Ragyogó idő lesz hétvégén, aztán jön a lehűlés + videó

Szombaton túlnyomóan derült lesz az ég, napközben inkább csak a Dunántúlon képződnek gomolyok – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Szombat délelőtti időjárás (Forrás: HungaroMet)

A Nyugat-Dunántúlon délután nem kizárt egy-egy zápor kialakulása sem.

A déli, délkeleti szelet a Dél-Alföldön és az Észak-Dunántúlon erős, Sopron térségében viharos lökések kísérik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű.

Késő este 4, 12 fok valószínű.

Milyen idő lesz március 15-én és jövő héten?

Vasárnap az ország keleti felén, kétharmadán derült lesz az égbolt, de nyugatabbra is többnyire csak kevés fátyol- és gomolyfelhő fordulhat elő.

A nyugati határnál elvétve nem kizárt zápor, esetleg zivatar.

Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban jellemzően 0, 6 fokra van kilátás, a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken számíthatunk ennél enyhébb időre. A keleti, északkeleti harmadban viszont nagy területen várható gyenge fagy. Délutánra 15, 20 fok közé melegszik fel a levegő.

Hétfőn északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és nyugaton, valamint északon elszórtan alakul ki zápor. Az északnyugati szél egyre inkább megélénkül. A hőmérséklet 14 fok köré csökken.

Kedden a gyakran erősen felhős égből szórványosan alakulnak ki záporok. Az északias szél megerősödhet. Már csak 9 és 15 fok közötti értékeket mérhetünk, folytatódik a lehűlés.

Szerdán délelőtt borongós időre van kilátás záporesőkkel, délután északkelet felől lassan csökken a felhőzet. Az északkeleti szél megerősödik. A maximum 12 fok körül alakul – írja a Köpönyeg.

Részletek a Magyar Nemzet időjárás oldalán.