Orbán Viktor nagy vállalást tett: Ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!

Vászontetővel még mutatósabb lett a legszebb mai Ferrari

Nyitott tetővel a 640 lóerő komoly huzatot tud okozni az Amalfi Spider 2+2 üléses utasterében.

2026. 03. 15. 14:01
Ferrari Amalfi Spider
Bemutatkozott az új Ferrari Amalfi Spider: az elöl hordott, 640 lóerős, 760 Nm nyomatékú, négyliteres, ikerturbós V8-as motorral szerelt modell 

az olasz gyártó belépő szintű kabriója, de az ára így is százmillió forint körül alakul.

Azoknak készült, akik sportos vezetési élményre vágynak anélkül, hogy lemondanának a kényelemről, a stílusról és a 2+2 ülésről. Formatervezőit az a cél vezérelte, hogy megőrizzék az acéltetős Amalfi arányait és formáit, miközben az elegáns sziluettet nyitott tetővel is változatlanul megőrizzék.

Méretre szabott szövetből négy, az ún. technikai szövetből két színben érhető el a lehajtható vászontető, akár opcionális kontrasztvarrással is (a technikai szövet jellegzetes szövési mintája finom, csillogó hatást kelt). Mindössze 13,5 másodperc alatt nyílik ki, és természetesen menet közben is működtethető hatvan km/óra sebességig. 

Összecsukott állapotban rendkívül kompakt, így csak 83 literrel csökkenti a 255 literes csomagtér kapacitását. A megfelelő akusztikai és hőszigetelést egy ötrétegű szövet biztosítja, amely hang- és hőszigetelés szempontjából a Ferrari behúzható kemény tetős megoldásaihoz hasonló tulajdonságokkal rendelkezik.

A 2+2 üléses kialakítás növeli a praktikusságot, a hátsó ülések azonban csak gyermekek utaztatására vagy a tárolókapacitás bővítésére alkalmasak. Viszont a hátsó üléstámla mögé integrált szélterelő egy gombnyomással működtethető, és nyitott tetős vezetés közben csökkenti a légörvényeket.

Az Amalfi Spider 3,3 másodperces 0-ról 100 km/h-s gyorsulási ideje és 320 km/h-s végsebessége megegyezik a kupééval, annak ellenére, hogy az összecsukható tetőmechanizmus és a plusz merevítések növelik a tömeget. A nyitott változat 86 kilóval nehezebb (szárazon 1556 kilót nyom).

Automatikusan igazodik az aerodinamikai terheléshez az aktív hátsó szárny. Állítólag akár 110 kg-mal nagyobb leszorítóerőt generál 250 km/h-s sebességnél, mint az elődmodell Roma Spideré, miközben négy százalékkal csökkenti a légellenállást.

