Kaja KallasOroszországEurópai Unióorosz-ukrán háborúASEAN

Kallas Ázsiának is megmondaná, hogy merre van az előre

Az EU külügyi főképviselője szeretné, ha a délkelet-ázsiai országok nem vásárolnának több orosz olajat. Kaja Kallas szerint ugyanis Oroszország hasznot húz az iráni háborúból, a plusz nyereséget pedig a háború folytatására használja.

Magyar Nemzet
2026. 04. 30. 9:22
Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
Mint ismeretes, az egyesült Államok és Irán háborúja nyomán lezárták a Hormuzi-szorost, amelyen keresztül a világ olajkereskedelmének az egyötöde zajlott. 

Kallas azt nyilatkozta, hogy az EU az ASEAN együttműködését kéri az Oroszország elleni szankcióival kapcsolatban, mondván, hogy a 27 tagú blokk célja az orosz olajbevételek célba vétele, az intézkedés pedig nem az egyes délkelet-ázsiai országok vagy vállalatok ellen irányul.

Energiaválság van, és ellátásra van szükség. Másrészt látni kell a teljes képet, ami az, hogy ha orosz olajat vásárolunk, akkor folytathatják ezt a háborút Ukrajnában

– fogalmazott Kallas. 

A külügyi főképviselő szerint az orosz olajvásárlás segíti Iránt a Hormuzi-szoros lezárásának fenntartásában is, de részleteket nem közölt róla, hogy ez pontosan hogyan is valósul meg a gyakorlatban. Kallas egyébként arról is beszélt: reméli, hogy az iráni konfliktusban tapasztaltak hatására az Egyesült Államok nyomás alá helyezi Oroszországot, miután Vlagyimir Putyin nemrég méltatta az iráni vezetést az amerikaiak elleni harcért. 

 

Borítókép: Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

