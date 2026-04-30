Hatalmas tűzoszlop pusztít az ukrán dróntámadás következtében

A helyiek az interneten terjedő felvételeken nagy kiterjedésű tüzet és sűrű füstöt mutatnak, amelyet ironikusan Perm-vulkánként emlegetnek. A célpontok hozzávetőleg 1500 kilométerre helyezkednek el az ukrán határtól. A történtek miatt a város egyetemein ideiglenesen leállították az oktatást.