Moszkva lezárva: drónfenyegetés árnyékolja be a győzelem napi ünnepséget

A közelmúltban egy pilóta nélküli eszköz Moszkvában, nem messze a Kreml épületétől csapódott be egy lakóházba, ami rávilágított arra, hogy az ukrán erők képesek áttörni az orosz légvédelmet.

Repterek zárva, a mobilhálózat

akadozik

A hatóságok kedden mind a négy moszkvai repülőtér működését felfüggesztették biztonsági okokra hivatkozva. Emellett a mobilinternet-szolgáltatás is akadozott, ami komoly fennakadásokat okozott a mindennapi életben: taxisok nem kaptak fuvarokat, a futárok pedig sok esetben csak úgy tudták teljesíteni rendeléseiket, hogy a megrendelők wifi-hálózatát használták.

Bár a szolgáltatás később részben helyreállt, a következő napokban további korlátozásokra lehet számítani.

Moszkva fokozott készültségben

Moszkva-szerte ellenőrző pontokat állítottak fel, és mesterlövészeket, valamint géppuskás egységeket telepítettek stratégiai pontokra. A biztonsági intézkedések célja egyértelmű: megakadályozni, hogy dróntámadások zavarják meg az ünnepséget.

A felvonulást idén visszafogottabb formában rendezik meg, és hosszú idő után először nehézfegyverzet nélkül zajlik majd, ami jól mutatja a fenyegetettség mértékét.

Putyin számára kiemelt jelentőségű az ünnep

Vlagyimir Putyin számára a győzelem napja kulcsfontosságú szimbolikus esemény, amely az elmúlt években egyre inkább összefonódott az ukrajnai háború narratívájával.

Május 9., a győzelem napja az orosz identitás egyik alapvető pillére: nemcsak a második világháború lezárására emlékeztet, hanem hosszú ideje erős politikai és szimbolikus jelentéssel is bír.

A Szovjetunió idején az ünnep grandiózus katonai parádékkal, tömegrendezvényekkel és ideológiai üzenetekkel erősítette a hatalom legitimitását, miközben a győzelem narratíváján keresztül a rendszer értékeit hangsúlyozta.