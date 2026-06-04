Nagy fordulat az EU-ban: már nem várná tárt karokkal az ukrán férfiakat Ausztria

A kérdésről egyelőre egyeztetések zajlanak, ugyanakkor több tagállam is támogatja a szigorítást. Jelenleg az Ukrajnából érkezők az úgynevezett tömeges beáramlásról szóló uniós irányelv alapján gyorsított eljárásban kapnak védelmet, vagyis nem kell hagyományos menedékjogi eljárást lefolytatniuk.

A kezdeményezés egyik legaktívabb támogatója Ausztria. Gerhard Karner osztrák belügyminiszter a Weltnek adott nyilatkozatában azt mondta: 2027 márciusától meg kellene szüntetni az automatikus védelmi státust a hadköteles korú ukrán férfiak számára.

Indoklása szerint Ukrajnának szüksége van saját állampolgáraira, nemcsak az ország védelme, hanem gazdaságának fenntartása érdekében is. A miniszter hangsúlyozta, hogy a döntést időben meg kell hozni, hogy az érintettek és a hatóságok is fel tudjanak készülni az esetleges változásokra.

Brüsszelben már azt is vizsgálják, miként lehetne az új szabályokat a lehető legegyszerűbben alkalmazni – írja a Die Welt.