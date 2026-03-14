Ragyogó idő lesz hétvégén, aztán jön a lehűlés + videó

A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható, míg késő este 4, 12 fok valószínű.

Magyar Nemzet
Forrás: HungaroMet2026. 03. 14. 7:37
Szombaton túlnyomóan derült lesz az ég, napközben inkább csak a Dunántúlon képződnek gomolyok – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Szombat délelőtti időjárás (Forrás: HungaroMet)

A Nyugat-Dunántúlon délután nem kizárt egy-egy zápor kialakulása sem.

A déli, délkeleti szelet a Dél-Alföldön és az Észak-Dunántúlon erős, Sopron térségében viharos lökések kísérik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű.

Késő este 4, 12 fok valószínű.

 

Milyen idő lesz március 15-én és jövő héten?

Vasárnap az ország keleti felén, kétharmadán derült lesz az égbolt, de nyugatabbra is többnyire csak kevés fátyol- és gomolyfelhő fordulhat elő.

 A nyugati határnál elvétve nem kizárt zápor, esetleg zivatar.

Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban jellemzően 0, 6 fokra van kilátás, a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken számíthatunk ennél enyhébb időre. A keleti, északkeleti harmadban viszont nagy területen várható gyenge fagy. Délutánra 15, 20 fok közé melegszik fel a levegő.

Hétfőn északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és nyugaton, valamint északon elszórtan alakul ki zápor. Az északnyugati szél egyre inkább megélénkül. A hőmérséklet 14 fok köré csökken.

Kedden a gyakran erősen felhős égből szórványosan alakulnak ki záporok. Az északias szél megerősödhet. Már csak 9 és 15 fok közötti értékeket mérhetünk, folytatódik a lehűlés.

Szerdán délelőtt borongós időre van kilátás záporesőkkel, délután északkelet felől lassan csökken a felhőzet. Az északkeleti szél megerősödik. A maximum 12 fok körül  alakul – írja a Köpönyeg.

Részletek a Magyar Nemzet időjárás oldalán.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Magyarország nem fél az ukrán fenyegetésektől

Zelenszkij elnök zsarolja és durván fenyegeti hazánkat és Orbán Viktort, de az idő nem neki dolgozik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu