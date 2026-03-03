Rendkívüli

Már az ügyészség is megerősítette: nyomoz a NAV Radnai céges botránya miatt

Barátság kőolajvezetékOrbán ViktorZelenszkij

Orbán Viktor: Felszólítom az Európai Bizottságot az ukrán energiafegyver hatástalanítására

Orbán Viktor közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány nem enged az ukrán nyomásgyakorlásnak az olajszállítás ügyében, és az Európai Bizottsághoz fordult az ügy rendezéséért. A miniszterelnök kifejtette, hogy a Barátság vezetéken érkező szállítások újraindításának nincs műszaki akadálya, a háttérben politikai szándék állhat. A kormányfő jelezte: amíg a helyzet nem rendeződik, Magyarország nem támogat Ukrajnának kedvező uniós döntéseket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 14:09
Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán erősítette meg, hogy a magyar kormány nem enged Zelenszkij zsarolásának. Mint írta, a mai napon felszólította Ursula von der Leyent, hogy szerezzen érvényt az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak, amely előírja a Magyarországnak járó olajszállítmányok továbbítását. Ahogy arról lapunk is beszámolt, miközben Ukrajna blokkolja az olajszállítást, az ukrán elnök szerint a magyaroknak és a szlovákoknak hálásnak kellene lenniük.

A magyar kormány nem enged Zelenszkij zsarolásának, Orbán Viktor az Európai Bizottsághoz fordult
A magyar kormány nem enged Zelenszkij zsarolásának, Orbán Viktor az Európai Bizottsághoz fordult
Fotó: AFP

A levélben Orbán Viktor a következőket írja:

Tisztelt Elnök Asszony!

A Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarországra érkező olajellátás ügyében írok Önnek, amelyet jelenleg Ukrajna akadályoz.

Amint azt a nemrég közölt műholdfelvételek bizonyították, sem technikai, sem üzemeltetési akadálya nincs annak, hogy a vezeték újra, azonnali hatállyal működésbe lépjen. Ukrajna vonakodása a Barátság vezeték újraindítására pusztán politikai okokra vezethető vissza, amelynek célja, hogy beavatkozzanak a jelenleg is zajló magyar választási kampányba.

Az elmúlt héten, Szlovákiával közösen, megpróbáltunk diplomáciai úton megoldást találni. Többek között javasoltunk egy magyar és szlovák szakértőkből álló tényfeltáró missziót, amelynek feladata az ukrán gázvezeték állapotának felmérése lett volna. Minden erőfeszítésünket elutasították.

Annak ellenére, hogy Ukrajna megszegi az Európai Unió felé fennálló jogi kötelezettségeit, nincs okunk azt hinni, hogy a nemzetközi és uniós jog szerinti jogorvoslatok rövid távon kézzelfogható eredményeket hoznának energiaellátásunk helyreállításában.

Ezért felszólítom az Európai Bizottságot, hogy támogassa Magyarországot az ukrán energiafegyver hatástalanításában. Elvárom az Európai Bizottságtól, hogy fokozza a politikai nyomást Ukrajnára annak érdekében, hogy ne ássa alá Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát. Elvárom az Európai Bizottságtól azt is, hogy szerezzen érvényt az EU–Ukrajna társulási megállapodásban foglaltaknak.

Nem fogadhatjuk el a külföldi beavatkozást demokratikus folyamatainkba, és minden ilyen kísérletet vissza fogunk verni. Ennek szellemében szeretném tájékoztatni Önt, hogy amíg Ukrajna nem tér vissza a normalitáshoz, nem áll módomban támogatni az Európai Unióban semmilyen, Ukrajnának kedvező döntést.

Tisztelettel:

​​​Orbán Viktor

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

