Vonzó úti célból rettegett háborús zóna – Logisztikai rémálom jöhet a közel-keleti csomópontok kiesésével

Az Tourism Economics előzetes becslése alapján a háború keltette bizonytalanság miatt a nemzetközi turizmus a Közel-Keleten idén akár 11, kedvezőtlen esetben akár 27 százalékkal is visszaeshet. Az Oeconomus elemzése azt vizsgálja, miként vált a korábban kizárólag kőolaj- és földgázexportra építő Öböl-térség a világ turizmusának és légi közlekedésének megkerülhetetlen tengelyévé.

A közel-keleti légi közlekedés válságos napjait éli / Fotó: Shutterstock

A világ élvonalában az Öböl-menti országok légi közlekedése

Azt írják, az Öböl-menti országokat 2024-ben több mint 70 millió turista kereste fel, míg a térség légitársaságait ennél is lényegesen többen használták.

A nemzetközi forgalom alapján dubaji a világon a legnagyobb utasforgalmat bonyolító repülőtér, míg a dohai a 10. a rangsorban. Ennek köszönhetően 2025-ben a közel-keleti régió repülőtereit 466 millió utas vette igénybe.

A térséghez globálisan a légiutasforgalom közel 10 százaléka kötődik, de az aktuális leállások, illetve korlátozások a módosított útvonalak miatt is nagyban befolyásolják a nemzetközi légi közlekedést, valamint növelik a repülési időt és az üzemanyagköltségeket is.

Az anyagi veszteség mértékét nehéz előre megbecsülni, nagyban függ az iráni konfliktus alakulásától. Ehhez a kieséshez adódnak még olyan tényezők, mint az üzemanyagárak megugrása és a kényszerű útvonalmódosítások – például Szaúd-Arábia déli része felé, – amelyek jelentősen növelik a repülési időt és a kerozin-fogyasztást. Továbbá számolni kell az infrastrukturális károkkal, mint a dubaji repülőtér közelében történt robbanásokról és károkról, ami tovább hátráltatja a későbbi újjáépítést és a forgalom helyreállítását. Ugyanakkor a legjelentősebb kihívást a bizalom helyreállítása jelenti majd hosszútávon – véli Németh Viktória, az Oeconomus senior kutatója.

A magyar utazók is megérzik a dubaji légihíd összeomlását

A Perzsa-öböl stratégiai elhelyezkedése és az ágazat piacvezető szerepe miatt jelentősek a globális utasforgalomra és a nemzetközi gazdaságra gyakorolt hatások. Így az Öböl-menti folyosó kiesése megbénította az

Európa,

Ázsia és

Ausztrália

közötti légi közlekedést. A helyi légitársaságok újraindításának bizonytalansága mellett fennmarad a magas kockázatú besorolás a teljes régióra, amely a kutató szerint megnehezíti a nyugati társaságok visszatérését is.