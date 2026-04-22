Veszélyben Európa, az energiaválság már az ajtón kopogtat

Amióta február 28-án kitört a közel-keleti konfliktus, az energiapiacokra kaotikus mozgás jellemző, egy negatív hírre azonnali emelkedésbe kezdenek az energiaárak, míg a pozitív hírekre meredek eséssel reagálnak. Ráadásul nem egyszer volt példa arra, hogy Donald Trump amerikai elnök egy pozitív bejelentését órákon belül cáfolta az iráni vezetés – mint ahogy az történt a Hormuzi-szoros újranyitásáról szóló hírek esetében is. Az Európai Bizottság szerdán egy átfogó, rendkívüli energiaprogramot mutat be, amelynek célja, hogy az Európai Unió felkészüljön az egyre nagyobb eséllyel közelgő energiaválságra – számolt be róla a Politico.

A Perzsa-öbölben zajló események szinte követhetetlen tempóban alakulnak. Kezdetben az emelkedő energiaárak miatti aggodalmak domináltak. Ez később Európa gázellátásával kapcsolatos félelmekké alakult, majd a csökkenő kerozinkészletek és a korlátozott finomítói kapacitások miatti feszültség került előtérbe. Trump elnök kiszámíthatatlan lépései sem járulnak hozzá a kulcsfontosságú Hormuzi-szoros stabilitásához, amely az energiaellátási problémák középpontjában áll. Ahogy arról lapunk is beszámolt, hétfőn Trump az iráni tűzszünetről nyilatkozott, de a tőle megszokott módon, kissé ködösen fogalmazott. Donald Trump amerikai elnök végül kedd este bejelentette:

Utasítottam katonaságunkat, hogy folytassa a blokádot, és minden más tekintetben maradjon készenlétben és harcképes, és meghosszabbítom a tűzszünetet mindaddig, amíg javaslatukat be nem nyújtják, és a tárgyalások így vagy úgy le nem zárulnak.

Döntését az amerikai elnök azzal magyarázta, hogy az iráni kormány rendkívül megosztott, és Asim Munir tábornagy és Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök kérésére függesztették fel az Irán elleni támadásokat.