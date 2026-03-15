idezojelek
Vélemény

Üzenet a szabadon diktatúrázóknak

Ezek, az egykor volt tiltott ünnepek ma is a legszebbek nekem.

Lázár Emese avatarja
Lázár Emese
2026. 03. 15. 21:36
Fotó: Mirkó István
0

Szomorkodhatnék is, de inkább megmosolyogtat, hogy azok, akik bár sohasem tapasztalták, ifjonti hevületben, magabiztosan prédikálnak a diktatúráról. Megmosolyogtat, hogy fel sem merül bennük: ahol az elnyomó, mindent kontrolláló zsarnokság ellen nyíltan szót lehet emelni, ott nem az önkényuralom hajtja igába a népet.

Mosolygok a balgaságon, mert – velük ellentétben – valóban éltem igazi elnyomásban. A szó szerint is legsötétebb Ceaușescu-rendszerben. Ha tehetném, visszautaztatnám a lelkesen diktatúrázókat az időben. 

Legyen például a ’80-as évek, a helyszín pedig a Hargita lábánál nyújtózkodó, legmagasabban fekvő magyar kisváros, Szentegyháza, ahol még működött az azóta már csak a krónikákban létező híres vasüzem.

A kongó bolt előtt már estétől sorba állítva várakoztak a tejesüvegek, a kenyérüzlet előtt álmos emberek szorongatták kezükben a napi fejadagra feljogosító jegyet. Félkilónyi fekete, ragacsos massza jut mindenkinek. Havonta osztották a bűzös, degenyegre emlékeztető félliternyi olajat, félkilónyi lisztet, cukrot, fél darab, a napon sem megolvadó margarint, öt tojást – ha jutott. Volt „sárkánycsomag” is: hét lila színű csirkeláb és fej, a szerencsésebbeknek jutott nyak is. Néha, a fényes szocializmust, de még inkább a Kárpátok Géniuszát éltető ünnepeken volt hús is: hosszú órákon át álltak sorba a mészárszék előtt a mócsingos, csontos darabért az elkeseredett, hallgatag népek.

A vezér a népen spórolt: villany nem volt, fűtés nem volt, volt élelem alig, de mindennapi táplálékként ott volt a félelem.

A nyomort, a rendszert szidni maga volt a halálos ítélet. A besúgók mindenhol ott voltak: füle volt a falnak, a tárcsázós telefonnak. „Fejére szól, ki szót emel” – magoltam az Arany-balladát sorban állás közben, de mire A walesi bárdokat betéve fújtam, harsant az eladó hangja: elfogyott a banán. Dühösen és sírva mentem haza, otthon már szidtam volna az aranykorszakot, de a szüleim szájuk elé tett kézzel, magukhoz ölelve intettek csendre. „Hallgatni kell, fiam, különben elvisz a szekuritáté” – mondogatták, hogy ne feledjük.

Hallgatni kellett. Este a gyertyafény mellett, a gázlánggal fűtött konyhában összegyűlve titkon hallgatni a recsegő Sokol rádióban a Szabad Európát. Suttogva elsütni a biztos börtönt jelentő politikai viccet, suttogva reménykedni, hogy egyszer mindez véget ér.

Éltünk kisebbségben egy országban, amelyet nem mi választottunk, ahol hazátlannak hívtak, a rendszer ellenségeinek tekintettek.

Nem ünnepelhettük a „magyar ünnepeket”, így március 15-ét sem, de mindig megtettük. Előkerült az elrejtett piros-fehér-zöld színű szalag, a Petőfi-kötet, a felnőttek kincset érő, igazi magyar barackpálinkával koccintottak. A panellakás kis szobájában együtt mondtuk el a Nemzeti dalt, felállva énekeltük a Himnuszt, a székelyt is, a Kossuth-nótát is. Halkan, hogy senki meg ne hallja.

Sötét idők voltak. Visszanézve mégis úgy látom: rabok voltunk, mégis szabadok. Így voltunk lázadók, bátrak, rendületlenül hívei a hazánknak, amelyről a nagyszüleink, szüleink meséltek, de amelyet akkor még csak képeslapokon láttunk. Sok szabad márciust megéltem azóta, mégis ezek, az egykor volt tiltott ünnepek ma is a legszebbek nekem.

Meglehet, a diktatúrát kiáltók számára mindez csupán érzelgős emlékezés a valódi zsarnokságra. Nem vitázom velük, nem akarom megingatni szent hitüket abban, hogy az elmúlt tizenhat évben egy elnyomó rendszerben senyvedtek. Ünnepelhetnek, vonulhatnak, ítélhetnek minket, határon túli magyarokat, és azokat, akiktől visszakaptuk, amiről korábban csak álmodni mertünk. Szabad országban ma is szabad az ünnep. Mégis mondom: a diktatúra nem ott van, ahol a hatalomra vágyó, személyes bosszúvágytól fűtött, hiú reményeket áruló, elnyomásról harsogó hamis forradalmárok pódiumot ácsolhatnak maguknak.

 

               
       
       
       

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekirán

Irán népe megérdemli a szabadságot

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekJobbik

A Jobbik-sztori véget ért

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekbiztonság

Igazunk volt, van és lesz!

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekRamadán

Futball és ramadán: az önfeladás újabb stációja

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Google News
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Magyar Nemzet
idezojelekszólásszabadság

A szólásszabadságot támadja a brit kormány

Magyar Nemzet avatarja

Gyakorlatilag besúgásra biztatja az iskolákat, önkormányzatokat és munkahelyeket a baloldali brit vezetés.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
