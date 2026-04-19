A tiszás szakértők adóemelésekről beszéltek, Magyar Péter mégis csökkentéssel hiteget

Ősszel, az Indexen kiszivárgott gazdasági program szerint Magyar Péterék súlyos adóemelésekre készülnek. Emelnék a személyi jövedelemadót, a társasági adót, a kisvállalkozások adóját. Bod Péter Ákos, Magyar Péter tanácsadója arról beszélt, hogy meg kell szüntetni az édesanyák és a 25 év alattiak adókedvezményét. Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági programjáért felelős vezető a személyi jövedelemadó emelését tartotta szükségesnek. Surányi György megemelné a társasági adót is. Magyar Péter azonban ezeket a terveket tagadta, és adócsökkentéseket ígért. Megmutatjuk, mit mondtak Magyar Péter szakértői, és mit ígért később Magyar Péter. Néhány hónapon belül kiderül, melyik az igazság – olvasható az Ellenpont legutóbbi elemzésében.
Az Indexen novemberben megjelent terv szerint megszűnne a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos jövedelemadó. Helyette többkulcsos adózást vezetnének be:
- Havi bruttó 416 ezer forintos fizetésig maradna csak a 15 százalék,
- Havi bruttó 416 ezer forintos jövedelem felett már 22 százalék,
- Bruttó 1,25 millió forint felett 33 százalék lenne a személyi jövedelemadó.
Mivel jelenleg 687 ezer forint az átlagbér, ez azt jelenti, hogy ez emberek többsége rosszul járna a Tisza-tervvel.
A Tisza Párt környezetéből Dálnoki Áron agitált egyértelműen a többkulcsos adó mellett a hírhedt etyeki fórumon a párt alelnöke, Tarr Zoltán társaságában. Itt mondta azt Tarr Zoltán, hogy „választást kell nyerni, aztán mindent lehet”.
Az Ellenpont korábban néhány példát is írt, hogy kiket hogyan érinthet ez a tervezet:
- Pedagógusok: havi 30 ezer forinttal kevesebbet kapnának kézhez,
- Ápolók: havi 23 ezer forinttal lenne kevesebb a nettó fizetésük,
- Rendőrök: havi 13 ezer forinttal kellene több adót fizetniük
- Katonák: havi 39 ezer forint mínusz
- Orvosok: havi 264 ezer forinttal kevesebbet kapnának kézhez,
A tervezet szerint a családi adókedvezményt 30-50 százalékkal csökkentenék, a gyedet teljesen eltörölnék.
Vállalati és gazdasági pluszterhek
A novemberben kiszivárgott tervezet szerint a program a versenyképesség helyett a szociális célokat támogatná, mintegy 3700 milliárd forint többletbevételt beszedve - a lakosság után a vállalati szektor terheit is jelentősen megnövelve.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!