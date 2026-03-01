autós olvasnivalóFerrariautós hír

Modern technikával támadt fel a 90-es évek legnépszerűbb Ferrarija

Az F355-ből készült brit restomod V8-asa 9000-es fordulatszámon is képes pörögni.

2026. 03. 01. 15:04
Forrás: Evoluto
A Ferrari F355 Berlinetta – amely a rosszul sikerült 348-as alapos továbbfejlesztéséből született – az olasz gyártó legolcsóbb és legnépszerűbb modellje volt a 90-es évek második felében. 1994-től 1999-ig gyártották, a meghajtásáról egy 3,5 literes, 380 lóerős V8-as szívómotor gondoskodott, amely 4,7 másodperces gyorsulást (0-100 km/h) és 295 km/h-s végsebességet tett lehetővé számára. Nem csak jól nézett ki a középmotoros „kis Ferrari”, de a vezetése is hatalmas élmény volt, a kritikusok és a vásárlók is szerették. Szinte csak azt tudták felhozni ellene, hogy az olcsó hatású belterében több kapcsoló is korabeli Fiatokból származik. 

355 by Evoluto
Fotó: Evoluto

Nem volt könnyű dolga az Evolutónak, amikor javítani akart a bevált recepten, és el akarta készíteni az F355 modernizált „restomod” változatát. A kis brit mérnöki cég nemrég jelentette be, hogy hosszas fejlesztőmunka és tesztelési fázis után az Ferrari F355 felújított változata végre készen áll a gyártásra. 

Több mint másfél év telt el az első prototípus bemutatása óta,

amire a 2024-es Goodwood Festival of Speeden kerül sor. Ez idő alatt nyolcezer kilométeren át tesztelték a kocsit versenypályán, és 16 ezer kilométeren át az új motort, valamint egy 32 ezer kilométeres végső tartóssági teszten is átesett a 355-ös, hogy megkaphassa a jóváhagyást a gyártása. Mindez azért vállalta be az Evoluto, hogy garanciát (32 ezer km/vagy két év) adhasson rá. 

355 by Evoluto
Az Evoluto a projektet „a modern szuperautók digitális irányának ellenszereként” írja le
Fotó: Evoluto

Minden 355 by Evoluto a vásárlója által előre leszállított használt F355-ösön alapul,

amelyet az új alkatrészek felhelyezése előtt teljesen lecsupaszítanak. A kis szériás gyártás előtti végső jóváhagyás várhatóan áprilisban lesz meg, ezután szerelik szét az 55 darab, ügyfelektől származó donorautó közül az elsőt. Több mint hat hónapos folyamat egy komplett autó legyártása a donor aprólékos szétszerelésétől az új alkatrészekkel való összeszerelésig, az első elkészült példány a tervek szerint még idén év végén a szerencsés tulajdonosához kerül.

355 by Evoluto
Megmaradtak az eredeti, Pininfarina-féle forma kiváló arányai
Fotó: Evoluto

A Jaguar korábbi tervezőzsenije, Ian Callum által átrajzolt karosszéria kissé eltúlozza a 355-ös karakterét meghatározó jegyeket, de szerencsére nem válik önmaga paródiájává, mint egy Mansory tuninggép. Megmaradtak a jellegzetes bukólámpák elöl, de xenon helyett már LED-es egységek világítanak bennük. 

Minden külső karosszériaelem szénszálból készül

a súlycsökkentés érdekében, ez eredetihez képest elöl 77, hátul 66 mm-rel lett szélesebb az autó. Az alvázat karbon merevítésekkel erősítik meg, ami 23 százalékkal növeli a torziós merevséget. 1250 kilós száraz tömeget célzott meg az Evoluto, ami 100 kilóval kevesebb könnyebb, mint az eredeti F355-ösé. 

355 by Evoluto
Turbó nincs, van helyette jó gázreakció, izgalmas hang és pörgős karakter
Fotó: Evoluto

Vadonatúj felső és alsó lengőkarokkal, kerékcsapágyakkal, keresztstabilizátor-összekötőkkel és külső olajtartályos lengéscsillapítókkal korszerűsítették a futóművet, amelynek a geometriájába is belenyúltak. 

Ezek a módosítások állítólag stabilabb, kiegyensúlyozottabb mozgást és jobb tapadást biztosítanak a 355 számára,

de ezt a célt szolgálják az eredetinél egy collal nagyobb, 19 colos kerekek is. Hogy ne legyen gond a megállással, a lassítást hatdugattyús Brembo féknyergek által szorított 380 mm-es féktárcsák végzik. A modern 355-ös közvetlenebb kormányzással is rendelkezik, mint az eredeti, a kormány a két végpont között már csak kettőt fordul (3,25 helyett), az új elektrohidraulikus rásegítést gondosan kalibráltak a megfelelő súly, érzet és visszajelzés érdekében.

355 by Evoluto
Az első segédkeretet is átdolgozták
Fotó: Evoluto

Persze egy Ferrari lényege a motorja, és ez itt sem változik. A goodwoodi bemutatón az eredeti 3,5 literes V8-as átdolgozott, 420 lóerős változatát ígérték. Ez az opció ma is fennáll, a pörgős motor 8000-es fordulatszámon adja le a maximális teljesítményét, de képes 8500-ig is elpörögni. Több mint 200 áttervezett vagy új alkatrészt tartalmaz a V8-as (beleértve a kábelkötegeket), a mechanikai fejlesztések hozományát egy új motorvezérlő maximalizálja, a titán sportkipufogó pedig néhány extra decibelt és lóerőt biztosít. Mint kiderült, 

a 3,5-ös mellett egy nagyobb, 3,7 literes V8-as is elérhető lesz, amely már 480 lóerőt ad le 9000-es fordulatszámnál.

Mindkét motorhoz hatfokozatú manuális sebességváltót párosítanak, természetesen nyitott kulisszával, amelyet átdolgoztak a precízebb és kielégítőbb kapcsolási élmény érdekében.

355 by Evoluto
A kormány és a váltógomb ízlésességéről lehet vitatkozni
Fotó: Rob Borrett / Evoluto

A belső tér prémium anyagokkal és modern technológiákkal frissült, az utastér kissé megváltozott (a szellőzőnyílásokat átdolgozták, már van egy hely okostelefon tárolására), de még mindig felismerhetően egy F355-ösének a továbbfejlesztése. Új gombokkal, pazar bőrkárpitozással és szinte végtelen szín- és anyagválasztási lehetőségekkel tették vonzóbbá. A 355 by Evolutónak egyelőre nincs „alapára”, mivel az 55 darabból nem lesz két egyforma.

355 by Evoluto
355 by Evoluto
355 by Evoluto
355 by Evoluto
355 by Evoluto
355 by Evoluto
355 by Evoluto
355 by Evoluto
355 by Evoluto
355 by Evoluto
355 by Evoluto
355 by Evoluto
355 by Evoluto
355 by Evoluto
355 by Evoluto
355 by Evoluto
355 by Evoluto
355 by Evoluto
355 by Evoluto
1/19 355 by Evoluto

 

 

