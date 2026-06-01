Harmadik lutheri kulturális forradalom

Korunk szentjei, a celebek és influenszerek magánéleti ügyei, bárgyú megnyilvánulásai összehasonlíthatatlanul érdekesebbek, mint a közéleti események, az ország helyzetét elemző beszámoló.

Egy kivétellel, ha a hír a pletyka műfajába tartozik: zebrákat tartanak Hatvanpusztán és Orbán lop! Hogy ezeknek mekkora súlyuk van, ékesen bizonyítja, hogy a Fidesz-kormány azért bukott meg, mert e vádakat nem vette komolyan.

De a tárgyilagosság kedvéért el kell ismerni, hogy a nemzeti burzsoázia kiépítése, létrehozása során az előző kormány sok hibát követett el, túl nagy volt a bennfentesség, a lehetőségek, vagyonok szétosztását túl szűk körre korlátozták.

Vajon miért csámcsog újra a közvélemény a „kegyelmi” ügyön és a Szőlő utcán? Egy idetévedt földönkívüli azt hihetné, hogy ennek az országnak ezek a legfontosabb közügyei. De mennyivel könnyebb és hálásabb ilyesmivel etetni a plebset, mintsem azon töprengeni, hogy hogyan lehetne kimozdítani a holtpontról Paks II-t, amely azért jutott zsákutcába, mert az uniós tilalom miatt a Siemens nem tudja leszállítani az informatikai berendezéseket. Vagy hogyan lehetne mégis csak fellendíteni a születések számát, amely minden eddigi nagyvonalú intézkedés és állami áldozatvállalás ellenére csökken, a fejlett országok általános trendjébe illeszkedve.

Mi lenne a megoldás? A népnevelés? Az a hajó már elúszott. A nemzetközi osztályharc során a II. Internacionálé egyik fő követelése az általános választójog kiterjesztése volt nemtől, vagyoni helyzettől, műveltségtől függetlenül, ez megvalósult, a visszalépés szóba sem jöhet.

Manipulatív eszközökkel kell versenyezni a tudatlan emberek szavazataiért. És győzzön a jobbik! – aki jobban képes manipulálni a tömegeket; függetlenül attól, hogy milyen országjobbító elképzelései vannak? A dolgozó nép „okos gyülekezete” helyett a kulturális lumpenproletariátus korát éljük.

Pedig a generatív mesterséges intelligen­ciák fantasztikus teljesítményekre tesznek képessé szinte bárkit.