Minden készen áll az olajszállításra – közölte a Mol a Barátság vezetékről

A tájékoztatás szerint a JSC Ukrtransnafta készen áll, hogy újraindítsa a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia felé – jelentette be a magyar kőolajipari cég a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján szerdán.
Január 27. óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken
A Barátság a világ leghosszabb kőolajvezetéke, Oroszország Európába irányuló szénhidrogén alapú energiahordozó-szállításának fő útvonala, ám január 27. óta nem érkezik rajta olaj.
A kőolajvezeték újra üzembe helyezhető. Bár jelenleg senki sem tudja garantálni, hogy az infrastruktúra elleni orosz támadások nem ismétlődnek meg, szakembereink biztosították a rendszer és a berendezések működésének alapfeltételeit
– jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon. Ukrajna januárban arra hivatkozott, hogy a vezeték egy orosz támadás miatt megrongálódott, a magyar kormány azonban ezt műholdfelvételek bemutatásával cáfolta.
A kijevi vezetés sem a magyar tényfeltáró bizottságot, sem az Európai Unió szakértőit nem engedte az infrastruktúra közelébe.
Végül Brüsszel nyomására Zelenszkij beleegyezett a vezeték kijavításába és április végére (tehát a magyar választás utánra) ígérte a kőolajszállítás újraindítását.
A Barátság kőolajvezeték javításának befejezése egybeesik az ukrán uniós hitelről szóló döntéssel
Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője a keddi luxemburgi uniós külügyminiszteri találkozó után azt mondta, hogy
24 órán belül pozitív döntésre számít a hitelről.
Mint az már ismert, Orbán Viktor miniszterelnök megvétózta a kétéves uniós hitelcsomagot, továbbá Magyarország úgy döntött, mindaddig meggátolja a dízelexportot Ukrajna irányába, amíg a Barátság vezetéken nem indul újra az olajszállítás.
A hírek szerint a vezetéken az olajszállítás akár már szerda délben megindulhat.
