orosz-ukrán háborúPermolajfinomító

Hatalmas tűzoszlop pusztít az ukrán dróntámadás következtében

Az oroszországi Perm városát robbanások rázták meg április 30-án reggel, miután ukrán drónok csapást mértek a település energetikai létesítményeire, és feltételezések szerint egy olajfinomítót is találat ért. A lángokkal és sűrű füsttel borított ipari zónát a helyiek már „Perm-vulkánként” emlegetik, miközben a határtól mintegy 1500 kilométerre fekvő város egyetemein leállt az oktatás, és veszélyes anyag kibocsátására figyelmeztették a lakosságot.

Magyar Nemzet
2026. 04. 30. 12:14
Illusztráció: Egy katasztrófa szemtanúi Forrás: AFP
A helyiek az interneten terjedő felvételeken nagy kiterjedésű tüzet és sűrű füstöt mutatnak, amelyet ironikusan Perm-vulkánként emlegetnek. A célpontok hozzávetőleg 1500 kilométerre helyezkednek el az ukrán határtól. A történtek miatt a város egyetemein ideiglenesen leállították az oktatást.

A detonációk után hangosbemondókon figyelmeztették a lakosságot egy olyan balesetre, amely veszélyes anyag kibocsátásával jár.

Beszámolók szerint drónok támadták meg a Perm lineáris termelési és diszpécserállomást, valamint a Lukoil–Permnefteorgsintez” létesítményt, amely Oroszország egyik legnagyobb és legmodernebb olajfinomítója.

Az orosz védelmi minisztérium közlése alapján az éjszaka során 189 drónt semmisítettek meg az ország különböző térségei felett. Nem sokkal korábban az orenburgi régióban található Orsknaftorgsintez olajfinomítót is támadás érte.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

