Az egyeztetés középpontjában az Ukrajnának szánt támogatási hitel mielőbbi elfogadása, valamint az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomag véglegesítése állt – hangsúlyozta az Európai Bizottság közleménye, amelyet az MTI idézett. Von der Leyen és Zelenszkij, a telefonbeszélgetésről szóló tájékoztatás szerint, egyetértett abban, hogy „közös prioritás a döntések gyors lezárása és a támogatási mechanizmusok hatékony végrehajtása”.
Ismét kiderült, Brüsszelnek csak Ukrajna fontos
Ursula von der Leyen még a közel-keleti helyzet kapcsán is csak „az Európai Unió és Ukrajna közötti együttműködés fenntartásának és megerősítésének fontosságát” hangsúlyozta. Az Európai Bizottság elnöke és Zelenszkij telefonon egyeztetett az Ukrajnának szánt hitelről és az újabb, Oroszország elleni szankciós csomagról.
Az ukrán elnök és az Európai Bizottság elnöke áttekintette a közel-keleti fejlemények hatásait is, különös tekintettel az energiaárak alakulására, az energiaellátás biztonságára, valamint a sürgősen szükséges védelmi eszközök és alapanyagok rendelkezésre állására. A közlemény szerint az egyeztetésen hangsúlyozták az Európai Unió és Ukrajna közötti együttműködés fenntartásának és megerősítésének fontosságát a jelenlegi geopolitikai kihívások közepette.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER/AFP)
A téma legfrissebb hírei
Zelenszkij elutasította a Barátság-kőolajvezeték uniós ellenőrzését
A magyar kormány többször felszólította az ukrán elnököt az olajblokád feloldására. Orbán Viktor bejelentette, hogy a magyar kormány az Európai Bizottsághoz fordult az ügyben.
Politico: Az iráni harcok miatt kevesebb jut Ukrajnának
Trump elveszti az érdeklődést Ukrajna iránt?
Orosz hajó lángol a Földközi-tengeren
Újabb szabotázsakció történhetett, a Reuters tengerészeti forrásokra hivatkozva ukránokra gyanakszik.
Zelenszkij mégsem olyan szívesen látott az EU-ban?
Ukrajna azon törekvése, hogy egy békemegállapodás részeként gyorsított eljárással csatlakozzon az Európai Unióhoz, erős ellenállásba ütközött egyes uniós kormányok részéről.
