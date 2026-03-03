Ismét kiderült, Brüsszelnek csak Ukrajna fontos

Az ukrán elnök és az Európai Bizottság elnöke áttekintette a közel-keleti fejlemények hatásait is, különös tekintettel az energiaárak alakulására, az energiaellátás biztonságára, valamint a sürgősen szükséges védelmi eszközök és alapanyagok rendelkezésre állására. A közlemény szerint az egyeztetésen hangsúlyozták az Európai Unió és Ukrajna közötti együttműködés fenntartásának és megerősítésének fontosságát a jelenlegi geopolitikai kihívások közepette.

Just spoke with @ZelenskyyUA.



We are focused on our shared priorities: conclude the adoption of the Ukraine Support Loan and of the 20th package of sanctions.



We also discussed the wider impact of the developments in the Middle East on energy prices, on energy security and on… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 3, 2026

