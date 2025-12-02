Kiderült az igazság Trump egészségi állapotáról

Karoline Leavitt a Fehér Ház napi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az elnök októberi rutin egészségügyi vizsgálatának keretében végezték el az MRI-ellenőrzést megelőző jelleggel.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára közölt részleteket Trump állapotáról (Fotó: AFP)

Hozzátette, hogy az elnök korában a férfiaknál a szív- és érrendszeri, valamint a hastájékot érintő fokozott vizsgálatok egészségi haszonnal járnak.

A képalkotó vizsgálat célja, hogy bármilyen gondot időben észlelni lehessen

– mutatott rá a szóvivő és hozzátette, hogy az elnök szív- és érrendszeri vizsgálata normál értékeket mutat.