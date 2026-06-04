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Nagy fordulat az EU-ban: már nem várná tárt karokkal az ukrán férfiakat Ausztria

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Fordulat készül az Európai Unióban: a hadköteles korú ukrán férfiak a jövőben elveszíthetik az automatikus védelem lehetőségét. Az Ausztria által is támogatott javaslatról csütörtökön tárgyalnak a belügyminiszterek.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 15:49
A hadköteles korú ukrán férfiak a jövőben elveszíthetik az automatikus védelem lehetőségét (Fotó: AFP)
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A kérdésről egyelőre egyeztetések zajlanak, ugyanakkor több tagállam is támogatja a szigorítást. Jelenleg az Ukrajnából érkezők az úgynevezett tömeges beáramlásról szóló uniós irányelv alapján gyorsított eljárásban kapnak védelmet, vagyis nem kell hagyományos menedékjogi eljárást lefolytatniuk.

A kezdeményezés egyik legaktívabb támogatója Ausztria. Gerhard Karner osztrák belügyminiszter a Weltnek adott nyilatkozatában azt mondta: 2027 márciusától meg kellene szüntetni az automatikus védelmi státust a hadköteles korú ukrán férfiak számára. 

Indoklása szerint Ukrajnának szüksége van saját állampolgáraira, nemcsak az ország védelme, hanem gazdaságának fenntartása érdekében is. A miniszter hangsúlyozta, hogy a döntést időben meg kell hozni, hogy az érintettek és a hatóságok is fel tudjanak készülni az esetleges változásokra.

Brüsszelben már azt is vizsgálják, miként lehetne az új szabályokat a lehető legegyszerűbben alkalmazni – írja a Die Welt.

Az egyik felmerült javaslat szerint elegendő lehetne egy ukrán határkiléptető pecsét annak igazolására, hogy valaki jogszerűen hagyta el Ukrajnát.

A német belügyminisztérium adatai szerint február elején mintegy 1,16 millió, a háború elől menekülő ukrán állampolgár tartózkodott Németországban ideiglenes védelem alatt. Az ukrán jogszabályok alapján a 18 és 22 év közötti férfiak 2025 augusztusa óta ismét elhagyhatják az országot, így rájuk a tervezett változtatások nem vonatkoznának. A 23 és 60 év közötti férfiak esetében ugyanakkor továbbra is érvényben van az utazási korlátozás, néhány kivételtől eltekintve.

A luxembourgi tanácskozás másik kiemelt témája az EU új visszatérési rendelete lesz. Az Európai Unió a közelmúltban döntött a bevándorlási szabályok szigorításáról, és a jövőben határozottabban lépne fel az elutasított menedékkérőkkel szemben.

A tervek szerint azokat a migránsokat, akiket nem lehet azonnal visszaküldeni származási országukba, az EU-n kívüli úgynevezett visszatérési központokba szállíthatnák. Németország, Ausztria, Dánia, Hollandia és Görögország jelenleg egy közös munkacsoportban dolgozik azon, hogy még az év vége előtt megállapodásokat kössön ilyen központok létrehozásáról. Sajtóértesülések szerint Uganda is szóba került lehetséges helyszínként.

Borítókép: Szögesdrót – illusztráció (Fotó: AFP)

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