Olajpolitikai játszma: a választások után hirtelen „megjavult” a Barátság kőolajvezeték

Korábban Orbán Viktor jelezte, hogy amennyiben újraindul a szállítás, Magyarország nem fogja akadályozni az Ukrajnának szánt uniós hadikölcsön elfogadását. Ukrajna még január végén függesztette fel a tranzitot, az újraindítás pedig nem független a közelgő európai uniós döntéstől. Iparági források szerint szerda délután kapcsolják be a szivattyúkat.

Orbán Viktornak tehát végig igaza volt, Ukrajna politikai okokból nem javította meg a Barátság vezetéket, most azonban a választások után hirtelen sürgős lett a javítás.

Az olajjátszma Kijev és Brüsszel részéről végig egy átlátszó, cinikus színjáték volt

– fogalmazott lapunknak Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője.

A szakértő úgy látja, valójában az is kérdéses, hogy történt-e komolyabb sérülés a vezetéken.

Ukrajna nem is halogatta a Barátság kőolajvezeték megjavítását, mert arra talán nem is nagyon volt szükség. Ezt onnan tudhatjuk, hogy nem engedték oda egyik vizsgálóbizottságot sem a helyszínre, a magyar kormányét sem, ami ukrán részről akár érthető is lenne, de az európai tényfeltáró bizottságot sem engedték a Barátság megsérült szakaszának a közelébe. Erre pedig egy magyarázat van, hogy a vezeték vagy soha nem volt megsérülve, vagy csak enyhe sérülést szenvedett, amit gyorsan kijavítottak

– mutatott rá.