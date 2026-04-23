Rendkívüli fejlemény a Barátság vezetéknél: új hírek érkeztek

Jelenleg a kőolaj szállítása a jóváhagyott tervnek megfelelően zajlik
– idézte Denisa Saková bejelentését a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség is.
Korábban arról is beszámoltunk, értesülések szerint május 1-jétől leállhat a Barátság kőolajvezeték északi ágán a Kazahsztánból Németországba irányuló olajszállítás, bár ezt hivatalosan még nem erősítették meg. A leállás hátterében feltehetően oroszországi infrastruktúrát ért dróntámadások miatti technikai problémák állhatnak.
A helyzet különösen érzékenyen érintené a német ipart, főként a schwedti finomítót, amely az orosz olajról való leválás után kazah nyersanyagra állt át. Ennek pótlása rövid távon komoly kihívást jelentene.
Borítókép: Barátság kőolajvezeték (Forrás: Mol)
