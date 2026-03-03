ZelenszkijUkrajnaorosz-ukrán háború

Zelenszkij elmondta, szerinte mennyi területet foglalt vissza Ukrajna

Az ukrán hadsereg az év eleje óta 460 négyzetkilométernyi területet vett vissza az orosz erőktől – állítja Volodimir Zelenszkij a Corriere della Sera című olasz lapnak adott interjúban. Az ukrán védelmi minisztérium képviselője szerint évek óta most először fordult elő, hogy Ukrajna a fronton több területet szabadított fel, mint amennyit elveszített.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 16:34
Antonio Costa, Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Az ukrán fegyveres erők az év eleje óta 460 négyzetkilométernyi területet szabadítottak fel az orosz megszállás alól – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Corriere della Sera című olasz napilapnak adott interjújában. 

Párbeszédre törekszünk és békét akarunk. Erősek szeretnénk lenni, fejlesztjük technikai kapacitásainkat, és több drónt gyártunk, hogy ellensúlyozzuk a katonák hiányát

 – fogalmazott az államfő.

Zelenszkij arról is beszélt, hogy az orosz hadsereg a fronton havonta akár 35 ezer főt is elveszíthet. Hozzátette: Vlagyimir Putyin további négyszázezer ember mozgósítását tervezi.

A hadseregük létszámnövekedése megállt, a veszteségek nagyjából megegyeznek az újonnan besorozottak számával

 – hangsúlyozta az elnök.

A DeepState elemzői szerint az orosz erők februárban 126 négyzetkilométernyi ukrán területet foglaltak el, ami 2024 júliusa óta a legalacsonyabb havi adat. Az ukrán hadseregnek több településről is sikerült kiszorítania a megszállókat, köztük Andrijivkáról, Osztapivszkéről, Novje Zaporizzsjáról, Piscsanéról, Nyecsajvkáról és Radisznéról.

Tarasz Csmut, az ukrán védelmi minisztérium képviselője a Védelmi Beszerzési Ügynökség felügyelőbizottságában arra hívta fel a figyelmet, hogy hosszú hónapok, sőt évek óta most először fordult elő, hogy Ukrajna a fronton több területet szabadított fel, mint amennyit elveszített.

 

