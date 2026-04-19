Orbán ViktorBrüsszelBarátság kőolajvezeték

Orbán Viktor: Ha jön az olaj, mehet a pénz

Amint helyreáll az olajszállítás a Barátság vezetéken, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását – fogalmazott Orbán Viktor az Ukrajnának szánt uniós hitelcsomag kapcsán. A kormányfő kifejtette: Brüsszelen keresztül kaptak jelzést Kijevből.

2026. 04. 19. 15:37
Folytatja a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos zsarolást Zelenszkij MOL
Magyarország álláspontja nem változott: ha van olaj, van pénz. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását – közölte Orbán Viktor miniszterelnök az Ukrajnának szánt uniós hitelcsomag kapcsán.

A kormányfő tájékoztatott: Brüsszelen keresztül olyan jelzés érkezett Kijevből, hogy

akár már hétfőn újraindulhat a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország feloldja a 90 milliárd eurós hitelkeret blokkolását.

A kormány álláspontja azonban egyértelmű.

Orbán Viktor hangsúlyozta: amint helyreáll az olajszállítás, Magyarország nem gördít akadályt a hitelcsomag elfogadása elé. A konstrukció hazánk számára nem jelent pénzügyi terhet vagy felelősséget – tette hozzá.

Az európai uniós ügyekért felelős miniszter, Bóka János tudatta: az uniós intézmények közvetítésével kaptak jelzést Ukrajnától, hogy akár már hétfőn helyreállíthatják az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, amennyiben Magyarország feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását.

A magyar álláspont nem változott, „ha van olaj, van pénz”, vagyis az ellátás rendezése után nem akadályozzák tovább a hitelcsomag elfogadását, amely akár már az állandó képviselők szerdai ülésén napirendre kerülhet – jegyezte meg a tárcavezető.

 

Nem vitatják a kőolajvezeték üzemképességét

A miniszter szerint bebizonyosodott, hogy Ukrajna politikai megfontolásból alkalmazott olajblokádot Magyarországgal szemben, és az is világossá vált, hogy az ukrán fél előbb kerül pénzügyi nehézségbe, mint Magyarország energiaválságba. Hozzátette:

a politikai nyomásgyakorlással szemben csak hasonló eszközökkel lehet érdemben fellépni.

Bóka János szerint Brüsszelben ma már senki nem vitatja érdemben a Barátság kőolajvezeték üzemképességét, amit szerinte az is alátámaszt, hogy Ukrajna még az uniós tényfeltáró delegációt sem engedte a vezeték közelébe. Az Európai Bizottság nem mutatott kellő erőt Ukrajnával szemben, és nem tanúsított szolidaritást az érintett tagállamokkal, Magyarországgal és Szlovákiával – emlékeztetett.

A miniszter úgy látja, Ukrajna a bizottsággal együttműködve olyan taktikát alkalmaz, amelynek során a fennálló nemzetközi kötelezettségeinek teljesítését folyamatosan új feltételekhez köti. Végül figyelmeztetett: az energiafegyverként alkalmazott olajblokád árnyéka a jövőben is meghatározhatja a magyar–ukrán tárgyalások légkörét.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Mi kell nekünk?

Kondor Katalin avatarja

Sok mindent túléltünk, Mohácsot is, mármint a véres mohácsi ütközetet, bár sajnos igen kevesen, de sokszor éreztük, hogy a történelemben árunak, megvehető, leigázható helynek képzelnek bennünket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu