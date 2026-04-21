Kaja Kallas: 24 órán belül kedvező döntés születhet az Ukrajnának szánt, kilencvenmilliárd eurós hitelről

Az észt politikus az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatóján felhívta a figyelmet: bár az ortodox húsvét idejére Oroszország tűzszünetet hirdetett, de ennek ellenére fokozta a támadásokat az ukrán civilek ellen. Ez szerinte azt mutatja, hogy Vlagyimir Putyin nem mondott le nagyszabású háborús céljairól.

Kaja Kallas szerint Vlagyimir Putyin nem mondott le nagyszabású háborús céljairól. Fotó: AFP

Kallas hangsúlyozta:

továbbra is biztosítani kell Ukrajnának a szükséges támogatást, amíg Oroszország vezetése meg nem érti, hogy a háború nem vezet eredményre.

Hozzátette: előre kell lépni az új szankciós csomaggal, valamint újra napirendre kell venni azokat a korlátozó intézkedéseket, amelyekről korábban nem sikerült megállapodni.

Újságírói kérdésre válaszolva Kallas kiemelte: az orosz gazdaságra leginkább az olajjal kapcsolatos intézkedések gyakorolnak hatást, mivel az Moszkva háborús bevételeinek fő forrása.

Hangsúlyozta: az Európai Unió sebezhetőségét éppen az okozta, hogy hosszú ideig függött az orosz olajtól és gáztól, ezért a közösség célja továbbra is az orosz energiahordozókról való teljes leválás. Mint mondta, akkor csökkenthető igazán Oroszország befolyása, ha az uniós országok nem biztosítanak számára további bevételeket sem a Barátság vezetéken, sem más útvonalakon keresztül.