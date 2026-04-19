Orbán Viktor: Ha jön az olaj, mehet a pénz

Magyarország álláspontja nem változott: ha van olaj, van pénz. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását – közölte Orbán Viktor miniszterelnök az Ukrajnának szánt uniós hitelcsomag kapcsán.
A kormányfő tájékoztatott: Brüsszelen keresztül olyan jelzés érkezett Kijevből, hogy
akár már hétfőn újraindulhat a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország feloldja a 90 milliárd eurós hitelkeret blokkolását.
A kormány álláspontja azonban egyértelmű.
Orbán Viktor hangsúlyozta: amint helyreáll az olajszállítás, Magyarország nem gördít akadályt a hitelcsomag elfogadása elé. A konstrukció hazánk számára nem jelent pénzügyi terhet vagy felelősséget – tette hozzá.
Az európai uniós ügyekért felelős miniszter, Bóka János tudatta: az uniós intézmények közvetítésével kaptak jelzést Ukrajnától, hogy akár már hétfőn helyreállíthatják az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, amennyiben Magyarország feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását.
A magyar álláspont nem változott, „ha van olaj, van pénz”, vagyis az ellátás rendezése után nem akadályozzák tovább a hitelcsomag elfogadását, amely akár már az állandó képviselők szerdai ülésén napirendre kerülhet – jegyezte meg a tárcavezető.
Nem vitatják a kőolajvezeték üzemképességét
A miniszter szerint bebizonyosodott, hogy Ukrajna politikai megfontolásból alkalmazott olajblokádot Magyarországgal szemben, és az is világossá vált, hogy az ukrán fél előbb kerül pénzügyi nehézségbe, mint Magyarország energiaválságba. Hozzátette:
a politikai nyomásgyakorlással szemben csak hasonló eszközökkel lehet érdemben fellépni.
Bóka János szerint Brüsszelben ma már senki nem vitatja érdemben a Barátság kőolajvezeték üzemképességét, amit szerinte az is alátámaszt, hogy Ukrajna még az uniós tényfeltáró delegációt sem engedte a vezeték közelébe. Az Európai Bizottság nem mutatott kellő erőt Ukrajnával szemben, és nem tanúsított szolidaritást az érintett tagállamokkal, Magyarországgal és Szlovákiával – emlékeztetett.
