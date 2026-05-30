Súlyos buszbaleset Pécs közelében, huszonöt gyermek ült a járművön

Nyilvánosságra hozták Donald Trump egészségügyi vizsgálatának eredményét

A Fehér Ház nyilvánosságra hozta Donald Trump amerikai elnök legutóbbi egészségügyi vizsgálatának eredményeit. Az elnök kezelőorvosa, Sean Barbabella haditengerészeti kapitány szerint Trump kiváló egészségi állapotnak örvend, szív- és tüdőfunkciói, valamint neurológiai állapota is megfelelő.

Magyar Nemzet
2026. 05. 30. 8:10
Donald Trump amerikai elnök Forrás: AFP
Az orvosi feljegyzés megemlíti a Trump kezén látható zúzódásokat is. A Fehér Ház szerint ezek annak tudhatók be, hogy az elnök rendszeresen kezet fog támogatóival, miközben aszpirint szed, ami fokozhatja a véraláfutások kialakulását.

A lap szerint az orvosi jelentés összességében jó egészségi állapotot állapított meg, és nem tárt fel olyan problémát, amely akadályozná az elnök munkavégzését.

Nem először kerül nyilvánosság elé Donald Trump egészségi állapotáról szóló jelentés. A Fehér Ház tavaly decemberben egy MRI-vizsgálat eredményeit is közzétette, miután az amerikai sajtóban találgatások jelentek meg az elnök egészségi állapotával kapcsolatban. Karoline Leavitt szóvivő akkor azt mondta, hogy a képalkotó vizsgálatot egy rutin egészségügyi ellenőrzés részeként, megelőző jelleggel végezték el, és az eredmények normális szív- és érrendszeri értékeket mutattak.

A Fehér Ház tavaly áprilisban közzétett éves orvosi jelentése szintén kedvező képet festett az elnök egészségi állapotáról. A dokumentum szerint Donald Trump kiváló fizikai és kognitív állapotban volt, kezelőorvosa pedig akkor úgy nyilatkozott, hogy teljes mértékben alkalmas az államfői feladatok ellátására.

A BBC akkori beszámolója szerint Trump maximális pontszámot ért el a Montreal kognitív felmérésen, a neurológiai vizsgálatok pedig nem mutattak ki depresszióra vagy szorongásra utaló jeleket. Az orvosi jelentés emellett kitért arra is, hogy a tavalyi merényletkísérlet nyomán hegesedés maradt a jobb fülén.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
