Politico: Az iráni harcok miatt kevesebb jut Ukrajnának

Miközben Donald Trump Irán elleni, folyamatban lévő hadművelete prioritást élvez a Pentagon tervezői és a Fehér Ház számára, az európai tisztviselők azonban attól tartanak, hogy az amerikai elnök elveszíti érdeklődését az oroszországi, immár ötödik éve tartó, teljes körű háború befejezése iránt Ukrajnában.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 22:45
Donald Trump Fotó: SAMUEL CORUM - POOL VIA CNP Forrás: Consolidated News Photos
Ha az USA elhúzódó közel-keleti konfliktusba keveredik, a gyakorlati következmények még súlyosabbak lehetnek, mint a politikaiak – írja a Politico. 

A Politico Trump miatt aggódik
Fotó: AFP

Mint rámutatnak, ez azzal járhat, hogy 

Ukrajna esetleg nem kapja meg azokat az amerikai gyártmányú fegyvereket, amelyekre szüksége van a napi orosz rakétatámadások ellensúlyozásához – mivel az amerikai erők túl sokat használnak belőlük Irán ellen. 

„Mindenki megérti, hogy nekünk ez az életünk – a megfelelő fegyverek” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn újságíróknak. „Ha hosszú távú ellenségeskedés lesz a Közel-Keleten, az minden bizonnyal hatással lesz az ellátásra. Biztos vagyok ebben” – tette hozzá.  

Trump hétfőn azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államok és Izrael vezette háború Irán ellen négy-öt hétig is eltarthat, de felkészült arra is, hogy még tovább húzódik. Egyes elemzők arra figyelmeztettek, hogy fennáll a veszélye annak, hogy ez egy szélesebb körű konfliktussá fajul. 

Már azelőtt, hogy az Egyesült Államok megkezdte volna légicsapásait Irán ellen, washingtoni tisztviselők aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy egy ilyen konfliktus kimerítheti az amerikai fegyverkészleteket, és sebezhetőbbé teheti az Egyesült Államokat, és ez az érv valószínűleg egyre hangosabb lesz, minél tovább tart a háború – írja a Politico. 

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

