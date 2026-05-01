orosz–ukrán háborúhadiipartámadásorosz

Egyre mélyebbre csap le Ukrajna: komoly érvágás érte az orosz hadiipart

Újabb érzékeny ponton érte csapás az orosz hadiipart: ukrán drónok egy kulcsfontosságú fejlesztőközpontot találtak el a megszállt zaporizzsjai területen. A támadás nemcsak jelentős károkat okozott, hanem jól mutatja, Kijev egyre hatékonyabban képes célba venni az orosz hadiipar és energetikai háttér számára létfontosságú létesítményeket.

Magyar Nemzet
2026. 05. 01. 13:53
Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A támadás a BARS–Szarmat különleges rendeltetésű központot célozta, amely meghatározó szerepet tölt be az orosz drónok, robotikai és elektronikai hadviselési rendszerek, valamint vezetési és kommunikációs eszközök fejlesztésében.

A beszámolók szerint több műhely is megrongálódott a létesítményben, ahol drónokat és pilóta nélküli szárazföldi járműveket gyártottak és szereltek össze. A támadás pontos időpontját, valamint a keletkezett károk teljes mértékét nem hozták nyilvánosságra – írja a The Kyiv Independent.

Ukrajna az utóbbi időben rendszeresen hajt végre csapásokat oroszországi, illetve megszállt területeken található katonai és ipari célpontok ellen, elsősorban saját fejlesztésű drónokra támaszkodva. Egy április 30-án sugárzott televíziós tájékoztatón a Leningrádi terület kormányzója, Alexander Drozdenko arról beszélt Dmitrij Medvegyevnek, hogy az ukrán támadások nyomán romlik a helyzet a térség energetikai és kikötői létesítményeinél.

Mint fogalmazott, a régió ma már nemcsak határ menti terület, hanem gyakorlatilag frontvonallá vált, és az ukrán erők célzottan az energiaszektort, valamint a kikötői infrastruktúrát támadják.

Az utóbbi időszakban elsősorban az uszt-lugai és a primorszki olajterminálok kerültek célkeresztbe. Bár a Leningrádi terület nem határos Ukrajnával, nyugati fekvése és a Balti-tenger közelsége miatt sebezhetővé vált, amit tovább fokoz, hogy Kijev jelentősen fejlesztette nagy hatótávolságú csapásmérő képességeit.

Az első támadásokat március 22-én hajtották végre, ezt követően pedig több alkalommal is csapást mértek a kikötőkre. Üzemanyag-tárolók, rakpartok, olajszállító hajók és más infrastrukturális elemek is megsérültek.

A mintegy ezer kilométerre fekvő kikötők kulcsszerepet játszanak az orosz állami bevételek alakulásában. Uszt-Luga az egyik legnagyobb balti-tengeri kikötő, míg Primorszk évente hozzávetőleg 60 millió tonna olajat kezel.

Drozdenko szerint 2026 első három hónapjában 343 drónt lőttek le a térség felett. A Reuters beszámolója alapján az ukrán támadások Oroszország olajexport-kapacitásának mintegy 40 százalékát érintették, ami súlyos ellátási zavarokat okozott. Kijev célja ezzel, hogy gyengítse a Kreml egyik legfontosabb bevételi forrását.

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojeleknepotizmus

Üdv a fedélzeten, sógor koma!

Pilhál Tamás avatarja

Ahol a hugica férjéből miniszter lesz, ott nyilván vége az urambátyám világnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu