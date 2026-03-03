Zelenszkij-csicskának nevezte egy úr Magyar Pétert, erre kidobták a fórumról + videó

Szürreális jelenet zajlott le Magyar Péter egyik nyilvános rendezvényén, ahol ismét bebizonyosodott: a szeretetország hirdetője nem bírja elviselni a kritikát, és azt sem tűri, ha szembesítik az igazsággal – hívta fel a figyelmet a videójában Kiss Norbi influenszer.

– Bróker? Az micsoda, uram? – áludvariaskodott a Tisza elnöke az őt kérdezővel. Majd elakadt a lemez, uramozni kezdett, és mosdatta magát.

Uram, uram, uram, uram, nekem tiszta a lelkiismeretem. Mi az a bennfentes kereskedelem, uram? Uram, köszönjük szépen, hogy jött

– mantrázta a Tisza Párt elnöke, miközben a tömegben álló érdeklődő „hazudsz, hazudsz” beszólással válaszolt.

Zelenszkij-csicska vagy

– szembesítette a pártvezért a hozzászóló, akit ezek után kidobtak a rendezvényről.

– Zelenszkij, köszönjük szépen, uram – felelte Magyar Péter, és folytatta a fórumot.

Arra szót sem vesztegetett, hogy kiderült: az ukrán olajblokádot politikai zsarolásként használó, a nemzeti kormányt megdönteni akaró ukrán elnök, Zelenszkij és Magyar Péter tettestársak. Arról sem tett említést, amit a legfőbb ügyész megerősített, hogy bennfentes kereskedelem miatt nyomoznak Magyar Péter ügyében. A Központi Nyomozó Főügyészségen folyamatban lévő nyomozás előzménye, hogy

a Magyar Nemzeti Bank egy 2023-as részvényügylet miatt több személlyel, köztük Magyar Péterrel kapcsolatban is bennfentes kereskedelem miatt folytatott vizsgálatot.

Az Index információi és a feljelentések szerint ugyanis Magyar Péter egy alkalommal a tőzsdezárás előtti órákban eladta a részvényeit, majd több tíz millió forint értékben vásárolt olyan papírokat, amelyekről csak tőzsdezárás után derült ki hivatalosan, hogy egy visszavásárlási akció miatt az értékük jelentősen megnő.