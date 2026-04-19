Van egy dolog, ami miatt az Otthon start még inkább megéri

A korábbinál jóval magasabb kamatokkal vesznek fel piaci lakáshiteleket a háztartások a fix 3 százalékos hitel szeptemberi megjelenése óta. Úgy tűnik, az Otthon start mindenhogy jobban megéri, viszont a piaci hitelek esetén sok feltételt kell teljesíteni az alacsony árhoz.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 12:49
Noha a piaci lakáshiteleknél is számos kedvezményt kínálnak a bankok, ezeknél nyoma sincs a támogatott hitelhez járó, több százezer forintos jóváírásoknak. Látványosan megugrott a piaci feltételű lakáshitelek jegybank által kalkulált, éves, átlagos kamatlába az Otthon start hitel szeptemberi megjelenése után: miközben a 2025 augusztusáig tartó egy évben 6,55 és 6,90 százalék között mozgott a regisztrált érték, a múlt év októbere óta egy szűk, ám jóval magasabb sávban, 7,66 és 7,85 százalék között ingadozott – írta a Biztosdöntés.hu.

Háromból két lakáshitel Otthon start
Az összefüggés pedig az, hogy a piaci lakáshitelek átlagkamatánál látható ugrás amiatt is lehet, hogy az ügyfelek nem akarják, illetve nem tudják teljesen kihasználni a felkínált kedvezményeket. Az alacsonyabb kamat feltétele 

  • a magas jövedelem, 
  • a több tíz milliós hitelösszeg, 
  • hitelfedezeti biztosítás megkötése, 
  • vagy más hitelkonstrukció egyidejű igénylése is.

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója szerint az is szembetűnő, hogy a piaci lakáshitelekhez nem kapcsolódnak több százezer forintos, egyszeri jóváírással kecsegtető akciók sem, mint az Otthon start hitelnél. Utóbbin nincs mit csodálkozni, hiszen az idei év első két hónapjában megkötött, közel 500 milliárd forintnyi lakáshitel-szerződésből nagyjából 400 milliárd támogatott konstrukció volt, amelynek döntő részét az Otthon start adta. Az ingatlan.com által közölt arányszám is beszédes, három lakáshitelből kettő Otthon start.

Attól függetlenül, hogy a piaci feltételű lakáshiteleknél nincsenek nagy összegű egyszeri jóváírással kecsegető akciók, a BiztosDöntés.hu lakáshitel-kalkulátora szerint ezeknél a konstrukcióknál is erős a verseny, és bőven kínálnak kedvezményeket a bankok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
