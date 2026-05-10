Putyin szerint hamarosan vége lehet a háborúnak

Vlagyimir Putyin a sajtótájékoztató keretében ismét hangsúlyozta, hogy Oroszország „igazságos háborút vív”, Ukrajnát pedig „agresszív erőnek” nevezte, amelyet „a NATO teljes blokkja felfegyverez és támogat”. Az orosz elnök szerint a konfliktus kirobbanásában is felelőssége van a nyugati globalista hatalmaknak, hiszen a NATO a Szovjetunió összeomlása után az ígéretekkel ellentétben kelet felé kezdett terjeszkedni.
Putyin szerint az európai vezetők nemhogy hűtötték volna a kedélyeket, hanem egyenesen szították a feszültséget.
