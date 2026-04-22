Májustól nem a Barátság vezetéken megy a kazah olaj Németországba

A korábban Németországba a Barátság csővezetéken keresztül szállított kazah kőolajat május 1-jétől más logisztikai irányokba fogják továbbítani – jelentette ki Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes újságíróknak szerdán Moszkvában.

2026. 04. 22. 19:35
A Barátság kőolajvezeték Forrás: AFP
„Május 1-jétől a kazahsztáni olaj szállítási mennyisége, amely korábban a Barátság csővezetéken keresztül került Németországba, más, szabad logisztikai irányokba fog menni. Ez a jelenlegi technikai lehetőségekkel függ össze” – mondta.

Novak közölte, hogy a szállítás átirányításával az orosz energiaügyi minisztérium és a Transznyefty foglalkozik. A TASZSZ hírügynökség idézte Erlan Akkenzsenov kazah energiaügyi minisztert, aki újságírókkal közölte: Kazahsztán nem hivatalos információt kapott arról, hogy májusban nem lehet üzemanyagot szállítani a Barátság olajvezetéken. A tárcavezető szerint ez valószínűleg a közelmúltbeli, az orosz szállítási infrastruktúrát ért támadásokkal függ össze.

A kazah KazTransOil a Transznyefty csővezeték-hálózatán keresztül biztosítja az olaj tranzitját Oroszországon át. Ezt követően a kazah olajat Fehéroroszország területén keresztül a Gomeltranszneft Druzsba csővezeték-hálózatán keresztül szállítják a lengyelországi Adamowa Zastawa olajátadó állomásig, ahonnan németországi olajfinomítóba viszik tovább. 

A tranzit a vonatkozó, 2002. június 7-én megkötött orosz–kazah kormányközi megállapodás keretében valósul meg. Kazahsztán tavaly 2,1 millió tonna olajat szállított Németországba a Barátság csővezetéken keresztül. Idén azt tervezték, hogy a szállítást 2,5 millió tonnára növelik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
