Ukrajna már tartja a markát, habár a Barátság kőolajvezetéket még nem nyitották meg

Jelenleg nincsenek akadályok, és még a mesterséges korlátokat is eltávolították

– mondta Andrij Szibiha külügyminiszter egy online felszólalásban, amelyet az uniós külügyminiszterek találkozóján tartott.

„Az EU rendelkezik a szükséges eszközökkel ahhoz, hogy ezen a héten feloldja a blokádot. Arra számítunk, hogy ezeket a következő napokban alkalmazzák” – tette hozzá, részletek megadása nélkül. Mint ismert, a hitelt Magyarország blokkolta, miután leállt az orosz olajszállítás a Barátság vezetéken keresztül.

Budapest Brüsszelből olyan jelzéseket kapott, hogy Ukrajna kész helyreállítani az olajtranzitot

– derül ki Orbán Viktor április 20-án kelt leveléből, amelyet az Európai Tanács elnökének, António Costának írt.

Amint a tranzit újraindul, Magyarország késedelem nélkül feloldja a hitellel kapcsolatos vétóját

– tette hozzá Orbán Viktor.

Az EU Tanács ciprusi elnökségének szóvivője szerint az április 22-i állandó képviselői ülés napirendjén már szerepel a hitel folyósításához szükséges utolsó lépés.

Kijev ugyanakkor egyelőre nem erősítette meg hivatalosan, hogy a tranzit újraindult-e.

Nem tudom megmondani, hogy jogilag rögzítették-e vagy sem. Ebben a Naftogaz vezetésére támaszkodom

– mondta Tarasz Kacska európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes egy brüsszeli rendezvényen, amelyet az Európai Politikai Központ agytröszt szervezett.