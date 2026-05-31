Vlagyimir PutyinSzovjetunióOroszországMoszkvaorosz-ukrán háború

Putyin nem mindig érezte jól magát a kamerák előtt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az orosz elnök politikai karrierje nem ma kezdődött, kezdetben pedig nem arról volt ismert, hogy keresi a kamerák társaságát. Vlagyimir Putyin azonban államfőként felismerte, hogy a magabiztos vezető képét kell sugároznia, a televíziót és a médiát pedig tudatosan használta fel imázsának felépítésére.

Magyar Nemzet
2026. 05. 31. 12:58
Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában Fotó: Mikhail Metzel Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vlagyimir Putyin a televízió hőskorában nőtt fel, és élvezettel nézte az orosz űrhajósok beszámolóit, a szovjet meséket és persze a kémfilmeket is. Utóbbiak feltehetőleg inspirációként szolgáltak számára, hiszen fiatal felnőttként csatlakozott a KGB kötelékébe, hogy maga is hozzájáruljon a Szovjetunió megvédéséhez. 

Nem sokkal később azonban Putyin élete egyik legnagyobb csalódásával nézett szembe, amikor a Szovjetunió megingathatatlannak tűnő falai egy csapásra összeomlottak. 

Az akkor még külföldön tevékenykedő ifjú KGB-ügynöknek így hát nem volt más választása, mint hazatérni. Politikai karrierje első állomása pedig Szentpétervár volt, ahol a polgármester hamar bizalmába fogadta és olyan ember hírében állt, aki el tud intézni dolgokat. Ekkor azonban még Putyin igyekezett a háttérben meghúzódni, ami miatt többen is molynak becézték. 

A fiatal politikus hamarosan szembesült azzal, hogy a Szovjetunió összeomlása csak a kezdet volt, hiszen nemsokára egy gyenge, korrupciótól hemzsegő Oroszországban találta magát. Korábbi főnöke ráadásul érintett is volt korrupciós ügyekben, amely miatt külföldre menekült. Putyin viszont maradt, és hamarosan Moszkva felé vette az irányt. 

Vlagyimir Putyin útja az elnökségig 

Putyin gyorsan emelkedett a moszkvai hatalmi ranglétrán. Borisz Jelcin előbb az FSZB vezetését bízta rá, majd egy évvel később a miniszterelnöki posztot is neki adta.

Oroszország nehéz helyzetét sokak szemében maga Borisz Jelcin is megtestesítette. Az elnök hírhedt, alkoholhoz köthető nyilvános szereplései számos kínos pillanatot okoztak az oroszoknak itthon és külföldön egyaránt.

Jelcin rohamosan romló egészségi állapota miatt nem sokkal később lemondani kényszerült, utódjának pedig Putyint választotta. Később aztán a választáson ezt a felhatalmazást az orosz nép is megerősítette és hivatalosan is megválasztották elnöknek. Ezen a ponton azonban Putyin tudta, hogy gyökeres változásra van szükség, miután Jelcin sok orosz szemében szégyent hozott az elnöki posztra. 

Hozzátok csak a teát 

Feltehetőleg senkinek nem kell bemutatni azokat az egyébként komikusnak ható képeket, amelyek az orosz elnökről készültek a kétezres évek elején. Vlagyimir Putyin nem felejtette el a televízió és a média hatalmát, valamint azt is tudta, hogy az orosz emberek számára fontos, hogy erős vezetőjük legyen, egy amolyan klasszikus hős, így korábbi kamerától való tartózkodását felváltotta a PR-kampány. 

Putyin igyekezett egy erős, tettre kész elnök képét közvetíteni, ehhez pedig be is vetett mindent, amit csak lehetett. Félmeztelenül lovagolt a szibériai sztyeppén, bemutatta tökéletes pillangó úszását, de még szibériai tigrist is simogatott. 

A fotók elérték a politikai célokat
A fotók elérték a politikai célokat
(Fotó: ALEXSEY DRUGINYN / RIA NOVOSTI)

Később pilótasisakot húzott, de még dzsúdótudását is bemutatta a nyilvánosság előtt. Bár sokan parodizálták ezeket a képeket és videókat, az orosz elnök elérte a célját: sikerült egy dinamikus, férfias és cselekvőképes politikus képét kialakítania.

A BBC beszámolói szerint ennek az erőfeszítésnek az egyik fontos eleme volt, hogy Putyin kerülte az alkoholos italokat, és a tárgyalások alatt is inkább csak teát fogyasztott. 

Ez szöges ellentétben állt elődjével, aki részeges viselkedésével és romló egészségi állapotával csak tovább erősítette egy gyenge Oroszország képét. 

Putyin megágyazott a narratívának 

A látványos PR-akciók mellett Putyin kommunikációja is új irányt vett. Az oroszoknak egy megerősödő ország képét ígérte, amely ismét meghatározó szereplővé válik a világpolitikában. Ezzel egy időben rendszeresen bírálta a Nyugatot, amely szerinte hosszú éveken át lenézte és kihasználta Oroszországot.

Putyin azonban soha nem tévesztette szem elől a célt, és a kommunikáció közepette neki látott Oroszország átszervezésének. 

A központosított hatalom sok kritikát váltott ki, ugyanakkor kézzelfogható eredményeket is hozott. A kétezres évek elején még gyengélkedő Oroszország mára ismét meghatározó szereplővé vált a nemzetközi politikában. Putyin módszereivel kapcsolatban mindig is megoszlottak a vélemények, egy dolog azonban vitathatatlan: az orosz elnök pályafutása során többször is képes volt megújítani politikai és kommunikációs eszköztárát.

Ma már nem a félmeztelenül lovagló Putyin képe határozza meg az orosz elnökről kialakult képet. Nyilvános szereplései visszafogottabbá és jóval kiszámítottabbá váltak. Elemzők gyakran felvetik, hogy az elmúlt évek eseményei – köztük a koronavírus-járvány és az orosz–ukrán háború – hatással voltak vezetői stílusára, ennek pontos mértékét azonban kívülről nehéz megítélni.

Bár ezt kívülről aligha lehet bizonyítani, az orosz elnök nyilvános szereplései ma már valóban jóval kimértebbnek és gondosabban megtervezettnek tűnnek, mint korábban. Ez azonban nem változtat azon, hogy Oroszországban továbbra is komoly jelentősége van annak, ha Vlagyimir Putyin nyilvánosan megszólal vagy megjelenik.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmédia

A nagy összeomlás

Bayer Zsolt avatarja

Ha Hitlernek és Sztálinnak lett volna ilyen a kezében, nem buknak meg soha…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu