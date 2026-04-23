Robert FicokőolajszállításOrbán ViktorBarátság kőolajvezeték

Fico Orbán Viktornak mondott köszönetet a Barátság vezeték ügyének megoldásáért

Robert Fico közösségi oldalán mondott köszönetet Orbán Viktornak a Barátság kőolajvezeték ügyében elért megoldásért, és arról is beszámolt, hogy a szlovák kormány szerepet játszott a szállítás helyreállításában. A szlovák miniszterelnök egyúttal az uniós partnereknek és az Európai Bizottságnak is elismerését fejezte ki a konstruktív együttműködésért, amely szerinte hozzájárult a térség energetikai stabilitásának biztosításához.

Magyar Nemzet
2026. 04. 23. 11:22
Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke (Fotó: AFP) Fotó: MARTIN BERTRAND
A politikus által megosztott képen az olvasható, hogy a szuverén szlovák külpolitika kézzelfogható eredményeket hoz, és hogy a kormány jelentős mértékben hozzájárult a Barátság vezetéken történő kőolajszállítás újraindításához.

Fico egyúttal köszönetet mondott az uniós partnereknek és az Európai Bizottságnak is a konstruktív megközelítésért és együttműködésért, amely szerinte hozzájárult a Szlovákia és a közép-európai régió szempontjából fontos energetikai helyzet megoldásához.

A szlovák miniszterelnök külön megemlítette a magyar kormányt is. 

Mint írta, köszönet illeti „a magyar kormányt Orbán Viktor vezetésével, aki rettenthetetlenül harcolt Magyarország nemzeti energiaérdekeiért”.

Borítókép: Robert Fico (Fotó: AFP)

