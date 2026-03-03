Rendkívüli

Már az ügyészség is megerősítette: nyomoz a NAV Radnai céges botránya miatt

Magyar PétergázBrüsszelTisza PártBarátság kőolajvezetékolajpuccsVolodimir Zelenszkij

Zelenszkij úgy viselkedik, mint egy útonálló, Magyar Péter meg elárult minden magyar választópolgárt

A Tisza-vezérnek semmi nem drága a hatalomért, de ezt is a magyaroknak kellene megfizetnie.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 14:43
Forrás: AFP
Magyar Péter, Zelenszkij és az Európai Bizottság rezsipuccsot akar végrehajtani Magyarországon – hívta fel a figyelmet Lázár János a közösségi oldalán. Az építési és közlekedési miniszter a videójában elmondta, a Tisza Párt elnöke folyamatosan tagadja, hogy a háború veszélyes minden magyarra.

Fotó: AFP

A miniszter rámutatott, hogy az elmúlt napokban a közel-keleti háború miatt 75 százalékkal emelkedett a gáz ára, Ukrajna pedig folyamatosan zsarolja Magyarországot.

Veszélyben van tehát az olcsó magyar gáz és veszélyben van az olcsóbb olaj, az olcsóbb orosz olaj, az olcsóbb üzemanyag Magyarországon

– hangsúlyozta Lázár János. Hozzátette: Brüsszel nem segít, Zelenszkij úgy viselkedik, mint egy útonálló, Magyar Péter pedig cserbenhagyott minden magyar választót, tiszást és fideszest egyaránt.

– Csak a Fidesz a biztos választás, csak a Fidesz a garancia arra, hogy marad az alacsonyabb gázszámla és olcsóbb marad az üzemanyag – jelentette ki.

 

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

