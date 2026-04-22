Megnyugtató hír érkezett a Barátság vezetékről, erre várt mindenki hónapok óta

Megérkeztek az első kőolajszállítmányok Ukrajnába a Barátság vezetéken az újraindítást követően, és hamarosan Magyarországra és Szlovákiába is megérkezhet az olaj. A Mol szerint a szállítások helyreállása után legkésőbb csütörtökön indulhat meg a régió ellátása.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 12:56
Illusztráció a Barátság kőolajvezeték (Forrás: Szabad Föld)
Megérkeztek Ukrajnába a Barátság vezetéken az újraindulás utáni első kőolajszállítmányok – közölte a Mol szerdán a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A tájékoztatás szerint a JSC Ukrtransnafta arról értesítette a Molt, hogy szerda délben Ukrajnában megkezdődött a kőolaj fogadása Belarusszia felől a vezetékrendszeren.

A Mol arra számít, hogy a vezetékrendszer ukrajnai szakaszának újraindítása utáni első kőolaj-szállítmányok legkésőbb csütörtökön megérkeznek Magyarországra és Szlovákiába.

Korábban arról is beszámoltunk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon már bejelentette, hogy Ukrajna elvégezte a javítási munkálatokat, és a kőolajvezeték újra üzembe helyezhető. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
