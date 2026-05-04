Putyin körül fokozták a biztonsági intézkedéseket, puccstól tartanak

Az intézkedések részeként az orosz elnök közvetlen munkatársai már nem használhatják a tömegközlekedést, valamint internet-hozzáférés nélküli mobiltelefonokat használhatnak csak. A jelentés szerint Vlagyimir Putyin egy belső merénylettől, illetve egy esetleges puccskísérlettől tart.
Állítólag 2026 márciusának eleje óta a Kreml és maga Vlagyimir Putyin is aggódik az érzékeny információk esetleges kiszivárgása, valamint az orosz elnök ellen irányuló összeesküvés vagy puccskísérlet kockázata miatt. Az elnök különösen óvatos az orosz politikai elit tagjai által elrendelt, drónnal elkövetett merényletek miatt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!