Kitoloncolás fenyegetheti Németországból a katonai szolgálatra kötelezett ukránokat?

A nyilatkozatot követően olyan hírek jelentek meg, hogy a német kormány gyakorlatilag a frontra küldené vissza az ukránokat. A jelenlegi helyzet azonban ettől jelentősen eltér. A Németországban legálisan tartózkodó ukrán férfiak kitoloncolására nincs jogi lehetőség.

Az Európai Unió tagjaként Németországnak be kell tartania azokat a közös szabályokat, amelyek az ukrán állampolgárok ideiglenes védelmét biztosítják.

Ez a státus nem tesz különbséget nem vagy életkor szerint, és 2027 márciusáig érvényes. Legalább eddig az időpontig nem várható olyan változtatás, amely kifejezetten a katonai korú férfiakat érintené. Elméletben ugyanakkor 2027 után felmerülhetnek módosítások. Sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság már vizsgálja, milyen megoldások jöhetnek szóba az ukrán menekültek helyzetének rendezésére.

Az egyik lehetséges irány az, hogy a jövőben korlátozásokat vezetnének be a sorköteles férfiak esetében, vagyis a védelem nem terjedne ki a 18 és hatvan év közötti, katonai szolgálatra kötelezett ukránokra.

Ez azonban egyelőre csak felvetés. A döntések várhatóan májusban születhetnek meg, és még ebben az esetben is az uniós tagállamok többségének támogatására lenne szükség.