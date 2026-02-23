A legfőbb ügyész is megerősítette: bennfentes kereskedelem miatt nyomoznak Magyar Péter ügyében

Továbbra is zajlik a Magyar Pétert is érinthető, bennfentes kereskedelem miatt zajló nyomozás – jelentette ki Budai Gyula kormánypárti képviselő a legfőbb ügyész tájékoztatására hivatkozva. Az ügyben korábban Budai Gyula és Tényi István is feljelentést tett.

A Magyar Nemzeti Banknál is volt vizsgálat

Ahogy arról már lapunk többször beszámolt, a Központi Nyomozó Főügyészségen folyamatban lévő nyomozás előzménye, hogy Magyar Nemzeti Bank (MNB) egy 2023-as részvényügylet miatt több személlyel, köztük – a mostanában egy drogos házibuli miatt reflektorfénybe került – Magyar Péterrel kapcsolatban is bennfentes kereskedelem miatt folytatott vizsgálatot.

Az Index információi és a feljelentések szerint ugyanis Magyar Péter egy alkalommal a tőzsdezárás előtti órákban minden birtokában lévő részvényt eladott, majd több tíz millió forint értékben vásárolt olyan papírokat, amelyekről csak tőzsdezárás után derült ki hivatalosan, hogy egy visszavásárlási akció miatt az értékük jelentősen megnő.

Lássuk a részleteket: 2023. július 21-én, pénteken este, tőzsdezárás után Mészáros Lőrinc cége, az Opus Global Nyrt. részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, ami jelentősen növelte a papírok árfolyamát. Ugyanezen a napon, délután három órakor, tehát a tőzsdezárás és az akció bejelentése előtt Magyar Péter az összes egyéb részvényét eladta és több tíz millió forint értékben vásárolt Opus-papírokat.

Vogel Evelin is tőzsdei manipulációról beszélt

A rá következő hétfőn, tőzsdenyitás után emelt árfolyamon eladta ezeket, amivel jelentős, több millió forintos haszonra tett szert – írta saját forrásra hivatkozva az Index, hozzátéve: ebben az időben Magyar Péter a Magyar Bankholding Zrt., tehát Mészáros Lőrinc bankjának felügyelőbizottsági tagja volt.

A lap szerint a Tisza Párt vezetője jelentős bevételre tett szert az ügylettel.

Ezt erősíti az a hangfelvétel is, amin Magyar korábbi barátnője, Vogel Evelin elmondta: az ellenzéki politikus egyszer megemlítette, hogy belsős információk segítségével „játszadozik” a tőzsdén és van kilencvenmilliója részvényekben.