Az MI 2026 egyik legnagyobb kihívása

Egy lecsúszó, szétzilálódó Európai Unió a föderalista törekvéseivel nem nyújt számunkra optimális feltételeket.

Kiss Károly
2026. 01. 10. 6:38
Fotó: CAIA IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Az idei év első felének kétségtelenül az Ukrajnában folyó háború lezárása lesz a fő témája. Nagy valószínűséggel az oroszok megtartják a Donbaszt, és ezt Ukrajna elfogadja annak fejében, hogy Amerikától hosszú távú biztonsági garanciákat kap. A kérdés: milyen szerepe lesz a rendezésben Nyugat-Euró­pának, hiszen számára e megoldás egyet jelent a vereséggel. De a törekvés, hogy Ukrajnát felvegyék az EU-ba, megmarad, hiszen a konfliktus azért robbant ki, mert Amerika és Nyugat-Európa meg akarták kaparintani Ukrajna gazdag és hatalmas természeti kincseit.

Az idei év másik meghatározó fejleményének én Kína szuperhatalommá válását látom. Ez a folyamat Teng Hsziao-ping 1978-as reformjaival kezdődött el, immár fél évszázada tart, és Kína sok tekintetben már utolérte és lekörözte Amerikát. Ennek talán a legkirívóbb megnyilvánulása, hogy az amerikaiak szívesebben vásárolják a kínai elektromos autókat, mint a sajátjaikat. Kína erősen megvetette a lábát a harmadik világban; Amerikával ellentétben a kínaiak ugyanis nem a demokrácia védelmében léptek fel a fejlődő országokban (ami sokszor véres háborúkhoz vezetett), hanem az Egy övezet, egy út (Belt and Road Initiative) program keretében fejlesztették azok infrastruktúráját, és közben rátették a kezüket az ásványi vagyonukra.

Döntő fejlemény, hogy Kína a technológia terén is utolérte Amerikát. 2025 elején jelent meg a DeepSeek, a ChatGPT-vel azonos képességű kínai generatív mesterséges intelligencia, melyet a kínaiak sokkal olcsóbban állítottak elő. Megfordul a brain drain, az agyelszívás, amely évtizedeken át Amerikába és a nyugat-európai tudományos központokba vonzotta a világ legjobb tudósait. 

Ők ma már szívesen dolgoznak kínai egyetemeken is.

Izgalmas kérdés, hogy ez hogyan változtatja meg a világpolitika hatalmi erőviszonyait. Kétpólusú világ felé tartunk? Nyugat-Európa és az EU nyilvánvalóan leértékelődött. Hiába kerül ki győztesen Oroszország az ukrajnai háborúból, az ő világhatalmi pozíciója is nyilvánvalóan meggyengült. Kínát ráadásul még a BRICS-csoport is erősíti (amelynek tagjai Kínán kívül Brazília, Oroszország, India, Dél-Afrika és a később csatlakozott Irán, Egyiptom, Etiópia, az Egyesült Arab Emírségek és Indonézia).

Mindez nemcsak Kína világhatalmi pozícióinak a megerősödését jelenti; a kínai modell sikerét is, amely a hagyományos nyugati demokráciákkal szemben az egypártrendszer, a központi tervezés és a vegyes gazdaság (állami és magántulajdon) sikeres kombinációján alapul. A hagyományos nyugati demokráciák rendszerének egy sikeres kihívója támadt Kína képében. A világgazdaságban pedig Kína és a többi BRICS-ország a dollár egyeduralmával szemben jelentenek kihívást.

Nyugat-Európára és az EU-ra nem érdemes sok szót vesztegetni. Az eszeveszett háborús készülődés – ha megszületik az orosz–ukrán béke – talaját veszti. A fegyverkezés ugyan lendít valamit a nyugat-európai gazdaságokon, de az orosz energia- és nyersanyagforrásokat és a késztermékek felvevőpiacát – melyekről önként lemondtak – nem pótolja.

Az amerikai gazdaság köszöni, jól van. Trump vámháborús kezdeményezéseinek én sem láttam sok értelmét, de nem váltak be a jóslatok, hogy a vámtarifák emelése megnöveli az inflációt. Említésre méltó, hogy ezekkel csak Kína tudott eredményesen szembeszállni: a ritkaföldfémek és ásványok Amerikába történő exportjának – amelyek tekintetében monopolhelyzetet élvez – megdrágításával fenyegetőzött.

Más feszültségek kezdenek jelentkezni. A lassan szuperintelligenciává fejlődő, 

az ember kognitív képességeit utolérő és lehagyó mesterséges intelligencia (MI) fantasztikus eredményeket produkál alkalmazásának számtalan területén. E sikerek elképesztő módon megnövelték a nagy techvállalatokba irányuló befektetéseket. Csupán 2025 első felében a legnagyobbak közé tartozó Microsoft, Meta, Alphabet és Amazon több mint háromszázmilliárd dollárt nyelt el!

Összevetésül: a magyar GDP 2024-ben 223 milliárd dollár volt. Bármennyire is gyorsan terjed a mesterséges intelligencia alkalmazása, nyilvánvaló, hogy ez a fejlesztésébe irányuló tőkeáramlás nem lehet tartósan ilyen magas. A mostani kiugrást a nagy nyelvi modelleken (LLM) alapuló generatív mesterséges intelligencia megalkotása okozta. Amikor majd megtörik e befektetési cunami, az visszaveti a tőzsdéket és akár összeomlást is okozhat, ami a világgazdaság visszaeséséhez vezethet.

A világgazdaságban a másik veszélyt a fejlett országok eladósodása, költségvetési túlköltekezése okozhatja. Ez részben a népesség elöregedésével kapcsolatos: nőnek az egészségügyi kiadások, miközben csökkennek a társadalombiztosítási befizetések. Nyugat-Európában a fegyverkezés további terheket ró a költségvetésre. A túlköltekezés fedezésére kibocsátott állampapírok kamatát ezért növelni kell, és ez fokozza az inflációt.
2026 legnagyobb kihívásának azt látom, hogy a mesterséges intelligencia egyre szélesebb körű alkalmazása egyre több munkahelyet tesz feleslegessé. Mérvadó nemzetközi intézmények, így például a Nemzetközi Valutaalap azzal számolnak, hogy 

a következő években világszerte a munkakörök csaknem negyven százalékát érinti erősen az MI. A fejlett országokban ez magasabb, hatvan százalék körüli. Ennek a fele, tehát harminc százalék áldozatul eshet az MI alkalmazásának: irodai alkalmazottak, pénztárosok, postások, ügyfélszolgálatban dolgozók stb. 

De a másik felének a munkáját az MI felértékeli: a HR-menedzserekét vagy a munkacsoport-vezetőkét, akiknek a munkatársai könnyen helyettesíthetők MI-vel, vagy egyes információtechnológiai szakértőkét (miközben a programozókat tömegesen elbocsátják), az ő jövedelmük nőni fog. Ez azt jelenti, hogy világszerte húsz-, de a fejlett országokban harmincszázalékos munkanélküliségre lehet számítani. Ez számtalan társadalmi problémát felvet: mennyi legyen a heti munkaidő, miből éljenek meg a munka nélkül maradók, mivel töltsék el az emberek a szabadidejüket stb.

Mi az idén sorsdöntő választások előtt állunk. Nem csak a jelenlegi kormány és az ellenzék belpolitikai és társadalompolitikai alternatívái között kell választanunk.

Azt is figyelembe kell vennünk, hogy a kormány és ellenzéke mennyire érzékeli és látja tisztán a világpolitikai, világgazdasági fejleményeket. Egy lecsúszó, szétzilálódó Nyugat-Európa és az Európai Unió a föderalista törekvéseivel nem nyújt számunkra optimális feltételeket.

De integrálódásunk az egységes piacba és a négy szabadság (az áruk, tőkék, szolgáltatások és a munkaerő szabad áramlása) megkérdőjelezhetetlenül az EU-hoz köti hazánkat.

Ezért a feladat nyilvánvaló: vissza kell térni az EU eredeti struktúrájához – ez a Fidesz-kormány fő törekvése, és az EU-ban ehhez feltehetőleg növekvő támogatást talál. De emellett 

érzékelni kell a kétpólusúvá váló világgazdaság és világpolitika kihívásait is. A kormány e tekintetben is jó úton jár: az amerikai és a kínai gazdasági és politikai kapcsolatok fejlesztésének útján. 

Szociális érzékenysége, eddig folytatott szociálpolitikája folytán pedig remélni lehet, hogy megtalálja majd azokat a válaszokat is, amelyeket a mesterséges intelligencia kihívásaira kell adni a fenyegető munkanélküliséggel szemben.

A szerző közgazdász és társadalomkutató

