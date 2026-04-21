A tőzsde már reagált: zuhannak a légitársaságok részvényei

A hetek óta húzódó iráni háború nyomán a légiközlekedési ágazat problémái tovább mélyülnek: az üzemanyaghiány és az energiaárak emelkedése mellett már a tőzsdén is megjelent a válság, a légitársaságok részvényei látványos esésbe fordultak – írta meg a The Guardian. Meredeken emelkedtek az olajárak, miközben az európai részvénypiacok estek hétfőn, miután az Egyesült Államok lefoglalt egy iráni hajót, ami megingatta a békemegállapodással kapcsolatos reményeket – számolt be a lap.

A légitársaságok részvényeinek árfolyama meredeken esett hétfőn / Asghar Besharati/AP

A Brent típusú nyersolaj ára – amely a nemzetközi referencia – hétfőn akár öt százalékkal is emelkedett, hordónként 95,50 dollárra. Eközben az európai tőzsdék gyengültek:

a londoni FTSE–100 index 0,5 százalékkal csökkent, a francia CAC–40 és a német DAX egyaránt mintegy egy százalékot esett, míg a vezető európai vállalatokat követő Stoxx Europe 600 index 0,9 százalékkal került lejjebb.

A piaci mozgásokat az váltotta ki, hogy Donald Trump vasárnap bejelentette: az Egyesült Államok lefoglalt egy iráni teherhajót, amely megpróbált áttörni a Hormuzi-szoros térségében érvényben lévő amerikai blokádon. Az incidens tovább növelte annak kockázatát, hogy a tűzszünet meghiúsulhat, még mielőtt a felek újra tárgyalóasztalhoz ülnének Pakisztánban. Az immár nyolcadik hetébe lépő iráni háború több ezer halálos áldozatot követelt, és súlyosan megrázta a globális energiapiacokat. Normál körülmények között a világ olaj- és gázszállításának mintegy ötöde halad át a Hormuzi-szoroson.

A válság egyre komolyabban hat a légitársaságokra

A légitársaságok részvényei is meredeken estek hétfőn, miután egyre nagyobb az aggodalom a nemzetközi utazásokra és a kerozinellátásra gyakorolt hatások miatt.

A British Airways tulajdonosa, az IAG 3,4 százalékkal gyengült,

a Wizz Air 4,9 százalékot esett,

míg az európai piacvezető Ryanair árfolyama 3,3 százalékkal csökkent.

A repülőgép-hajtóműveket gyártó Rolls-Royce részvényei szintén mintegy három százalékkal estek.

Ezzel szemben az energiavállalatok erősödtek: a BP és a Shell a nap legnagyobb nyertesei közé tartozott az FTSE–100 indexben, mindkét cég részvénye több mint két százalékkal emelkedett. Az olajárak pénteken még kilenc százalékkal estek, miután Irán bejelentette, hogy a kéthetes tűzszünet idejére újra megnyitja a Hormuzi-szorost, Donald Trump pedig azt közölte, hogy Teherán vállalta: a jövőben nem zárja le a kulcsfontosságú tengeri útvonalat.