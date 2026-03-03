ukrajnaeurópai unióvolodimir zelenszkijursula von der leyenukrán

Ismét kiderült, Brüsszelnek csak Ukrajna fontos

Ursula von der Leyen még a közel-keleti helyzet kapcsán is csak „az Európai Unió és Ukrajna közötti együttműködés fenntartásának és megerősítésének fontosságát” hangsúlyozta. Az Európai Bizottság elnöke és Zelenszkij telefonon egyeztetett az Ukrajnának szánt hitelről és az újabb, Oroszország elleni szankciós csomagról.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 23:02
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Az egyeztetés középpontjában az Ukrajnának szánt támogatási hitel mielőbbi elfogadása, valamint az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomag véglegesítése állt – hangsúlyozta az Európai Bizottság közleménye, amelyet az MTI idézett. Von der Leyen és Zelenszkij, a telefonbeszélgetésről szóló tájékoztatás szerint, egyetértett abban, hogy „közös prioritás a döntések gyors lezárása és a támogatási mechanizmusok hatékony végrehajtása”. 

Sürgetné az ukránoknak szánt hitel Ursula von der Leyen. A képen: Antonio Costa, Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP
Az ukrán elnök és az Európai Bizottság elnöke áttekintette a közel-keleti fejlemények hatásait is, különös tekintettel az energiaárak alakulására, az energiaellátás biztonságára, valamint a sürgősen szükséges védelmi eszközök és alapanyagok rendelkezésre állására. A közlemény szerint az egyeztetésen hangsúlyozták az Európai Unió és Ukrajna közötti együttműködés fenntartásának és megerősítésének fontosságát a jelenlegi geopolitikai kihívások közepette.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER/AFP)

 

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Hála, genfi konvenció és egyéb gazemberségek

Bayer Zsolt avatarja

Kezdjük talán a hálával! Ugyanis ez annyira szürreális és felfoghatatlan, hogy Orwell és Ionescu egymás vállán zokog most a mennyekben.

