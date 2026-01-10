Az MI 2026 egyik legnagyobb kihívása

Az idei év első felének kétségtelenül az Ukrajnában folyó háború lezárása lesz a fő témája. Nagy valószínűséggel az oroszok megtartják a Donbaszt, és ezt Ukrajna elfogadja annak fejében, hogy Amerikától hosszú távú biztonsági garanciákat kap. A kérdés: milyen szerepe lesz a rendezésben Nyugat-Euró­pának, hiszen számára e megoldás egyet jelent a vereséggel. De a törekvés, hogy Ukrajnát felvegyék az EU-ba, megmarad, hiszen a konfliktus azért robbant ki, mert Amerika és Nyugat-Európa meg akarták kaparintani Ukrajna gazdag és hatalmas természeti kincseit.

Az idei év másik meghatározó fejleményének én Kína szuperhatalommá válását látom. Ez a folyamat Teng Hsziao-ping 1978-as reformjaival kezdődött el, immár fél évszázada tart, és Kína sok tekintetben már utolérte és lekörözte Amerikát. Ennek talán a legkirívóbb megnyilvánulása, hogy az amerikaiak szívesebben vásárolják a kínai elektromos autókat, mint a sajátjaikat. Kína erősen megvetette a lábát a harmadik világban; Amerikával ellentétben a kínaiak ugyanis nem a demokrácia védelmében léptek fel a fejlődő országokban (ami sokszor véres háborúkhoz vezetett), hanem az Egy övezet, egy út (Belt and Road Initiative) program keretében fejlesztették azok infrastruktúráját, és közben rátették a kezüket az ásványi vagyonukra.

Döntő fejlemény, hogy Kína a technológia terén is utolérte Amerikát. 2025 elején jelent meg a DeepSeek, a ChatGPT-vel azonos képességű kínai generatív mesterséges intelligencia, melyet a kínaiak sokkal olcsóbban állítottak elő. Megfordul a brain drain, az agyelszívás, amely évtizedeken át Amerikába és a nyugat-európai tudományos központokba vonzotta a világ legjobb tudósait.

Ők ma már szívesen dolgoznak kínai egyetemeken is.

Izgalmas kérdés, hogy ez hogyan változtatja meg a világpolitika hatalmi erőviszonyait. Kétpólusú világ felé tartunk? Nyugat-Európa és az EU nyilvánvalóan leértékelődött. Hiába kerül ki győztesen Oroszország az ukrajnai háborúból, az ő világhatalmi pozíciója is nyilvánvalóan meggyengült. Kínát ráadásul még a BRICS-csoport is erősíti (amelynek tagjai Kínán kívül Brazília, Oroszország, India, Dél-Afrika és a később csatlakozott Irán, Egyiptom, Etiópia, az Egyesült Arab Emírségek és Indonézia).