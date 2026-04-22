Májustól nem a Barátság vezetéken megy a kazah olaj Németországba

A kazah KazTransOil a Transznyefty csővezeték-hálózatán keresztül biztosítja az olaj tranzitját Oroszországon át. Ezt követően a kazah olajat Fehéroroszország területén keresztül a Gomeltranszneft Druzsba csővezeték-hálózatán keresztül szállítják a lengyelországi Adamowa Zastawa olajátadó állomásig, ahonnan németországi olajfinomítóba viszik tovább.

A tranzit a vonatkozó, 2002. június 7-én megkötött orosz–kazah kormányközi megállapodás keretében valósul meg. Kazahsztán tavaly 2,1 millió tonna olajat szállított Németországba a Barátság csővezetéken keresztül. Idén azt tervezték, hogy a szállítást 2,5 millió tonnára növelik.

Borítókép: A Barátság kőolajvezeték (Fotó: AFP)