Német pénzügyminiszter: megalapozottak a kerozinhiány miatti aggodalmak Európában

Megalapozottak az európai aggodalmak a várható kerozinhiány miatt – figyelmeztetett Lars Klingbeil német pénzügyminiszter egy szombaton megjelent német lapinterjúban, amelyben a megújuló energiára való átállás gyorsítását sürgette. A német légiközlekedési vállalatok szövetsége szerint a kerozinhiány az iráni konfliktus lezárulta után is csak lassan szűnhet meg.

Forrás: MTI2026. 04. 19. 2:30
Lars Klingbeil német pénzügyminiszter Fotó: AFP
„Nagyon komolyan kell vennünk a kerozinhiányra vonatkozó figyelmeztetéseket” – mondta Klingbeil a Der Spiegel című német hírmagazinnak adott interjúban. Kiemelte: nemcsak az olajár okozta problémával kell foglalkozni, hanem az ellátásbiztonságot is szem előtt kell tartani.

Katherina Reiche német gazdasági miniszter is megszólalt a kerozinhiány kapcsán (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

A tárcavezető intézkedéseket szorgalmazott az Európában kialakuló hiány kezelésére, és arra sürgette a német koalíciós kormányt, hogy az iráni konfliktusra reagálva gyorsítsa fel a fosszilis tüzelőanyagokról a megújuló energiára való átállást.

A pénzügyminiszter a konfliktus elhúzódó hatásaira is figyelmeztetett. Szerinte a jelenlegi helyzet az ukrajnai háború során kialakult energiaválsághoz hasonló problémákat okoz.

A pénzügyminiszter washingtoni útjáról hazatérve – ahol részt vett a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank tavaszi ülésein – hangsúlyozta: csökkenteni kell Németország fosszilis energiahordozóktól való függőségét. Klingbeil csütörtökön felszólította a német gazdasági minisztert, hogy ne lassítsa az energetikai átállást. Emlékeztetett: a koalíciós megállapodás a megújuló energiák további bővítését írja elő.

A Nemzetközi Energiaügynökség pénteken arra figyelmeztetett, hogy a következő hat hétben több európai országban is kerozinhiány alakulhat ki. Katherina Reiche német gazdasági miniszter ezzel kapcsolatban jelezte: Németország ellátását nem kizárólag importból fedezik, mivel a repülőgépek üzemanyagát hazai finomítókban is előállítják.

A német légiközlekedési vállalatok szövetsége (BDL) ugyanakkor arra számít, hogy még az iráni konfliktus gyors lezárása esetén is csak lassan normalizálódhat az energiapiaci helyzet. 

A kerozin ára február vége óta több mint kétszeresére emelkedett, az importált üzemanyag nagy része a Közel-Keletről érkezik, ahol a konfliktusban több olajlétesítmény is súlyosan megrongálódott – írta az MTI. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

