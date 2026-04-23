Fico Orbán Viktornak mondott köszönetet a Barátság vezeték ügyének megoldásáért

A politikus által megosztott képen az olvasható, hogy a szuverén szlovák külpolitika kézzelfogható eredményeket hoz, és hogy a kormány jelentős mértékben hozzájárult a Barátság vezetéken történő kőolajszállítás újraindításához.
Fico egyúttal köszönetet mondott az uniós partnereknek és az Európai Bizottságnak is a konstruktív megközelítésért és együttműködésért, amely szerinte hozzájárult a Szlovákia és a közép-európai régió szempontjából fontos energetikai helyzet megoldásához.
A szlovák miniszterelnök külön megemlítette a magyar kormányt is.
Mint írta, köszönet illeti „a magyar kormányt Orbán Viktor vezetésével, aki rettenthetetlenül harcolt Magyarország nemzeti energiaérdekeiért”.
