A tiszás szakértők adóemelésekről beszéltek, Magyar Péter mégis csökkentéssel hiteget

A Tisza elnöke adócsökkentést ígér, azonban a párt szakértői kötelező és szükséges adóemelésről és megszorításokról értekeztek. Az Ellenpont elemzéséből kiderül mi is Magyar Péter adóterve.

Forrás: Ellenpont2026. 04. 19. 14:17
Ősszel, az Indexen kiszivárgott gazdasági program szerint Magyar Péterék súlyos adóemelésekre készülnek. Emelnék a személyi jövedelemadót, a társasági adót, a kisvállalkozások adóját. Bod Péter Ákos, Magyar Péter tanácsadója arról beszélt, hogy meg kell szüntetni az édesanyák és a 25 év alattiak adókedvezményét. Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági programjáért felelős vezető a személyi jövedelemadó emelését tartotta szükségesnek. Surányi György megemelné a társasági adót is. Magyar Péter azonban ezeket a terveket tagadta, és adócsökkentéseket ígért. Megmutatjuk, mit mondtak Magyar Péter szakértői, és mit ígért később Magyar Péter. Néhány hónapon belül kiderül, melyik az igazság – olvasható az Ellenpont legutóbbi elemzésében.

Budapest, 2026. április 15. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke sajtótájékoztatót tart a Sándor-palota előtt, miután megbeszélést folytatott Sulyok Tamás köztársasági elnökkel 2026. április 15-én. Magyar Péter bejelentette, az államfő őt bízza meg kormányalakítással.
Az Indexen novemberben megjelent terv szerint megszűnne a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos jövedelemadó. Helyette többkulcsos adózást vezetnének be: 

  • Havi bruttó 416 ezer forintos fizetésig maradna csak a 15 százalék, 
  • Havi bruttó 416 ezer forintos jövedelem felett már 22 százalék, 
  • Bruttó 1,25 millió forint felett 33 százalék lenne a személyi jövedelemadó. 

Mivel jelenleg 687 ezer forint az átlagbér, ez azt jelenti, hogy ez emberek többsége rosszul járna a Tisza-tervvel. 

A Tisza Párt környezetéből Dálnoki Áron agitált egyértelműen a többkulcsos adó mellett a hírhedt etyeki fórumon a párt alelnöke, Tarr Zoltán társaságában. Itt mondta azt Tarr Zoltán, hogy „választást kell nyerni, aztán mindent lehet”.

Az Ellenpont korábban néhány példát is írt, hogy kiket hogyan érinthet ez a tervezet:

  • Pedagógusok: havi 30 ezer forinttal kevesebbet kapnának kézhez,
  • Ápolók: havi 23 ezer forinttal lenne kevesebb a nettó fizetésük, 
  • Rendőrök: havi 13 ezer forinttal kellene több adót fizetniük
  • Katonák: havi 39 ezer forint mínusz
  • Orvosok: havi 264 ezer forinttal kevesebbet kapnának kézhez, 

A tervezet szerint a családi adókedvezményt 30-50 százalékkal csökkentenék, a gyedet teljesen eltörölnék.

Vállalati és gazdasági pluszterhek

A novemberben kiszivárgott tervezet szerint a program a versenyképesség helyett a szociális célokat támogatná, mintegy 3700 milliárd forint többletbevételt beszedve - a lakosság után a vállalati szektor terheit is jelentősen megnövelve. 

Társasági adó: A jelenlegi 9 százalékos fix kulcs helyett sávos adózás jönne - a KKV-k esetében ez 13,5 és 18 százalék között lenne, a multik esetében 25 százalék. 

Raskó György, Surányi György és Bod Péter Ákos - akik Magyar Péterék tanácsadói - már többször is nyilvánosan javasolták hogy a Tisza Párt avatkozzon be a vállalati nyereségadózásba - ahogy fogalmazott Bod Péter Ákos: „ott azért van keresnivaló”. 

Emellett Tisza-terv számtalan adó- és járalékemelési tervet tartalmazott:

  • Szigorítanák az ÁFA-visszaigénylést: a cégek év közben csak a beruházások után igényelhetnének vissza áfát. 
  • A tervezet szerint bevezetnék a 32 százalékos „luxusáfát”. „Büntetőáfa” sújtaná az 1600 köbcenti fölötti autókat - beleértve az alkatrész- és szervizelési költségeit is. A dohánytermékek és az alkohol is ebbe a kategóriába esne. 
  • Az általános kulcs 25 százalék lenne. Bizonyos élelmiszereket és a vendéglátást 18 százalék, az egészségesnek minősített élelmiszereket, közműszolgáltatásokat és a tűzifát 5 százalék sújtana. 
  • Áfamentes lenne a gyógyszer, iskolaszerek, idősek számára alapvető termékek, bébiétel, pelenka, babaápolási termékek. 
  • Bevezetnék a vagyonadót: minden 500 millió forint feletti összvagyonra (ingatlan, autó, ékszer, 800 ezer forint fölötti műtárgyak) évi 6,5 százalékos adót vetnének ki. Mindez nem önbevallás alapján történne, a vagyonfelmérés az adóhatóság feladata lenne. Eltitkolt vagyon esetében pedig 400 százalékos mulasztási bírság sújtaná a renitenseket. A Tisza Párt egyébként korábban még 5 milliárdos vagyonról beszélt, ezt az értékhatárt csökkentették előbb egy milliárdra, a tervezet szerint pedig 500 millió forintra. 

A Tisza-csomag egyik szerzőjeként emlegetett Felcsuti Péter arról beszélt korábban, hogy szerinte szomorú, hogy a magyar emberek nem akarják a többkulcsos személyi jövedelemadót.

Bod Péter Ákos, egykori jegybankelnök, aki rendszeresen szerepelt a Tisza Szigeteknél, úgy fogalmazott, hogy eltörölné az édesanyák adókedvezményét, és a 25 év alatti fiatalok szia-mentességét. 

A kampány időszakában lényegében előre jelezte, hogy ha a Tisza Párt kerül kormányra, megszorítások jönnek. Augusztusban egy interjút adott, ahol a beszélgetés végén kifejti, hogy  megszorításokra lesz szükség, és ezt ő is tudja, mindenki tudja. 

Magyar Péter mást ígér a később nyilvánosságra hozott pártprogramban

A Tisza Párt hosszú hónapok várakozása után februárban közölte a nyilvános programját. Ebben Magyar Péter azt állította, hogy a tanácsadói, pártvezető-társai által mondottak és a Tisza-tervben szereplő programpontok nem igazak. 

Azt ígérte, hogy 15 százalékról 9 százalékra csökkenti a minimálbér adóját, a mediánbér alatt kereső 2,2 millió munkavállalóknak csökkentik az SZJA-terhelését, a mediánbér felett keresőknek pedig marad a 15 százalékos SZJA. Azt is írják, hogy a Tisza semmilyen munkabért terhelő adót nem emel meg, az egymilliárd forint feletti vagyonokra pedig bevezetik az 1 százalékos vagyonadót. A vényköteles gyógyszerek áfáját 0 százalékra csökkentik, a tűzifa és az egészséges élelmiszerek áfáját 5 százalékra mérséklik és újra széles körben elérhetővé teszik a kedvezményes Kata-adózást. 

Összességében úgy fogalmaztak a tervben, hogy fokozatosan egyszerűsítik az adórendszert, csökkentik az adók számát. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
