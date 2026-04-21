Kaja Kallas: 24 órán belül kedvező döntés születhet az Ukrajnának szánt, kilencvenmilliárd eurós hitelről

Várhatóan a következő 24 órában pozitív döntés születik az Ukrajnának folyósítandó kilencvenmilliárd eurós hitelről. Ezt közölte Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője kedden Brüsszelben.

Forrás: MTI2026. 04. 21. 19:03
Kaja Kallas és Volodimir Zelenszkij Fotó: SERGEI SUPINSKY Forrás: AFP
Az észt politikus az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatóján felhívta a figyelmet: bár az ortodox húsvét idejére Oroszország tűzszünetet hirdetett, de ennek ellenére fokozta a támadásokat az ukrán civilek ellen. Ez szerinte azt mutatja, hogy Vlagyimir Putyin nem mondott le nagyszabású háborús céljairól.

Kaja Kallas, Palestinian Prime Minister Mohammad Mustafa and Norwegian Foreign Minister Espen Barth Eide hold a joint press conference in Brussels, Belgium, on April 20, 2026. The three leaders addressed the media following the 9th Global Alliance for the Two-State Solution Meeting and the Ad Hoc Liaison Committee (AHLC) Meeting, focusing on international aid for Palestinians and the revitalization of the peace process.
Kaja Kallas szerint Vlagyimir Putyin nem mondott le nagyszabású háborús céljairól. Fotó: AFP

Kallas hangsúlyozta: 

továbbra is biztosítani kell Ukrajnának a szükséges támogatást, amíg Oroszország vezetése meg nem érti, hogy a háború nem vezet eredményre. 

Hozzátette: előre kell lépni az új szankciós csomaggal, valamint újra napirendre kell venni azokat a korlátozó intézkedéseket, amelyekről korábban nem sikerült megállapodni.

Újságírói kérdésre válaszolva Kallas kiemelte: az orosz gazdaságra leginkább az olajjal kapcsolatos intézkedések gyakorolnak hatást, mivel az Moszkva háborús bevételeinek fő forrása.

Hangsúlyozta: az Európai Unió sebezhetőségét éppen az okozta, hogy hosszú ideig függött az orosz olajtól és gáztól, ezért a közösség célja továbbra is az orosz energiahordozókról való teljes leválás. Mint mondta, akkor csökkenthető igazán Oroszország befolyása, ha az uniós országok nem biztosítanak számára további bevételeket sem a Barátság vezetéken, sem más útvonalakon keresztül.

Az Izraellel fennálló uniós kapcsolatokkal összefüggésben Kallas elmondta: egyes tagállamok az EU–Izrael társulási megállapodás teljes vagy részleges felfüggesztését, valamint a telepekről származó áruk kereskedelmi korlátozását javasolták, míg mások ezt ellenezték. Mivel a megállapodás felfüggesztéséhez egyhangúság szükséges, erről nem született döntés, de a vita folytatódik.

Iránnal kapcsolatban a politikus közölte: a hajózás szabadsága nem képezheti vita tárgyát. Elfogadhatatlannak nevezte a Hormuzi-szoros átjárhatóságával kapcsolatos kiszámíthatatlan jelzéseket, és hangsúlyozta, hogy az áthaladás szabadságát biztosítani kell. Hozzátette: megállapodás született a szankciós rendszer kiterjesztéséről azokra is, akik megsértik a hajózás szabadságát.

Kallas szerint az Öböl-menti országok elleni iráni dróntámadások mögött valószínűleg orosz technológiai fejlesztések állnak. Az EU ezért szorosabb együttműködésre törekszik a térség országaival, a többi között a szankciók terén is, valamint erősítené a biztonsági és védelmi együttműködést a régióval.

 

Borítókép: Kaja Kallas (Fotó: AFP)

