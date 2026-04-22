„Május 1-jétől a kazahsztáni olaj szállítási mennyisége, amely korábban a Barátság csővezetéken keresztül került Németországba, más, szabad logisztikai irányokba fog menni. Ez a jelenlegi technikai lehetőségekkel függ össze” – mondta.
Májustól nem a Barátság vezetéken megy a kazah olaj Németországba
A korábban Németországba a Barátság csővezetéken keresztül szállított kazah kőolajat május 1-jétől más logisztikai irányokba fogják továbbítani – jelentette ki Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes újságíróknak szerdán Moszkvában.
Novak közölte, hogy a szállítás átirányításával az orosz energiaügyi minisztérium és a Transznyefty foglalkozik. A TASZSZ hírügynökség idézte Erlan Akkenzsenov kazah energiaügyi minisztert, aki újságírókkal közölte: Kazahsztán nem hivatalos információt kapott arról, hogy májusban nem lehet üzemanyagot szállítani a Barátság olajvezetéken. A tárcavezető szerint ez valószínűleg a közelmúltbeli, az orosz szállítási infrastruktúrát ért támadásokkal függ össze.
A kazah KazTransOil a Transznyefty csővezeték-hálózatán keresztül biztosítja az olaj tranzitját Oroszországon át. Ezt követően a kazah olajat Fehéroroszország területén keresztül a Gomeltranszneft Druzsba csővezeték-hálózatán keresztül szállítják a lengyelországi Adamowa Zastawa olajátadó állomásig, ahonnan németországi olajfinomítóba viszik tovább.
A tranzit a vonatkozó, 2002. június 7-én megkötött orosz–kazah kormányközi megállapodás keretében valósul meg. Kazahsztán tavaly 2,1 millió tonna olajat szállított Németországba a Barátság csővezetéken keresztül. Idén azt tervezték, hogy a szállítást 2,5 millió tonnára növelik.
Borítókép: A Barátság kőolajvezeték (Fotó: AFP)
