Lenyűgöző, múltidéző belsőt kapott az első elektromos Ferrari

A Luce név olaszul fényforrást és a köznyelvben áramot is jelent, így találó az elektromos Ferrari számára. A kocsi belsejének hardverét és a szoftverét az iPhone-ok tervezője, Jony Ive segítségével alkotta meg a Ferrari. Fontos cél volt, hogy a fizikai felépítés és a kezelőfelület harmonizáljon. Az alapvető elemek – mint a műszerfal, a kezelőpanel és a középkonzol – önállóak és egyértelmű az elhelyezésük.

Sok helyen alumíniumot alkalmaztak, mivel ez a fém könnyű, és alkalmas a részletes megmunkálásra. A felhasznált alumínium 100 százalékban újrahasznosított ötvözetből készül, a kijelzőket védő karcálló üveg pedig precízen megmunkált és jó láthatóságot biztosít.

Előtérbe helyezték a fizikai vezérlőket, amelyek érintésre és aktivitásra késztetnek,

kapcsolatot teremtve a vezető és az autó között. A Ferrari Luce számos vezérlőegysége mechanikus, hogy minden ember–gép interakció egyszerűbb és közvetlenebb legyen.

Kormánykerék

Jó kérdés, hogy a váltófülek szimulált váltásra vagy csak a rekuperáció beállítására szolgálnak-e

Fotó: Ferrari

A Luce alul lapított, retró formájú, filigrán kormánya tisztelgés a Ferrari öröksége előtt, miközben az innovációt is magában hordozza. A tervezőcsapat egy egyszerűsített, háromküllős formát választott, újraértelmezve az 1950-es és 60-as évek ikonikus, fából készült Nardi háromküllős kormányát. Szándékosan látható és kiemelt a küllők alumínium szerkezete, a kormány 100 százalékban újrahasznosított alumíniumból készül, és 19 darab elemből áll. Összesen 400 grammal könnyebb, mint egy hagyományos darab.

A Manettino kapcsoló nem maradhatott le a kormányról

Fotó: Ferrari

A kormánykeréken található kapcsolók két analóg modulba rendeződnek, ami a versenyautók kialakítását idézi. Valamennyi fizikai gombot úgy fejlesztették ki, hogy mechanikai és akusztikus visszajelzést is adjon, a fejlesztésben a Ferrari F1-es tesztpilótái is részt vettek.

Kulcs

Még a menetirányválasztó kar is karcálló üvegből készült egy különleges eljárással.

Fotó: Ferrari

A Ferrari Luce indítása színpadias élményt nyújt, a rituálé már a különleges slusszkulcs használatával kezdődik. Ez ugyanis üvegből készül, és egy speciálisan kifejlesztett „E Ink” kijelző található rajta, amely csak a színek változtatásakor fogyaszt energiát bistabil tulajdonságainak köszönhetően.

Az „E Ink” kijelző-technológia első alkalommal jelenik meg az autóiparban.

A kulcs középkonzolon található dokkjába helyezése egy izgalmas folyamatot indít el: a kulcs színe sárgáról feketévé vált, miközben összekapcsolódik a középkonzol üvegfelületével. A kezelőpanel és a műszerfal egyidejűleg világít, fokozva a várakozást, és jelezve az átmenetet az álló helyzetből a mozgásba.