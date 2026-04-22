A Barátság kőolajvezetéken érkeznek az első szállítmányok, a patrióták súlyos figyelmeztetést fogalmaztak meg

Az Európai Bizottság ideológiai alapú energiapolitikája súlyos károkat okoz, a patrióták tagállami hatáskörben tartanák az energiaellátás kérdését. Eközben a Barátság kőolajvezetéken újra megindultak a szállítmányok – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

2026. 04. 22. 23:59
Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke Fotó: MTI/Balogh Zoltán
Az energiabiztonság és a nemzeti szuverenitás védelmét sürgeti a Patrióták Európáért frakció – erről írt a közösségi oldalán Gál Kinga a képviselőcsoport kihelyezett ülését követően. A politikus közölte, az Európai Bizottság jelenlegi, ideológiai alapú energiapolitikája súlyos károkat okoz Európa gazdaságának és a családoknak. A patrióták egyértelművé tették: az energiapolitikának továbbra is tagállami hatáskörben kell maradnia.

Irán nem nyitja meg a Hormuzi-szorost, amíg az amerikaiak blokkolják kikötőit – közölte az ország főtárgyalója és parlamenti elnöke az X-en szerdán. Donald Trump amerikai elnök kedden jelentette be a szerdán lejáró tűzszünet határozatlan idejű meghosszabbítását, azzal indokolva a döntést, hogy több időt akar adni a diplomáciának. 

A korábban Németországba a Barátság csővezetéken keresztül szállított kazah kőolajat május 1-jétől más logisztikai irányokba fogják továbbítani – jelentette ki Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes újságíróknak szerdán Moszkvában. „Május 1-jétől a kazahsztáni olaj szállítási mennyisége, amely korábban a Barátság csővezetéken keresztül került Németországba, más, szabad logisztikai irányokba fog menni. Ez a jelenlegi technikai lehetőségekkel függ össze” – mondta.

Borítókép: Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu