Magyar Péternél elszakadt a cérna, Lázár János bemutatta a Tisza-vezér valódi arcát

Az arcát kell figyelni Magyar Péternek, arra rá van írva minden.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 17:25
Magyar Péter Tisza Párt
Megint nem tudta magát türtőztetni Magyar Péter, ismét előjött a folyamatosan szeretetországról beszélő Tisza-vezér valódi énje, amikor válogatott sértésekkel illette a sajtótájékoztatóján megjelenő Szabó Bálintot. Ezzel szemben Lázár János mindig türelemmel és tisztelettel bánt a botránypolitikussal, mikor feltűnt a Lázárinfókon a közönséget hergelni. A látványos különbségről az építési és közlekedési miniszter egy videót is megosztott a közösségi oldalán.

Magyar Péter hétfő reggel tartott egy sajtótájékoztatót, ahol megjelent Szabó Bálint is, ettől a Tisza Párt elnöke azonnal kiesett a szerepéből, és előjött az igazi énje: gyűlölködve vicsorított egyet, majd azonnal orvoshoz küldte az addigra a felvétel hátterébe belépő botránypolitikust. 

Megvárjuk, míg az egyik kezeltet arrébb viszik

– mondta a kamerába Magyar Péter Szabó Bálintra utalva. Majd így utasította a testőreit: – Légy szíves, vigyük arrébb ezt a bolondot.

Eközben Lázár János akkor sem sértegeti a botránypolitikust, ha az néhány centiről trombitál a fülébe, sőt ilyen szavakkal kezeli Szabó Bálint provokációját: – Adjunk türelmet egymásnak. A miniszter rendszeresen elmondja a Lázárinfókon, hogy mindenkit meg kell hallgatni, türelemmel kell lenni a másik iránt, mindenki véleménye számít, és nincs helye sem verbális , sem fizikai erőszaknak.

 

Tényleg kezelni kellett Szabó Bálintot

Magyar Péter agresszív sértegetésére a botránypolitikus is reagált a mozgalmának a közösségi oldalán. Szabó Bálint elárulta, tényleg volt kezelésen kórházban – ahogyan Magyar Péter is tudhatja – egy évek óta meglévő gyomorprobléma miatt.

Ezt kiforgatni és beépíteni a politikai küzdelembe nem csupán aljas, de kifejezetten embertelen

– hangsúlyozta Szabó Bálint.

Szabó Bálint rendszeresen járja a Lázárinfókat, ahol a trombitaszólóival szórakoztatja vagy inkább zavarja a közönséget, valamint Lázár János felszólalását. De megjelent már Magyar Péter eseményén is, ahonnan – a Lázárinfókkal ellentétben – szinte azonnal kidobták.

Mégis talán az elmúlt évek legemlékezetesebb botránya egy tüntetésen volt Szabó Bálintnak. Az események ugyanis úgy kezdődtek, hogy a politikus bemászott egy rendőrségi kisbusz alá, és trombitálni kezdett úgy, hogy csak a lábai látszódtak ki. 

De a szürreális tettek ezzel nem értek véget. Miután kimászott a kisbusz alól, a Boráros térnél beugrott a Dunába.

A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság helyszínen tartózkodó járőrhajójáról azonnal mentőövet dobtak neki, ő azonban szándékosan többször elúszott mellette. A rendőröknek pár perc múlva sikerült a hajóba emelniük. Mivel nem mutatott életjeleket, rögtön megkezdték az újraélesztését. A partra vitték, ahol stabil állapotban adták át a mentőszolgálatnak.

 

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter)

