Magyar Péter Berlinből gúnyolódott, a német kommentelők statisztikákkal válaszoltak
Magyar Péter berlini videójára reagált Szarvas Szilveszter, aki szerint a felvétel több német felhasználóhoz is eljutott. Az X-en többen a magyar kormányfő biztonsági kíséretét emlegették, mások pedig Berlin bűnügyi statisztikáit osztották meg.
2026. 06. 04. 15:57
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