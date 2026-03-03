Az ukrán fegyveres erők az év eleje óta 460 négyzetkilométernyi területet szabadítottak fel az orosz megszállás alól – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Corriere della Sera című olasz napilapnak adott interjújában.
Zelenszkij elmondta, szerinte mennyi területet foglalt vissza Ukrajna
Az ukrán hadsereg az év eleje óta 460 négyzetkilométernyi területet vett vissza az orosz erőktől – állítja Volodimir Zelenszkij a Corriere della Sera című olasz lapnak adott interjúban. Az ukrán védelmi minisztérium képviselője szerint évek óta most először fordult elő, hogy Ukrajna a fronton több területet szabadított fel, mint amennyit elveszített.
Párbeszédre törekszünk és békét akarunk. Erősek szeretnénk lenni, fejlesztjük technikai kapacitásainkat, és több drónt gyártunk, hogy ellensúlyozzuk a katonák hiányát
– fogalmazott az államfő.
Zelenszkij arról is beszélt, hogy az orosz hadsereg a fronton havonta akár 35 ezer főt is elveszíthet. Hozzátette: Vlagyimir Putyin további négyszázezer ember mozgósítását tervezi.
A hadseregük létszámnövekedése megállt, a veszteségek nagyjából megegyeznek az újonnan besorozottak számával
– hangsúlyozta az elnök.
A DeepState elemzői szerint az orosz erők februárban 126 négyzetkilométernyi ukrán területet foglaltak el, ami 2024 júliusa óta a legalacsonyabb havi adat. Az ukrán hadseregnek több településről is sikerült kiszorítania a megszállókat, köztük Andrijivkáról, Osztapivszkéről, Novje Zaporizzsjáról, Piscsanéról, Nyecsajvkáról és Radisznéról.
Tarasz Csmut, az ukrán védelmi minisztérium képviselője a Védelmi Beszerzési Ügynökség felügyelőbizottságában arra hívta fel a figyelmet, hogy hosszú hónapok, sőt évek óta most először fordult elő, hogy Ukrajna a fronton több területet szabadított fel, mint amennyit elveszített.
Borítókép: António Costa, Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
