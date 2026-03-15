Vászontetővel még mutatósabb lett a legszebb mai Ferrari

Bemutatkozott az új Ferrari Amalfi Spider: az elöl hordott, 640 lóerős, 760 Nm nyomatékú, négyliteres, ikerturbós V8-as motorral szerelt modell

az olasz gyártó belépő szintű kabriója, de az ára így is százmillió forint körül alakul.

Azoknak készült, akik sportos vezetési élményre vágynak anélkül, hogy lemondanának a kényelemről, a stílusról és a 2+2 ülésről. Formatervezőit az a cél vezérelte, hogy megőrizzék az acéltetős Amalfi arányait és formáit, miközben az elegáns sziluettet nyitott tetővel is változatlanul megőrizzék.

Forrás: Ferrari

Méretre szabott szövetből négy, az ún. technikai szövetből két színben érhető el a lehajtható vászontető, akár opcionális kontrasztvarrással is (a technikai szövet jellegzetes szövési mintája finom, csillogó hatást kelt). Mindössze 13,5 másodperc alatt nyílik ki, és természetesen menet közben is működtethető hatvan km/óra sebességig.

Összecsukott állapotban rendkívül kompakt, így csak 83 literrel csökkenti a 255 literes csomagtér kapacitását. A megfelelő akusztikai és hőszigetelést egy ötrétegű szövet biztosítja, amely hang- és hőszigetelés szempontjából a Ferrari behúzható kemény tetős megoldásaihoz hasonló tulajdonságokkal rendelkezik.

A 2+2 üléses kialakítás növeli a praktikusságot, a hátsó ülések azonban csak gyermekek utaztatására vagy a tárolókapacitás bővítésére alkalmasak. Viszont a hátsó üléstámla mögé integrált szélterelő egy gombnyomással működtethető, és nyitott tetős vezetés közben csökkenti a légörvényeket.

Az Amalfi Spider 3,3 másodperces 0-ról 100 km/h-s gyorsulási ideje és 320 km/h-s végsebessége megegyezik a kupééval, annak ellenére, hogy az összecsukható tetőmechanizmus és a plusz merevítések növelik a tömeget. A nyitott változat 86 kilóval nehezebb (szárazon 1556 kilót nyom).

Automatikusan igazodik az aerodinamikai terheléshez az aktív hátsó szárny. Állítólag akár 110 kg-mal nagyobb leszorítóerőt generál 250 km/h-s sebességnél, mint az elődmodell Roma Spideré, miközben négy százalékkal csökkenti a légellenállást.