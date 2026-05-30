Nyilvánosságra hozták Donald Trump egészségügyi vizsgálatának eredményét

Az orvosi feljegyzés megemlíti a Trump kezén látható zúzódásokat is. A Fehér Ház szerint ezek annak tudhatók be, hogy az elnök rendszeresen kezet fog támogatóival, miközben aszpirint szed, ami fokozhatja a véraláfutások kialakulását.

A lap szerint az orvosi jelentés összességében jó egészségi állapotot állapított meg, és nem tárt fel olyan problémát, amely akadályozná az elnök munkavégzését.

Nem először kerül nyilvánosság elé Donald Trump egészségi állapotáról szóló jelentés. A Fehér Ház tavaly decemberben egy MRI-vizsgálat eredményeit is közzétette, miután az amerikai sajtóban találgatások jelentek meg az elnök egészségi állapotával kapcsolatban. Karoline Leavitt szóvivő akkor azt mondta, hogy a képalkotó vizsgálatot egy rutin egészségügyi ellenőrzés részeként, megelőző jelleggel végezték el, és az eredmények normális szív- és érrendszeri értékeket mutattak.