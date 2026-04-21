Ukrajna április 21-én közölte, hogy reméli: az Európai Unió a következő napokban felszabadít egy 90 milliárd eurós (106 milliárd dolláros) hitelt Kijev számára, megjegyezve, hogy minden akadály elhárult – számolt be a Kyiv Independent.
Ukrajna már tartja a markát, habár a Barátság kőolajvezetéket még nem nyitották meg
Ukrajna a blokkolt pénzek feloldását sürgeti, szerintük minden akadály elhárult a 90 milliárd eurós hitel folyósítása elől, habár a kőolajszállítás még nem állt helyre hazánk irányába. Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes szerint a tranzit még a mai nap megindulhat, bár kijelentését árnyalta, hogy a technikai csapat teljesítményére fogja ennek megvalósulását. Orbán Viktor megismételte eddigi álláspontját, miszerint Magyarország késedelem nélkül feloldja a hitellel kapcsolatos vétóját, amint a kőolajszállítás újraindul.
Jelenleg nincsenek akadályok, és még a mesterséges korlátokat is eltávolították
– mondta Andrij Szibiha külügyminiszter egy online felszólalásban, amelyet az uniós külügyminiszterek találkozóján tartott.
„Az EU rendelkezik a szükséges eszközökkel ahhoz, hogy ezen a héten feloldja a blokádot. Arra számítunk, hogy ezeket a következő napokban alkalmazzák” – tette hozzá, részletek megadása nélkül. Mint ismert, a hitelt Magyarország blokkolta, miután leállt az orosz olajszállítás a Barátság vezetéken keresztül.
Budapest Brüsszelből olyan jelzéseket kapott, hogy Ukrajna kész helyreállítani az olajtranzitot
– derül ki Orbán Viktor április 20-án kelt leveléből, amelyet az Európai Tanács elnökének, António Costának írt.
Amint a tranzit újraindul, Magyarország késedelem nélkül feloldja a hitellel kapcsolatos vétóját
– tette hozzá Orbán Viktor.
Az EU Tanács ciprusi elnökségének szóvivője szerint az április 22-i állandó képviselői ülés napirendjén már szerepel a hitel folyósításához szükséges utolsó lépés.
Kijev ugyanakkor egyelőre nem erősítette meg hivatalosan, hogy a tranzit újraindult-e.
Nem tudom megmondani, hogy jogilag rögzítették-e vagy sem. Ebben a Naftogaz vezetésére támaszkodom
– mondta Tarasz Kacska európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes egy brüsszeli rendezvényen, amelyet az Európai Politikai Központ agytröszt szervezett.
Remélem, hogy ez akár már ma megtörténhet, de minden a technikai csapatokon múlik.
Magyarország és Szlovákia – mindkettő tengerparttal nem rendelkező ország – voltak az egyetlen uniós tagállamok, amelyek a fennakadás előtt még orosz kőolajat kaptak a vezeték déli ágán keresztül. Ez az útvonal Magyarország olajimportjának mintegy 86–92 százalékát, Szlovákia ellátásának pedig szinte teljes egészét adja.
Borítókép: Barátság kőolajvezeték (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!