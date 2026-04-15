Kitoloncolás fenyegetheti Németországból a katonai szolgálatra kötelezett ukránokat?
Németországban egyre erősebb a politikai szándék az ukránok visszatérésének ösztönzésére, ám ezt a jelenlegi uniós szabályok még nem teszik lehetővé. Az érintettek ideiglenes védelem alatt állnak, így a kitoloncolásuknak jelenleg nincs jogi alapja. Az egyik lehetséges irány az, hogy a jövőben korlátozásokat vezetnének be a sorköteles férfiak esetében, vagyis a védelem nem terjedne ki a 18 és hatvan év közötti, katonai szolgálatra kötelezett ukránokra.
Friedrich Merz kijelentése után ismét napirendre került, hogy Németország visszaküldheti-e Ukrajnába a katonai szolgálatra alkalmas férfiakat. A jelenlegi szabályok alapján azonban ennek nincs reális jogi alapja, és rövid távon nem is várható változás – számolt be róla a Sztrana.
A kancellár arról beszélt, hogy Berlin meg fogja könnyíteni a katonai korú férfiak visszatérését Ukrajnába, és dolgozni fog a menedékkérők számának korlátozásán.
A nyilatkozatot követően olyan hírek jelentek meg, hogy a német kormány gyakorlatilag a frontra küldené vissza az ukránokat. A jelenlegi helyzet azonban ettől jelentősen eltér. A Németországban legálisan tartózkodó ukrán férfiak kitoloncolására nincs jogi lehetőség.
Az Európai Unió tagjaként Németországnak be kell tartania azokat a közös szabályokat, amelyek az ukrán állampolgárok ideiglenes védelmét biztosítják.
Ez a státus nem tesz különbséget nem vagy életkor szerint, és 2027 márciusáig érvényes. Legalább eddig az időpontig nem várható olyan változtatás, amely kifejezetten a katonai korú férfiakat érintené. Elméletben ugyanakkor 2027 után felmerülhetnek módosítások. Sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság már vizsgálja, milyen megoldások jöhetnek szóba az ukrán menekültek helyzetének rendezésére.
Az egyik lehetséges irány az, hogy a jövőben korlátozásokat vezetnének be a sorköteles férfiak esetében, vagyis a védelem nem terjedne ki a 18 és hatvan év közötti, katonai szolgálatra kötelezett ukránokra.
Ez azonban egyelőre csak felvetés. A döntések várhatóan májusban születhetnek meg, és még ebben az esetben is az uniós tagállamok többségének támogatására lenne szükség.
Gazdasági szempontok is szerepet játszanak: Lengyelországban például az ukrán férfiak jelentős részét adják a munkaerőnek, és a státusuk megvonása komoly gondot okozna a vállalatoknak. Németországban is folyamatosan nő az ukrán munkavállalók száma.
A sajtóban megjelent információk szerint az sem kizárt, hogy ha mégis bevezetnek korlátozásokat, azok csak az újonnan érkezőkre vonatkoznak majd.
Azok, akik már jelenleg is védelem alatt állnak, nagy valószínűséggel megtarthatják státusukat. Még egy esetleges szigorítás esetén is irreálisnak tűnik a tömeges kitoloncolás. Az ilyen döntéseket előre bejelentik, és az érintetteknek lehetőségük van más országba költözni. Az egyértelmű, hogy a jelenlegi ideiglenes védelem nem marad fenn korlátlan ideig. Azoknak az ukránoknak, akik hosszabb távon is az Európai Unióban szeretnének maradni, érdemes már most átgondolniuk, milyen más jogi státusra válthatnak, és időben felkészülniük a szükséges dokumentumokkal. A jelenlegi szabályok azonban még évekig érvényben maradhatnak.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Friedrich Merz (Fotó: AFP)
