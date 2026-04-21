Erre nem kellett sokat várni Magyar Péteréknek: Brüsszel bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt

Ukrajna már tartja a markát, habár a Barátság kőolajvezetéket még nem nyitották meg

Ukrajna a blokkolt pénzek feloldását sürgeti, szerintük minden akadály elhárult a 90 milliárd eurós hitel folyósítása elől, habár a kőolajszállítás még nem állt helyre hazánk irányába. Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes szerint a tranzit még a mai nap megindulhat, bár kijelentését árnyalta, hogy a technikai csapat teljesítményére fogja ennek megvalósulását. Orbán Viktor megismételte eddigi álláspontját, miszerint Magyarország késedelem nélkül feloldja a hitellel kapcsolatos vétóját, amint a kőolajszállítás újraindul.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 14:43
Ukrajna április 21-én közölte, hogy reméli: az Európai Unió a következő napokban felszabadít egy 90 milliárd eurós (106 milliárd dolláros) hitelt Kijev számára, megjegyezve, hogy minden akadály elhárult – számolt be a Kyiv Independent.

Ukrajna már tartja a markát, habár kőolaj még a határban sincs. Fotó: AFP

Jelenleg nincsenek akadályok, és még a mesterséges korlátokat is eltávolították

– mondta Andrij Szibiha külügyminiszter egy online felszólalásban, amelyet az uniós külügyminiszterek találkozóján tartott.

„Az EU rendelkezik a szükséges eszközökkel ahhoz, hogy ezen a héten feloldja a blokádot. Arra számítunk, hogy ezeket a következő napokban alkalmazzák” – tette hozzá, részletek megadása nélkül. Mint ismert, a hitelt Magyarország blokkolta, miután leállt az orosz olajszállítás a Barátság vezetéken keresztül.

Budapest Brüsszelből olyan jelzéseket kapott, hogy Ukrajna kész helyreállítani az olajtranzitot 

– derül ki Orbán Viktor április 20-án kelt leveléből, amelyet az Európai Tanács elnökének, António Costának írt. 

Amint a tranzit újraindul, Magyarország késedelem nélkül feloldja a hitellel kapcsolatos vétóját

– tette hozzá Orbán Viktor. 
Az EU Tanács ciprusi elnökségének szóvivője szerint az április 22-i állandó képviselői ülés napirendjén már szerepel a hitel folyósításához szükséges utolsó lépés.

Kijev ugyanakkor egyelőre nem erősítette meg hivatalosan, hogy a tranzit újraindult-e.

Nem tudom megmondani, hogy jogilag rögzítették-e vagy sem. Ebben a Naftogaz vezetésére támaszkodom

– mondta Tarasz Kacska európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes egy brüsszeli rendezvényen, amelyet az Európai Politikai Központ agytröszt szervezett.

Remélem, hogy ez akár már ma megtörténhet, de minden a technikai csapatokon múlik.

Magyarország és Szlovákia – mindkettő tengerparttal nem rendelkező ország – voltak az egyetlen uniós tagállamok, amelyek a fennakadás előtt még orosz kőolajat kaptak a vezeték déli ágán keresztül. Ez az útvonal Magyarország olajimportjának mintegy 86–92 százalékát, Szlovákia ellátásának pedig szinte teljes egészét adja.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
