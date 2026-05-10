Putyin szerint hamarosan vége lehet a háborúnak

Az orosz elnök szerint ugyanakkor a háború hamarosan véget érhet. Ennek kapcsán pedig hangsúlyozta, hogy kész találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, de csak akkor, ha már egy átfogó és mindenre kiterjedő békeszerződés aláírására kerül sor.

Ennek kapcsán egyúttal nyomatékosította, hogy elképzelhetőnek tartja, hogy ezt a találkozót egy harmadik országban szervezzék meg.

Az ukrán elnök egyébként nemrég maga is erről beszélt, miután hivatalos látogatásra érkezett Azerbajdzsánba. Zelenszkij a látogatás során több kérdésben is egyeztetett Ilham Aliyev azeri elnökkel, amely során a béketárgyalások kérdése is előkerült. Az ukrán elnök ennek kapcsán jelezte, hogy kész lenne Bakuban asztalhoz ülni az oroszokkal.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)