A tiszás szakértők adóemelésekről beszéltek, Magyar Péter mégis csökkentéssel hiteget

Ősszel, az Indexen kiszivárgott gazdasági program szerint Magyar Péterék súlyos adóemelésekre készülnek. Emelnék a személyi jövedelemadót, a társasági adót, a kisvállalkozások adóját. Bod Péter Ákos, Magyar Péter tanácsadója arról beszélt, hogy meg kell szüntetni az édesanyák és a 25 év alattiak adókedvezményét. Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági programjáért felelős vezető a személyi jövedelemadó emelését tartotta szükségesnek. Surányi György megemelné a társasági adót is. Magyar Péter azonban ezeket a terveket tagadta, és adócsökkentéseket ígért. Megmutatjuk, mit mondtak Magyar Péter szakértői, és mit ígért később Magyar Péter. Néhány hónapon belül kiderül, melyik az igazság – olvasható az Ellenpont legutóbbi elemzésében.

Az Indexen novemberben megjelent terv szerint megszűnne a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos jövedelemadó. Helyette többkulcsos adózást vezetnének be:

Havi bruttó 416 ezer forintos fizetésig maradna csak a 15 százalék,

Havi bruttó 416 ezer forintos jövedelem felett már 22 százalék,

Bruttó 1,25 millió forint felett 33 százalék lenne a személyi jövedelemadó.

Mivel jelenleg 687 ezer forint az átlagbér, ez azt jelenti, hogy ez emberek többsége rosszul járna a Tisza-tervvel.

A Tisza Párt környezetéből Dálnoki Áron agitált egyértelműen a többkulcsos adó mellett a hírhedt etyeki fórumon a párt alelnöke, Tarr Zoltán társaságában. Itt mondta azt Tarr Zoltán, hogy „választást kell nyerni, aztán mindent lehet”.

Az Ellenpont korábban néhány példát is írt, hogy kiket hogyan érinthet ez a tervezet:

Pedagógusok: havi 30 ezer forinttal kevesebbet kapnának kézhez,

Ápolók: havi 23 ezer forinttal lenne kevesebb a nettó fizetésük,

Rendőrök: havi 13 ezer forinttal kellene több adót fizetniük

Katonák: havi 39 ezer forint mínusz

Orvosok: havi 264 ezer forinttal kevesebbet kapnának kézhez,

A tervezet szerint a családi adókedvezményt 30-50 százalékkal csökkentenék, a gyedet teljesen eltörölnék.

Vállalati és gazdasági pluszterhek

A novemberben kiszivárgott tervezet szerint a program a versenyképesség helyett a szociális célokat támogatná, mintegy 3700 milliárd forint többletbevételt beszedve - a lakosság után a vállalati szektor terheit is jelentősen megnövelve.