Politico: Az iráni harcok miatt kevesebb jut Ukrajnának

Ha az USA elhúzódó közel-keleti konfliktusba keveredik, a gyakorlati következmények még súlyosabbak lehetnek, mint a politikaiak – írja a Politico.

A Politico Trump miatt aggódik

Fotó: AFP

Mint rámutatnak, ez azzal járhat, hogy

Ukrajna esetleg nem kapja meg azokat az amerikai gyártmányú fegyvereket, amelyekre szüksége van a napi orosz rakétatámadások ellensúlyozásához – mivel az amerikai erők túl sokat használnak belőlük Irán ellen.

„Mindenki megérti, hogy nekünk ez az életünk – a megfelelő fegyverek” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn újságíróknak. „Ha hosszú távú ellenségeskedés lesz a Közel-Keleten, az minden bizonnyal hatással lesz az ellátásra. Biztos vagyok ebben” – tette hozzá.