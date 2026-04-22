A Barátság kőolajvezetéken érkeznek az első szállítmányok, a patrióták súlyos figyelmeztetést fogalmaztak meg

Irán nem nyitja meg a Hormuzi-szorost, amíg az amerikaiak blokkolják kikötőit – közölte az ország főtárgyalója és parlamenti elnöke az X-en szerdán. Donald Trump amerikai elnök kedden jelentette be a szerdán lejáró tűzszünet határozatlan idejű meghosszabbítását, azzal indokolva a döntést, hogy több időt akar adni a diplomáciának.