Már az ügyészség is megerősítette: nyomoz a NAV Radnai céges botránya miatt

Zelenszkij-csicskának nevezte egy úr Magyar Pétert, erre kidobták a fórumról + videó

Nyilvános rendezvényen gurult el a gyógyszere a Tisza-vezérnek, aki azonnal kivezettette azt a polgárt, aki kérdéseket tett fel neki a bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos ügyéről, majd Zelenszkij csicskájának nevezte.

2026. 03. 03. 14:52
Szürreális jelenet zajlott le Magyar Péter egyik nyilvános rendezvényén, ahol ismét bebizonyosodott: a szeretetország hirdetője nem bírja elviselni a kritikát, és azt sem tűri, ha szembesítik az igazsággal – hívta fel a figyelmet a videójában Kiss Norbi influenszer.

– Bróker? Az micsoda, uram? – áludvariaskodott a Tisza elnöke az őt kérdezővel. Majd elakadt a lemez, uramozni kezdett, és mosdatta magát.

Uram, uram, uram, uram, nekem tiszta a lelkiismeretem. Mi az a bennfentes kereskedelem, uram? Uram, köszönjük szépen, hogy jött

– mantrázta a Tisza Párt elnöke, miközben a tömegben álló érdeklődő „hazudsz, hazudsz” beszólással válaszolt.

Zelenszkij-csicska vagy

– szembesítette a pártvezért a hozzászóló, akit ezek után kidobtak a rendezvényről.

– Zelenszkij, köszönjük szépen, uram – felelte Magyar Péter, és folytatta a fórumot.

Arra szót sem vesztegetett, hogy kiderült: az ukrán olajblokádot politikai zsarolásként használó, a nemzeti kormányt megdönteni akaró ukrán elnök, Zelenszkij és Magyar Péter tettestársak. Arról sem tett említést, amit a legfőbb ügyész megerősített, hogy bennfentes kereskedelem miatt nyomoznak Magyar Péter ügyében. A Központi Nyomozó Főügyészségen folyamatban lévő nyomozás előzménye, hogy

a Magyar Nemzeti Bank egy 2023-as részvényügylet miatt több személlyel, köztük Magyar Péterrel kapcsolatban is bennfentes kereskedelem miatt folytatott vizsgálatot.

Az Index információi és a feljelentések szerint ugyanis Magyar Péter egy alkalommal a tőzsdezárás előtti órákban eladta a részvényeit, majd több tíz millió forint értékben vásárolt olyan papírokat, amelyekről csak tőzsdezárás után derült ki hivatalosan, hogy egy visszavásárlási akció miatt az értékük jelentősen megnő.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

