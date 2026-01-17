idezojelek
Vélemény

Becsapós álvideó John Mearsheimerrel

Egyre kevésbé tudunk különbséget tenni a képzelt, a művi és a valódi dolgok, jelenségek között.

Kiss Károly
Kiss Károly

2026. 01. 17.
Fotó: YASIN OZTURK


A virtuális képek, videók, világok egyre nagyobb szerepet játszanak életünkben. Félek, hogy egyre kevésbé tudunk majd különbséget tenni a képzelt, a művi és a valódi dolgok, jelenségek között. A valóságérzékelés elvesztése, az identitás összezavarodása pedig katasztrofális következményekkel fog járni. Különösen a fiatalok lehetnek a megtévesztés, képzelgés áldozatai. De most én lettem az.

A történet a következő. Kaptam egy huszonhárom perces videót, amelyben John Mearsheimer – akit én a világpolitika talán legjobb elemzőjének tartok – beszámol egy friss fejleményről: Inácio Lula brazil elnök január 2-i hatállyal elnöki rendelettel „államosította” Amazóniát, azaz kitiltotta onnan a külföldi, főként amerikai vállalatokat. Előtte egyezményt kötött a kínaiakkal, miszerint azok az elkövetkező 15 évben 340 milliárd dollár értékben természeti kincseket vásárolnak tőlük jüanban. Ugyanakkor pedig Brazília túlad amerikai kincstárjegyekből álló, 847 milliárd dollár nagyságú valutatartalékain.

A következmények a szó szoros értelmében világrenge­tőek lesznek, hiszen a dollár meggyengül, az amerikai jegybank kénytelen lesz magasabb kamatot fizetni azoknak az országoknak, amelyek dollártartalékokkal rendelkeznek. Amerikában ez inflációt okoz. Amilyen mértékben pedig a BRICS-országok kereskedelméből kiszorul a dollár és saját valutájukat – főként a jüant, esetleg az indiai rúpiát használják –, olyan mértékben veszti el a dollár a nemzetközi kereskedelemben betöltött vezető szerepét (Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika képezi ezt a tömböt, később csatlakozott Irán, majd néhány más afrikai ország). Különösen nagy csapást jelent majd az „olajdollárra”, ha az arab országok jüanért is hajlandók olajat eladni. (Már most is az, hogy az oroszok Indiának rúpiáért adják.)

A Washingtonban székelő nemzetközi intézményeket, amelyek lényegében a segélyre, segítségre szoruló fejlődő országok alávetettségét tartósítják, felváltják a BRICS-csoport által létrehozott pénzügyi intézmények. A világgazdaság átalakul, a fejlődő országok igazi segítséget kapnak, megszűnik alávetettségük Amerikának és a többi gazdag országnak.

Mindez (pontosabban a kezdeti lépések) eléggé valószínűtlennek tűntek, és hiába próbáltam utánanézni, a hírvilágban nem volt nyomuk. De Mearsheimer figyelmeztetett, hogy a főáramú média ezeket az eseményeket elhallgatja. Informatikus vejem kiügyeskedte a videóból a szöveget írott formában, de már nem tudtam végig ellenőrizni annak helyességét (az algoritmus gyakran hibázik, amikor élő beszédet írott szöveggé alakít át), mert a videót levették a YouTube-ról. Benne merült fel először a gyanú, hogy ez egy álvideó, mert Mearsheimer fejmozgása időnként természetellenesnek tűnt.

A videóban szereplő eseményeket és adatokat ellenőriztettük ChatGPT-vel, és kiderült, hogy azok részben fiktívek és pontatlanok voltak. Inácio Lula nem adott ki semmilyen elnöki rendeletet január 2-án, a brazil külügyminiszter nem járt pár nappal azelőtt Pekingben, hogy előkészítse az átmenetet az amerikaiakkal való szakítás és a kínaiakkal kötendő egyezség között, Brazília dollártartaléka pedig jóval kevesebb. A Brazíliát nyolc évtizeden át kiszipolyozó amerikai vállalatok és pénzintézetek tevékenységére, a kölcsönökre, valamint visszafizetésükre vonatkozó adatok viszont helyesnek bizonyultak.

A sztoritól mégis el vagyok ragadtatva, mert igen szakszerűen és valósághűen, hihetően leírta, hogyan lehetne Amerika világgazdasági dominanciáját megszüntetni és egy olyan nemzetközi pénzügyi intézményrendszert teremteni, élén Kínával, amely felszámolja a fejlődő országok folyamatos alávetettségét. Technikai trükk, hogy mindezt Mearsheimerrel mondatták el.

A szerző közgazdász, társadalomkutató

