Egyre mélyebbre csap le Ukrajna: komoly érvágás érte az orosz hadiipart

A támadás a BARS–Szarmat különleges rendeltetésű központot célozta, amely meghatározó szerepet tölt be az orosz drónok, robotikai és elektronikai hadviselési rendszerek, valamint vezetési és kommunikációs eszközök fejlesztésében.

A beszámolók szerint több műhely is megrongálódott a létesítményben, ahol drónokat és pilóta nélküli szárazföldi járműveket gyártottak és szereltek össze. A támadás pontos időpontját, valamint a keletkezett károk teljes mértékét nem hozták nyilvánosságra – írja a The Kyiv Independent.

KyivIndependent: ⚡️Military releases video of Ukrainian drones striking key Russian drone development complex.https://t.co/CWih2uILQU — GMan | GMan’s Chronicle (@FAB87F) May 1, 2026

Ukrajna az utóbbi időben rendszeresen hajt végre csapásokat oroszországi, illetve megszállt területeken található katonai és ipari célpontok ellen, elsősorban saját fejlesztésű drónokra támaszkodva. Egy április 30-án sugárzott televíziós tájékoztatón a Leningrádi terület kormányzója, Alexander Drozdenko arról beszélt Dmitrij Medvegyevnek, hogy az ukrán támadások nyomán romlik a helyzet a térség energetikai és kikötői létesítményeinél.