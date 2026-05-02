Zelenszkij: Ukrajnában haderőreformot vezetnek be

Egy ukrán biztonsági vezető tájékoztatása szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) az uráli Permi területen pénteken immár második egymást követő nap dróntámadást intézett a Lukoilnak az Ukrajnától több mint 1500 kilométernyire található permi kőolaj-finomítója ellen, egy másikat pedig az Orenburgi terület déli részén fekvő Orszk városban lévő másik kőolaj-finomító ellen.

Az ukrán hadsereg bejelentette, hogy péntekre virradóra drónokkal eltalált két orosz hajót – a Szobolt és a Gracsonokot – a Kercsi-szorosban.

Oroszország idén már 96 támadást hajtott végre a Naftohaz ukrán állami gázipari vállalat létesítményei ellen – közölte Szerhij Koreckij, a cég vezérigazgatója.

Csak 2026 első négy hónapja alatt 96 támadást intéztek a létesítményeink ellen, mindegyik esetében károk keletkeztek, fel kellett függeszteni a működést, és folynak a helyreállítási munkálatok

– írta Koreckij a Facebookon.