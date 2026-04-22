Leállhat a Barátság kőolajvezeték Németországba tartó északi ága

A legfrissebb iparági információk szerint május elsejétől szünetelhet a Kazahsztánból induló kőolajszállítás a Barátság vezeték északi ágán. A tranzitútvonal a lengyel hálózaton keresztül egyenesen Németországba tart. Az Izvesztyija orosz hírportál cikkében olvasható beszámoló alapján Jerlan Akkenzsenov kazah energiaügyi miniszter az értesülésekkel kapcsolatban jelezte, egyelőre csak nem hivatalos csatornákon hallottak az orosz tranzit májusi leállásáról. A moszkvai partnerek technikai akadályokkal magyarázták a helyzetet, amelynek hátterében az orosz energetikai infrastruktúrát ért közelmúltbeli dróntámadások állhatnak. Ezzel párhuzamosan Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője úgy nyilatkozott, a kormányzat nem tud a szállítások felfüggesztéséről, és Oroszország technológiailag továbbra is készen áll a tranzit biztosítására, ideértve a Magyarország és Szlovákia felé tartó déli ágat is.

Nem hivatalos csatornákon érkezett a hír a Barátság kőolajvezetékről: izgulhat a német ipar. Fotó: Németh András Péter

Vége a Barátságnak?

Az esetleges leállás rendkívül érzékenyen érintené a német ipart, különösen a brandenburgi Schwedtben működő PCK finomítót. A létesítmény a 2022-es szankciók bevezetése után állt át a kazah nyersanyag feldolgozására. A közép-ázsiai ország fontos partnerként lépett elő a német piacon, az idei évre tervezett exportmennyiség ezen a vonalon megközelíti a 2,15 millió tonnát. Ez a szám az előző esztendőhöz képest negyvennégy százalékos növekedést jelent. A schwedti üzemnek ez a nehéz fűtőolaj jelenti az alapot a termeléshez, pótlása pedig rövid távon komoly logisztikai feladat elé állítja a német döntéshozókat. Christian Görke brandenburgi parlamenti képviselő a kialakult helyzet kapcsán azonnali kormányzati lépéseket és brüsszeli egyeztetéseket sürgetett az alternatív vezetékek fejlesztésének felgyorsítására.

A németek váltottak, de mégsem

A jelenlegi helyzet rávilágít a berlini energiapolitika egyik legnagyobb fizikai ellentmondására.

A német vezetés az ukrajnai háború kitörése után lemondott az orosz kőolajról, majd határozott lépéssel állami felügyelet alá vonta a Rosznyeft helyi leányvállalatait. Az alternatívaként kiválasztott kazah energiahordozó azonban nagyrészt továbbra is orosz területen, a moszkvai ellenőrzés alatt álló Kaszpi-tengeri Vezeték Konzorcium rendszerén keresztül éri el a világpiacot. A beszerzési forrás megváltozott, a szállítási útvonalból fakadó kockázatok viszont megmaradtak.

Aki az olajat irányítja…

Az európai átállás jelentős anyagi terhet rótt a német gazdaságra. Az Eurostat statisztikai adatai alapján az ország három év alatt közel negyvenmilliárd euróval fizetett többet az energiáért az orosz import leállítása óta. A Barátság vezeték körüli bizonytalanságot a háttérben tovább növelik az ukrán vezetés időnként felbukkanó, a tranzit leállítását kilátásba helyező politikai nyilatkozatai is, amelyek a szállítási útvonalak alkupozíciós szerepét mutatják a térségben.