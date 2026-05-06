Moszkva lezárva: drónfenyegetés árnyékolja be a győzelem napi ünnepséget

Rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezetett be Oroszország a május 9-i győzelem napi felvonulás előtt: Moszkvában reptereket zártak le és ideiglenesen a mobilinternet-szolgáltatást is korlátozták a hatóságok.

Magyar Nemzet
2026. 05. 06. 17:11
Az Orosz Szövetségi Gárda (FSO) tisztjei járőröznek Moszkva központjában 2026. május 5-én (Fotó: AFP/Alexander Nemenov) Fotó: ALEXANDER NEMENOV Forrás: AFP
A közelmúltban egy pilóta nélküli eszköz Moszkvában, nem messze a Kreml épületétől csapódott be egy lakóházba, ami rávilágított arra, hogy az ukrán erők képesek áttörni az orosz légvédelmet. 

A hatóságok kedden mind a négy moszkvai repülőtér működését felfüggesztették biztonsági okokra hivatkozva. Emellett a mobilinternet-szolgáltatás is akadozott, ami komoly fennakadásokat okozott a mindennapi életben: taxisok nem kaptak fuvarokat, a futárok pedig sok esetben csak úgy tudták teljesíteni rendeléseiket, hogy a megrendelők wifi-hálózatát használták.

Bár a szolgáltatás később részben helyreállt, a következő napokban további korlátozásokra lehet számítani.

Moszkva fokozott készültségben

Moszkva-szerte ellenőrző pontokat állítottak fel, és mesterlövészeket, valamint géppuskás egységeket telepítettek stratégiai pontokra. A biztonsági intézkedések célja egyértelmű: megakadályozni, hogy dróntámadások zavarják meg az ünnepséget.

A felvonulást idén visszafogottabb formában rendezik meg, és hosszú idő után először nehézfegyverzet nélkül zajlik majd, ami jól mutatja a fenyegetettség mértékét.

Putyin számára kiemelt jelentőségű az ünnep

Vlagyimir Putyin számára a győzelem napja kulcsfontosságú szimbolikus esemény, amely az elmúlt években egyre inkább összefonódott az ukrajnai háború narratívájával. 

Május 9., a győzelem napja az orosz identitás egyik alapvető pillére: nemcsak a második világháború lezárására emlékeztet, hanem hosszú ideje erős politikai és szimbolikus jelentéssel is bír. 

A Szovjetunió idején az ünnep grandiózus katonai parádékkal, tömegrendezvényekkel és ideológiai üzenetekkel erősítette a hatalom legitimitását, miközben a győzelem narratíváján keresztül a rendszer értékeit hangsúlyozta.

Egyre szigorúbb a védelem az orosz elnök körül

Hírszerzési jelentések szerint az orosz vezetés az elmúlt hónapokban jelentősen megerősítette az elnök személyi védelmét is. A Szövetségi Védelmi Szolgálat (FSO) fokozott biztonsági intézkedéseket vezetett be, és a beszámolók szerint Putyin egyre több időt tölt védett létesítményekben. 

Borítókép: Az Orosz Szövetségi Gárda (FSO) tisztjei járőröznek Moszkva központjában 2026. május 5-én (Fotó: AFP/Alexander Nemenov)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
