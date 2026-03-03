Zelenszkij elmondta, szerinte mennyi területet foglalt vissza Ukrajna

A DeepState elemzői szerint az orosz erők februárban 126 négyzetkilométernyi ukrán területet foglaltak el, ami 2024 júliusa óta a legalacsonyabb havi adat. Az ukrán hadseregnek több településről is sikerült kiszorítania a megszállókat, köztük Andrijivkáról, Osztapivszkéről, Novje Zaporizzsjáról, Piscsanéról, Nyecsajvkáról és Radisznéról.

Tarasz Csmut, az ukrán védelmi minisztérium képviselője a Védelmi Beszerzési Ügynökség felügyelőbizottságában arra hívta fel a figyelmet, hogy hosszú hónapok, sőt évek óta most először fordult elő, hogy Ukrajna a fronton több területet szabadított fel, mint amennyit elveszített.

Borítókép: António Costa, Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)