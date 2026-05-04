Putyin körül fokozták a biztonsági intézkedéseket, puccstól tartanak

A radikális biztonsági intézkedések bevezetésében közrejátszott egy decemberi haláleset, amelynek során egy magas rangú katonai vezetőt öltek meg. Az incidens a jelentések szerint komoly feszültségeket okozott a felső vezetés köreiben.

Putyin nyilvános szerepléseit azóta igyekeznek visszafogni. A hírszerzési jelentések szerint pedig ő és családja már a megszokott helyeket is kerüli.

A legmegdöbbentőbb következtetés azonban Putyin egykori bizalmasára, Szergej Sojgura vonatkozik. A jelentés szerint a jelenleg az orosz Biztonsági Tanács titkáraként szolgáló, félreállított volt védelmi miniszter „ki van téve a puccs veszélyének, mivel jelentős befolyással bír a katonai főparancsnokságon belül”.

Az intézkedések részeként a fotósok és a szakácsok házát is hírszerző berendezésekkel látták el, aminek segítségével a nap 24 órájában figyelik őket.

A jelentés szerint az orosz–ukrán háború 2022-es kezdete óta Putyin heteket tölt korszerűsített bunkerekben, gyakran Krasznodarban, egy Moszkvától órákra fekvő, a Fekete-tengerrel határos tengerparti régióban. A mostani szigorítás azonban valóban példa nélküli és árulkodó a Kreml belső viszonyairól.

