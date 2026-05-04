biztonsági tanácsPutyinfotóspuccs

Putyin körül fokozták a biztonsági intézkedéseket, puccstól tartanak

Egy európai hírszerző ügynökség iratait szerezte meg a CNN, amelyben arról írnak, hogy az orosz elnök körüli biztonsági intézkedéseket soha nem látott mértékben szigorították. Információk szerint Vlagyimir Putyin szinte összes dolgozóját megfigyelik, miután egy puccs lehetőségétől tartanak a Kremlben.

Magyar Nemzet
2026. 05. 04. 18:10
Putyin körül fokozták a biztonsági intézkedéseket, puccstól tartanak Forrás: kremlin.ru
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az intézkedések részeként az orosz elnök közvetlen munkatársai már nem használhatják a tömegközlekedést, valamint internet-hozzáférés nélküli mobiltelefonokat használhatnak csak. A jelentés szerint Vlagyimir Putyin egy belső merénylettől, illetve egy esetleges puccskísérlettől tart.

Állítólag 2026 márciusának eleje óta a Kreml és maga Vlagyimir Putyin is aggódik az érzékeny információk esetleges kiszivárgása, valamint az orosz elnök ellen irányuló összeesküvés vagy puccskísérlet kockázata miatt. Az elnök különösen óvatos az orosz politikai elit tagjai által elrendelt, drónnal elkövetett merényletek miatt.

A radikális biztonsági intézkedések bevezetésében közrejátszott egy decemberi haláleset, amelynek során egy magas rangú katonai vezetőt öltek meg. Az incidens a jelentések szerint komoly feszültségeket okozott a felső vezetés köreiben.

Putyin nyilvános szerepléseit azóta igyekeznek visszafogni. A hírszerzési jelentések szerint pedig ő és családja már a megszokott helyeket is kerüli.

A legmegdöbbentőbb következtetés azonban Putyin egykori bizalmasára, Szergej Sojgura vonatkozik. A jelentés szerint a jelenleg az orosz Biztonsági Tanács titkáraként szolgáló, félreállított volt védelmi miniszter „ki van téve a puccs veszélyének, mivel jelentős befolyással bír a katonai főparancsnokságon belül”.

Az intézkedések részeként a fotósok és a szakácsok házát is hírszerző berendezésekkel látták el, aminek segítségével a nap 24 órájában figyelik őket.

A jelentés szerint az orosz–ukrán háború 2022-es kezdete óta Putyin heteket tölt korszerűsített bunkerekben, gyakran Krasznodarban, egy Moszkvától órákra fekvő, a Fekete-tengerrel határos tengerparti régióban. A mostani szigorítás azonban valóban példa nélküli és árulkodó a Kreml belső viszonyairól.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekválasztás

Mindeközben a világ

Bogár László avatarja

Az elmúlt tizenhat év alapvetően éppen arról szólt, hogy Magyarország, a magyarság szembe menni próbált mindazzal, ami a világot, a nyugati civilizációt és főként Európa egészét uralta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu