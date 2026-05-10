Vlagyimir Putyintárgyalásorosz–ukrán háborúMoszkva

Putyin szerint hamarosan vége lehet a háborúnak

Az orosz elnök sajtótájékoztatót tartott a győzelem napi parádé után. Vlagyimir Putyin az újságírók előtt nemcsak a háború felelőseiről, de a konfliktus lehetséges lezárásáról is beszélt, amely szerinte már közel van.

Magyar Nemzet
2026. 05. 10. 20:20
Fotó: - Forrás: Kremlin
Vlagyimir Putyin a sajtótájékoztató keretében ismét hangsúlyozta, hogy Oroszország „igazságos háborút vív”, Ukrajnát pedig „agresszív erőnek” nevezte, amelyet „a NATO teljes blokkja felfegyverez és támogat”. Az orosz elnök szerint a konfliktus kirobbanásában is felelőssége van a nyugati globalista hatalmaknak, hiszen a NATO a Szovjetunió összeomlása után az ígéretekkel ellentétben kelet felé kezdett terjeszkedni. 

Putyin szerint az európai vezetők nemhogy hűtötték volna a kedélyeket, hanem egyenesen szították a feszültséget. 

 

Az orosz elnök szerint ugyanakkor a háború hamarosan véget érhet. Ennek kapcsán pedig hangsúlyozta, hogy kész találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, de csak akkor, ha már egy átfogó és mindenre kiterjedő békeszerződés aláírására kerül sor. 

Ennek kapcsán egyúttal nyomatékosította, hogy elképzelhetőnek tartja, hogy ezt a találkozót egy harmadik országban szervezzék meg. 

Az ukrán elnök egyébként nemrég maga is erről beszélt, miután hivatalos látogatásra érkezett Azerbajdzsánba. Zelenszkij a látogatás során több kérdésben is egyeztetett Ilham Aliyev azeri elnökkel, amely során a béketárgyalások kérdése is előkerült. Az ukrán elnök ennek kapcsán jelezte, hogy kész lenne Bakuban asztalhoz ülni az oroszokkal. 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
