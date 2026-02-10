autós hírFerrariolasz autóvillanyautó

Lenyűgöző, múltidéző belsőt kapott az első elektromos Ferrari

A maranellói gyártó azt is elárulta, hogy a májusban érkező gran turismót Elettrica helyett Lucénak fogja nevezni.

2026. 02. 10. 11:47
Forrás: Ferrari
A Luce név olaszul fényforrást és a köznyelvben áramot is jelent, így találó az elektromos Ferrari számára. A kocsi belsejének hardverét és a szoftverét az iPhone-ok tervezője, Jony Ive segítségével alkotta meg a Ferrari. Fontos cél volt, hogy a fizikai felépítés és a kezelőfelület harmonizáljon. Az alapvető elemek – mint a műszerfal, a kezelőpanel és a középkonzol – önállóak és egyértelmű az elhelyezésük. 

Sok helyen alumíniumot alkalmaztak, mivel ez a fém könnyű, és alkalmas a részletes megmunkálásra. A felhasznált alumínium 100 százalékban újrahasznosított ötvözetből készül, a kijelzőket védő karcálló üveg pedig precízen megmunkált és jó láthatóságot biztosít. 

Előtérbe helyezték a fizikai vezérlőket, amelyek érintésre és aktivitásra késztetnek,

kapcsolatot teremtve a vezető és az autó között. A Ferrari Luce számos vezérlőegysége mechanikus, hogy minden ember–gép interakció egyszerűbb és közvetlenebb legyen.

Kormánykerék

Ferrari Luce
Jó kérdés, hogy a váltófülek szimulált váltásra vagy csak a rekuperáció beállítására szolgálnak-e
Fotó: Ferrari

A Luce alul lapított, retró formájú, filigrán kormánya tisztelgés a Ferrari öröksége előtt, miközben az innovációt is magában hordozza. A tervezőcsapat egy egyszerűsített, háromküllős formát választott, újraértelmezve az 1950-es és 60-as évek ikonikus, fából készült Nardi háromküllős kormányát. Szándékosan látható és kiemelt a küllők alumínium szerkezete, a kormány 100 százalékban újrahasznosított alumíniumból készül, és 19 darab elemből áll. Összesen 400 grammal könnyebb, mint egy hagyományos darab.

Ferrari Luce
A Manettino kapcsoló nem maradhatott le a kormányról
Fotó: Ferrari

A kormánykeréken található kapcsolók két analóg modulba rendeződnek, ami a versenyautók kialakítását idézi. Valamennyi fizikai gombot úgy fejlesztették ki, hogy mechanikai és akusztikus visszajelzést is adjon, a fejlesztésben a Ferrari F1-es tesztpilótái is részt vettek.

Kulcs

Ferrari Luce
Még a menetirányválasztó kar is karcálló üvegből készült egy különleges eljárással.
Fotó: Ferrari

A Ferrari Luce indítása színpadias élményt nyújt, a rituálé már a különleges slusszkulcs használatával kezdődik. Ez ugyanis üvegből készül, és egy speciálisan kifejlesztett „E Ink” kijelző található rajta, amely csak a színek változtatásakor fogyaszt energiát bistabil tulajdonságainak köszönhetően. 

Az „E Ink” kijelző-technológia első alkalommal jelenik meg az autóiparban.

A kulcs középkonzolon található dokkjába helyezése egy izgalmas folyamatot indít el: a kulcs színe sárgáról feketévé vált, miközben összekapcsolódik a középkonzol üvegfelületével. A kezelőpanel és a műszerfal egyidejűleg világít, fokozva a várakozást, és jelezve az átmenetet az álló helyzetből a mozgásba.

Műszerek

Ferrari Luce
Alul azért lapos a kormány, hogy könnyű legyen beszállni. Szerencsére vékony a karima
Fotó: Ferrari

A műszercsoport a kormánnyal együtt mozog,

ami a Ferrari történetében újdonság, de már a Nissan 350Z is tudta 2002-ban. Digitális és analóg elemek egyesülnek egy olyan önálló egységben, amely a kormányoszlophoz csatlakozik, és a kormány dőlésszögével és kinyúlásával szinkronban mozog. Nagy figyelmet fordítottak a műszeregység részleteire, egy világújdonsághoz a Samsung mérnökeinek bevonására volt szükség: egy olyan ultravékony OLED-panel készült, amelyen három nagy kivágás fedi fel a felső panel mögötti második kijelző által generált információkat, vizuális mélységet teremtve.

Ferrari Luce
Az elektronikus vezérlőrendszer négy üzemmódot biztosít a multigráf számára – óra, kronográf, iránytű és rajtprogram
Fotó: Ferrari

A kijelzőket úgy alakították ki, hogy analóg műszerekre emlékeztessenek, így ismerős érzést nyújtanak, miközben működésük teljes mértékben digitális. A grafikai megjelenést a történelmi műszerszámlapok letisztultsága és eleganciája ihlette, különösen az 1950-es és 60-as évekbeli Veglia és Jaeger műszereké. 

Szándékosan minimalista és letisztult a grafika,

lehetővé téve, hogy a vezető gyorsan leolvashassa őket. A Luce három kijelzőjén – a műszerfalon, a vezérlőpulton és a hátsó vezérlőpulton – egy visszafogott, egyedi betűtípus ad a kezelőfelületnek egységes tipográfiai hangulatot, amely a Ferrari történelmi betűtípusaira és az olasz mérnöki feliratokra épül.

Vezérlőpult

Ferrari Luce
A központi kijelzőn a klímagombok és a menetadatok is megjelennek
Fotó: Ferrari

A vezérlőpanelt gömbcsuklós rögzítéssel rögzítették, így a kijelző a vezető vagy az utas felé is fordítható. Kiemelt figyelmet fordítottak az ergonómiai részletekre is, amit például a panel működtetéséhez kialakított tenyértámasz is bizonyít. A központi kijelzőbe integrált multigráf egy saját fejlesztésű mechanikus szerkezet, amely három független motorral rendelkezik, amelyek önállóan mozgatják a mutatókat. Három eloxált alumínium mutató mozog a minimalista számlapon, amelyet üveg véd.

Ferrari Luce
Ferrari Luce
Ferrari Luce
Ferrari Luce
Ferrari Luce
Ferrari Luce
Ferrari Luce
Ferrari Luce
Ferrari Luce
Ferrari Luce
Ferrari Luce
Ferrari Luce
Ferrari Luce
Ferrari Luce
Ferrari Luce
Ferrari Luce
Ferrari Luce
Ferrari Luce
Ferrari Luce
1/19 Ferrari Luce

 

 

