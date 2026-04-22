Megérkeztek Ukrajnába a Barátság vezetéken az újraindulás utáni első kőolajszállítmányok – közölte a Mol szerdán a Budapesti Értéktőzsde honlapján.
Megnyugtató hír érkezett a Barátság vezetékről, erre várt mindenki hónapok óta
Megérkeztek az első kőolajszállítmányok Ukrajnába a Barátság vezetéken az újraindítást követően, és hamarosan Magyarországra és Szlovákiába is megérkezhet az olaj. A Mol szerint a szállítások helyreállása után legkésőbb csütörtökön indulhat meg a régió ellátása.
A tájékoztatás szerint a JSC Ukrtransnafta arról értesítette a Molt, hogy szerda délben Ukrajnában megkezdődött a kőolaj fogadása Belarusszia felől a vezetékrendszeren.
A Mol arra számít, hogy a vezetékrendszer ukrajnai szakaszának újraindítása utáni első kőolaj-szállítmányok legkésőbb csütörtökön megérkeznek Magyarországra és Szlovákiába.
Korábban arról is beszámoltunk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon már bejelentette, hogy Ukrajna elvégezte a javítási munkálatokat, és a kőolajvezeték újra üzembe helyezhető.
Borítókép: A Barátság kőolajvezeték (Forrás: Szabad Föld)
