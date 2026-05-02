Zelenszkij: Ukrajnában haderőreformot vezetnek be

Zelenszkij most közölte, hogy Ukrajna hosszabb távú tűzszünetet javasol.
Az ukrán elnök azt is írta, hogy az ukrán dróntámadások idén eddig több milliárd dolláros kárt okoztak az orosz kőolajiparnak.
A „legkonzervatívabb becslésekre” hivatkozva Zelenszkij az X közösségi oldalon azt írta, hogy „az agresszor legkevesebb hétmilliárd dollárt vesztett csak az orosz kőolajipar és a finomítóágazat elleni büntetőintézkedéseink közvetlen eredményeképpen – egyrészt a közvetlen támadások, másrészt a szállítások késlekedése révén”.
