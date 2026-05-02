Zelenszkij: Ukrajnában haderőreformot vezetnek be

Ukrajnában haderőreformot dolgoznak ki – közölte pénteken az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij szerint a reform júniusban kezdődik.

Forrás: MTI2026. 05. 02. 0:01
Zelenszkij most közölte, hogy Ukrajna hosszabb távú tűzszünetet javasol.

Az ukrán elnök azt is írta, hogy az ukrán dróntámadások idén eddig több milliárd dolláros kárt okoztak az orosz kőolajiparnak.

A „legkonzervatívabb becslésekre” hivatkozva Zelenszkij az X közösségi oldalon azt írta, hogy „az agresszor legkevesebb hétmilliárd dollárt vesztett csak az orosz kőolajipar és a finomítóágazat elleni büntetőintézkedéseink közvetlen eredményeképpen – egyrészt a közvetlen támadások, másrészt a szállítások késlekedése révén”.

Egy ukrán biztonsági vezető tájékoztatása szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) az uráli Permi területen pénteken immár második egymást követő nap dróntámadást intézett a Lukoilnak az Ukrajnától több mint 1500 kilométernyire található permi kőolaj-finomítója ellen, egy másikat pedig az Orenburgi terület déli részén fekvő Orszk városban lévő másik kőolaj-finomító ellen.

Az ukrán hadsereg bejelentette, hogy péntekre virradóra drónokkal eltalált két orosz hajót – a Szobolt és a Gracsonokot – a Kercsi-szorosban.

Oroszország idén már 96 támadást hajtott végre a Naftohaz ukrán állami gázipari vállalat létesítményei ellen – közölte Szerhij Koreckij, a cég vezérigazgatója.

Csak 2026 első négy hónapja alatt 96 támadást intéztek a létesítményeink ellen, mindegyik esetében károk keletkeztek, fel kellett függeszteni a működést, és folynak a helyreállítási munkálatok

– írta Koreckij a Facebookon.

Pénteken napközben egy orosz légitámadásban tízen megsebesültek a nyugat-ukrajnai Ternopilben, találat ért ipari és infrastrukturális létesítményeket is – közölte a város polgármestere. A támadás miatt a város több negyedében áramszünet volt – írta Szerhij Nadal a Telegramon. Hozzátette, hogy a támadásban több mint ötven drón vett részt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

