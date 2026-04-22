Ukrajna elvégezte a szükséges helyreállítási munkálatokat, így rövid időn belül ismét megindulhat a kőolajszállítás a Barátság vezetéken – jelentette be Volodimir Zelenszkij.
Olajpolitikai játszma: a választások után hirtelen „megjavult” a Barátság kőolajvezeték
Ukrajna befejezte a javításokat, újraindulhat a kőolajszállítás a Barátság vezetéken – Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője szerint a háttérben azonban kemény geopolitikai érdekek és politikai számítások húzódhattak meg.
Korábban Orbán Viktor jelezte, hogy amennyiben újraindul a szállítás, Magyarország nem fogja akadályozni az Ukrajnának szánt uniós hadikölcsön elfogadását. Ukrajna még január végén függesztette fel a tranzitot, az újraindítás pedig nem független a közelgő európai uniós döntéstől. Iparági források szerint szerda délután kapcsolják be a szivattyúkat.
Orbán Viktornak tehát végig igaza volt, Ukrajna politikai okokból nem javította meg a Barátság vezetéket, most azonban a választások után hirtelen sürgős lett a javítás.
Az olajjátszma Kijev és Brüsszel részéről végig egy átlátszó, cinikus színjáték volt
– fogalmazott lapunknak Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője.
A szakértő úgy látja, valójában az is kérdéses, hogy történt-e komolyabb sérülés a vezetéken.
Ukrajna nem is halogatta a Barátság kőolajvezeték megjavítását, mert arra talán nem is nagyon volt szükség. Ezt onnan tudhatjuk, hogy nem engedték oda egyik vizsgálóbizottságot sem a helyszínre, a magyar kormányét sem, ami ukrán részről akár érthető is lenne, de az európai tényfeltáró bizottságot sem engedték a Barátság megsérült szakaszának a közelébe. Erre pedig egy magyarázat van, hogy a vezeték vagy soha nem volt megsérülve, vagy csak enyhe sérülést szenvedett, amit gyorsan kijavítottak
– mutatott rá.
Barátság vagy zsarolás?
A szakértő szerint mindezzel Brüsszel is tisztában lehetett.
Brüsszel azért fedezte ezt a zsarolást, mert abban bíztak, hogy a Barátság kőolajvezeték lezárása majd meghatározó szerepet fog játszani a magyar választási folyamatban, de végül nem így lett.
A Barátság (Druzsba) kőolajvezeték a világ egyik leghosszabb és legjelentősebb csővezeték-hálózata, amely 1964 óta működik, és több mint 4000 kilométeren szállít nyersolajat Oroszországból Közép- és Kelet-Európába.
Koskovics Zoltán szerint a vezeték leállítása tudatos nyomásgyakorlás volt.
A Barátság vezetéket eszközként próbálták felhasználni, hogy energiaválságot idézzenek elő Magyarországon. Abból indultak ki, hogy 90 napra elegendő tartalék van, és a vezetéket pont ennyivel a választások előtt zárták le.
Hozzátette: a magyar kormány felkészültségének köszönhetően végül nem alakult ki ellátási zavar.
Ettől eltekintve ez egy brutális és aljas beavatkozási kísérlet volt a magyar választási folyamatba.
Visszájára fordulnak az uniós szankciók
A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy a jelenlegi fejlemények túlmutatnak a Barátság vezetéken.
Itt már nem a Barátság vezetékről, hanem a közel-keleti háborúról szól a történet, és Európában fizikai kőolajhiány alakul ki, aminek már most is látszanak a jelei. A Barátságon nem is tudna annyi kőolaj érkezni, amivel ezt meg lehetne akadályozni, maximum csökkenteni.
Koskovics Zoltán szerint a geopolitikai erőviszonyok is átalakulóban vannak, jelenleg Oroszországnál az előny, bejelentették, hogy a Barátság kőolajvezeték másik ágán májustól nem engednek át kazah olajat.
Az orosz tervek szerint el fogják vágni Európát az orosz gáztól és olajtól. Megfordítják a szankciós politikát, és nem arról lesz szó, hogy Európa nem vásárol orosz energiát, hanem Oroszország nem fog eladni Európának.
– hangsúlyozta a szakértő.
Magyarország és Szlovákia ilyen szempontból kivételnek számít, de Magyar Péter Brüsszel-párti kormánya adott esetben csak kitolni tudja ezt a időt. Mérsékelt hozzáállással Oroszország hosszú ideig kivárhat azzal, amíg Magyarországot is elvágja az energiától
– összegezte Koskovics Zoltán. Az energiabiztonság kérdése továbbra is az európai politika egyik legkritikusabb frontvonala marad.
Borítókép: A Barátság kőolajvezeték (Fotó: AFP)
