összefogtunk és hoztunk egy jó döntést. Kimaradtunk mások háborújából – mondta a közösségi oldalán közzétett videóban Orbán Viktor.

A miniszterelnök a videóban emlékeztetett: így sikerült megvédeni azt, ami a legfontosabb: a biztonságunkat, a családjainkat, a fiainkat és a lányainkat, a megélhetésünket, a jövőnket.

De négy év után a veszély kiújult. Brüsszel és Kijev erőszakosabb, mint valaha. Fenyegetnek, olajblokáddal zsarolnak, végleg elzárnák hazánkat az olcsó orosz olaj és gáz elől. Ezen megszűnne a védett benzinár, megszűnne a rezsicsökkentett gáz és villanyár is

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Egyszer már megvédtük Magyarországot a fenyegetéstől. Tudjuk, mire van szükség, fogjunk újra össze a háború ellen – mondta végül a kormányfő, aki a videó alá azt írta: