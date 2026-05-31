Putyin nem mindig érezte jól magát a kamerák előtt

Vlagyimir Putyin a televízió hőskorában nőtt fel, és élvezettel nézte az orosz űrhajósok beszámolóit, a szovjet meséket és persze a kémfilmeket is. Utóbbiak feltehetőleg inspirációként szolgáltak számára, hiszen fiatal felnőttként csatlakozott a KGB kötelékébe, hogy maga is hozzájáruljon a Szovjetunió megvédéséhez.

Nem sokkal később azonban Putyin élete egyik legnagyobb csalódásával nézett szembe, amikor a Szovjetunió megingathatatlannak tűnő falai egy csapásra összeomlottak.

Az akkor még külföldön tevékenykedő ifjú KGB-ügynöknek így hát nem volt más választása, mint hazatérni. Politikai karrierje első állomása pedig Szentpétervár volt, ahol a polgármester hamar bizalmába fogadta és olyan ember hírében állt, aki el tud intézni dolgokat. Ekkor azonban még Putyin igyekezett a háttérben meghúzódni, ami miatt többen is molynak becézték.

A fiatal politikus hamarosan szembesült azzal, hogy a Szovjetunió összeomlása csak a kezdet volt, hiszen nemsokára egy gyenge, korrupciótól hemzsegő Oroszországban találta magát. Korábbi főnöke ráadásul érintett is volt korrupciós ügyekben, amely miatt külföldre menekült. Putyin viszont maradt, és hamarosan Moszkva felé vette az irányt.

Vlagyimir Putyin útja az elnökségig

Putyin gyorsan emelkedett a moszkvai hatalmi ranglétrán. Borisz Jelcin előbb az FSZB vezetését bízta rá, majd egy évvel később a miniszterelnöki posztot is neki adta.

Oroszország nehéz helyzetét sokak szemében maga Borisz Jelcin is megtestesítette. Az elnök hírhedt, alkoholhoz köthető nyilvános szereplései számos kínos pillanatot okoztak az oroszoknak itthon és külföldön egyaránt.

Jelcin rohamosan romló egészségi állapota miatt nem sokkal később lemondani kényszerült, utódjának pedig Putyint választotta. Később aztán a választáson ezt a felhatalmazást az orosz nép is megerősítette és hivatalosan is megválasztották elnöknek. Ezen a ponton azonban Putyin tudta, hogy gyökeres változásra van szükség, miután Jelcin sok orosz szemében szégyent hozott az elnöki posztra.